En todo lo que hacemos, decimos o pensamos debemos ser coherentes con ello y llevarlo a la práctica. No debemos ‘aconsejar’ hacer esto o no hacerlo y nosotros mismos no aplicarlo. Pero es una de las grandes cosas que tenemos los seres humanos: La incoherencia. Y esto se da no solo en gente sencilla o sin mucha información sino en personas preparadas y con muchos conocimientos.

Religiosamente hablando por ejemplo: Somos cristianos, somos católicos. Aceptamos a Jesucristo y sus mandatos. ¿Lo hacemos o no se nos da del todo?

Deberíamos aceptarlo en ‘automático’. Es una incoherencia decir: Soy cristiano pero estoy a favor del matrimonio homosexual; soy cristiano pero estoy a favor del aborto; soy católico pero acepto el divorcio.

La Iglesia es un ‘paquete’ y tenemos que aceptarlo todo... si no ya no somos más católicos. No podemos vivir diciendo: Acepto esto pero no lo otro, creo en esto pero no en lo otro.

Es una falta de respeto y sensatez actuar de manera distinta a lo que profesamos o creemos.

No podemos decir: “Creo en el infierno y luego andar en pecado mortal por la vida y pasar años y años y no confesarnos”.

Es decir: ¡O vivimos de acuerdo a lo que creemos o rechazamos abiertamente todo y decimos que es una farsa!

Todo aquello que gritaba fuertemente Juan Bautista en el desierto, nos sigue quedando ‘como anillo al dedo’ todavía. Muchos seguimos creyendo que somos ‘buenos’ por el hecho de estar bautizados, o peor aún, por aquella respuesta mediocre e ignorante que tiene todo aquel que no quiere confesarse: "es que yo no robo, yo no mato" olvidándose de los demás mandamientos rebajando hasta al suelo la doctrina cristiana.

La Iglesia siempre ha sido perseguida y lo es aún más por la ignorancia y la soberbia, incluso de los que estamos dentro de ella. Nuestros pecados hacen tambalear a los que están dentro y a alejar más a los que tienen dudas al no poner ejemplo y no ser coherentes con lo que predicamos, al sentirnos hasta espiritualmente superior a los demás por ser más ricos o tener títulos. Cuando uno está en un lugar y utiliza la frase “usted no sabe quién soy yo” hace pedazos automáticamente la relación en nuestro prójimo. Como lo dice en la sagrada escritura que el problema del fariseo es que no hace lo que dice, es un problema de coherencia y ese es también nuestro mayor riesgo, predicar algo que no somos capaces de vivir, exigir algo que no somos capaces de brindar, en cosas tan sencillas como decirle a los niños: ¡No digas mentiras! Pero luego cuando nos llaman les decimos: "Di que no estoy". O algo de tanta ignorancia hoy día hasta en los medios tecnológicos como las famosas ‘cadenas de oración’ como obligando a Dios a hacer milagros al cumplirlas o a castigar si no se le da un ‘amén o un compartir’.

Por eso y demás cosas debemos vivir más en serio nuestra vida religiosa, ser coherentes con nuestra fe, con lo que decimos que creemos y en aquel en quien creemos. Ser discípulos de Cristo, es cumplir con Él, llevarlo a la vida personal, familiar, laboral y social.

Solo con ser católico de corazón uno ya está defendiendo los principios del Evangelio. Y, sí... es difícil ser coherente porque muchas veces hay que nadar contra corriente, contra lo que piensan el mundo y los medios. No es fácil, pero es lo que se nos pide: que no se separe la vida religiosa de la vida diaria. Somos incongruentes: profesamos una fe y en la práctica no vivimos conforme al Evangelio. Es la lucha de siempre... El pecado siempre está presente porque el mal siempre está presente.

Aún tenemos oportunidad de aclarar nuestra vida y en última instancia de convertirnos.

A casados, solteros y sacerdotes, a hombres y mujeres, a ricos y a pobres, a santos y pecadores: la Iglesia hoy, una vez más, nos llama a la conversión, a ser coherentes y seguir el ejemplo de Cristo, de tal manera que sea Él el centro de nuestras decisiones. Pidamos perdón por nuestras incoherencias, por nuestras hipocresías, por ser rebeldes, por actuar contrariamente a la verdad.

Tratemos de ser más coherentes para poder anunciar a los demás el reino de Dios tal cual debe de ser, como Cristo lo merece. Esforcémonos más, digamos que sí queremos hacerlo. Que nuestra familia y todo el que se nos acerque vea el buen ejemplo que los motive a querer hacer lo mismo.

¡Aún tenemos tiempo!...