¿Serán criminalizados los actores políticos en el Municipio de Bácum? Se oyen rumores

CIERRA LA SEMANA CON BUENAS y malas noticias. De las mañaneras, se desprende una noticia que por acá ya nos había hecho ruido: la compra de los Estados ‘Héctor Espino’ y el ‘Tomás Oroz Gaytán’, de Hermosillo y Cajeme, respectivamente.

El monto de la compra, por parte del Gobierno Federal, coincide más o menos con el monto que arrojan los avalúos.

Según la Coordinación Ejecutiva de Bienes y Concesiones del Gobierno de Sonora, el estadio ‘Héctor Espino’ tiene una superficie de más de 70 mil metros cuadrados y su valor de avalúo es por 475 millones de pesos, en número cerrados.

El Estadio ‘Tomás Oroz Gaytán’ tiene una superficie de 93 mil 442 metros cuadrados y el valor del avalúo es de 582 millones 302 mil pesos.

Desde un principio, se dijo que con el dinero que paguen por los dos estadios se solucionará la crisis financiera por la que atraviesa el ISSSTESON.

Hasta aquí todo bien.

Pero… Ah, el pero que nunca falta.

Hay personas que están inquietas por lo que dijo el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en el sentido de que se pretende darle participación a la iniciativa privada a fin de construir una plaza comercial en los alrededores de cada estadio.

Los estadios se convertirán en academias de beisbol, el deporte favorito de López Obrador, algo que a la afición de este llamado “rey de los deportes”, hará muy, pero muy feliz.

La inquietud es porque algunos cajemenses y hermosillenses creen que al privatizar una parte del terreno, se perderá la esencia y el sentido histórico de ambos inmuebles. Veremos qué pasa.

Esta es una buena noticia, a pesar de estas inquietudes.

Una mala noticia es que el magnífico reportero de investigación del equipo de CIRO GÓMEZ LEYVA, HUMBERTO PADGETT, se introdujo al aeropuerto militar de Santa Lucía y empezó a grabar con su celular sin previa autorización.

Naturalmente, fue arrestado de inmediato y esposado. Lo mantuvieron por varias horas hasta que fue liberado cuando quedó demostrado que hacía un trabajo periodístico y que solo había cometido una falta administrativa.

Padgett, que lleva en su haber un rosario de grandes investigaciones que han sido muy comentadas, incluso, internacionalmente, hizo ayer una crónica en el programa matutino de Gómez Leyva.

Paso a paso narró lo sucedido.

Y se detuvo en un punto: un comandante muy violento y mal hablado de la policía estatal del Estado de México, le quitó su celular en presencia de los militares y otros testigos y se negó a regresárselo.

Hizo la denuncia pública y Ciro lo apoyó en forma rotunda.

¿Fueron injustos los militares con él?

Padgett afirma que no. “Ellos hicieron su chamba. Están haciendo su trabajo muy bien. Los soldados y los marinos. Pero el comandante es un ladrón, me robó en presencia de muchos testigos mi celular”, dijo el reportero.

Objetivamente hablando, Padgett ha violado diversos protocolos policiacos durante su carrera periodística. Él lo admite y no se arrepiente. Ciertamente, es un joven valiente, audaz, diría yo que hasta temerario. Pero el periodismo no da patente de corzo para irrumpir donde no se nos permite en aras de una noticia.

Él ha arriesgado su vida en más de una ocasión. Realiza su trabajo por convicción aún cuando, a veces, viola leyes y reglas que existen y deben respetarse.

¿Qué busca la verdad?

Por cierto que sí. Pero repito: esto no da patente de corzo.

Particularmente, admiro a Humberto Padgett. Conocerlo en sus aventuras periodísticas arriesgándose absolutamente en aras de lograr un buen reportaje, resulta toda una experiencia

Hace 38 años yo buscaba cambiar el mundo. Si no el planeta, sí el mundo que yo conocía. No estaba solo. Había una persona excepcional que compartía conmigo estos ideales. Se llamaba ADALBERTO ROSAS. Hay documentos y periódicos que muestran los hechos.

Todo aquello fue muy arriesgado. Muy excitante, sí, pero innecesariamente arriesgado. Al final de cuentas, nada logramos y nada cambió.

Pero tengo qué reconocer que un periodismo sin Humberto Padgett y sin Ciro Gómez Leyva, nos haría sentir más vulnerables.

Esta fue una mala pero también aleccionadora noticia.

Otra mala noticia, muy local.

En el rural municipio de Bácum, mal y de malas todo lo que se relacione con el cambio de poderes en el Ayuntamiento.

BENITA ALDAMA LÓPEZ es la alcaldesa del Congreso del Estado pero FRANCISCO VILLANUEVA es el alcalde del Cabildo bacumense. Y además—dicen—el de ROGELIO ABOYTE, el alcalde constitucionalmente electo, hoy en una prisión estadounidense por intentar ingresar a EEUU con documentos falsos.

Un amigo mío me platicaba ayer que al pasar por Bácum, vio una gran manta atravesando el Palacio Municipal y una leyenda favorable a Villanueva.

Es decir, no han dejado que ingrese Benita.

¿Dónde despacha?

Vaya usted a saber.

Los platos rotos los está pagando el pueblo de Bácum. Se pelean por una baba de perico de poder político. Es una vergüenza.

Vi y escuché una entrevista en video que le hicieron a FRANCISCO VILLANUEVA.

Es un hombre modesto, de escasas luces culturales e intelectuales. Pero no parece un aprovechado. Parece estar convencido de que hace bien.

Es la vieja historia de este municipio que, en el poder municipal, ha tenido de todo. Alguna vez llegué a estar convencido que sobre la presidencia municipal de Bácum, había caído una maldición. Persona que pasaba por la alcaldía, persona que terminaba mal. Unos muertos, una mujer asesinada, otros perdidos en el ostracismo político. Pero hubo una excepción: el Lic. JOSÉ LUOS HERNÁNDEZ PINEDA. Termino felizmente y continuó su vida privada y política en Hermosillo.

Pero después volvió la ‘maldición’.

Y sigue la mata dando.

En el caso del Ayuntamiento de Bácum, algo podría terminar mal. Un portal de noticias, publica una galería de fotos de exfuncionarios que, afirma, podrían estar siendo analizados para fincarles delitos que los podrían llevar a prisión. Entre ellos, Francisco Villanueva, JAIME RUIZ, MARÍA BERNAL, MARCO MARTÍNEZ y THELMA ROBLES.

¿Será? Pues quién sabe.

Y POR ÚLTIMO, PARA cerrar la semana, la excelente relación de ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, con CAROLINA VIGGIANO, la candidata y casi segura futura Secretario General del CEN del PRI, en dupla con ALITO MORENO, que va por la presidencia.

Carolina y Onésimo, actual Sub-Secretario de Educación Media Superior y Superior en el Estado de Sonora, fueron compañeros en la anterior Legislatura, y curiosamente, también fue compañera en una anterior legislatura, de CHAYITO OROZ GAYTÁN.

En fin.

Es todo.

Le abrazo.