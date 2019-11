Serge Enríquez Tolano: no es lo mismo la ambición política que la vocación de servir a la gente

DÉJEME DECIRLO: SE HA ESPECULADO hasta el hartazgo, con las declaraciones de DONALD TRUMP, acerca de la posibilidad de reclasificar el delito de narco por el de terrorista.

El punto que lo mueve todo, es que al terrorismo se le combate con todo, llegado el caos, y si a Estados Unidos se le viene en gana, dispara indiscriminadamente.

Toda proporción guardada, basta recordar el caso de BIN LADEN. Las fuerzas de EE.UU., bombardearon cerros, cuevas, aldeas y todo aquello donde pudiera estar escondido el terrorista que ordenó los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, usted se acordará.

Esto nunca sería el caso de México. Y no por piedad y cariño de primos hermanos. Simplemente porque al que menos le conviene es a nuestro vecino del Norte.

Además, Estados Unidos no necesita hacer eso. Sus agentes de la CIA y de la DEA, ya están adentro de nuestro país, desde siempre.

¿O acaso ya se nos olvidó lo de ENRIQUE CAMARENA SALAZAR, en los años ochentas?

Eran los inicios del Gobierno de RONALD REAGAN. Indignado y queriendo posicionarse para la reelección, ordenó que sus agentes ingresaran a México y se hicieran cargo de la investigación del asesinato del agente de la DEA.

De esto bien podría dar cuenta el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, MANUEL BARTLETT DÍAZ.

Él era entonces secretario de Gobernación en el gobierno de MIGUEL DE LA MADRID.

En esos meses de la investigación a RAFAEL CARO QUINTERO y ERNESTO FONSECA, ‘Don Neto’, las pesquisas llegaron hasta Bartlett. Ya habían secuestrado los de la DEA a un médico y llevado a una Corte de los Estados Unidos.

Este cirujano era el que atendió a Camarena mientras lo torturaban para evitar que muriera y poder seguir torturándole para sacarle información.

De la Madrid, el presidente, no protestó por la acción punitiva de los agentes de la DEA.

Las relaciones entre los dos gobiernos, tuvieron su punto más crispación, cuando se descubrió en poder de Caro Quintero, detenido en Costa Rica, una credencial que lo presentaba como agente de la Dirección Federal de Seguridad. El documento estaba firmado nada menos que por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.

Se intentó por parte del Gobierno estadounidense, que su contraparte mexicana aceptara que Bartlett fuera citado a declarar en una Corte de Estados Unidos.

De la Madrid, venciendo sus miedos, se negó.

Y entonces Bartlett quedó ‘pendiente’ de presentarse ante las autoridades de Estados Unidos. Es decir, si decidiera viajar a ese país, inmediatamente sería arrestado.

Por eso, digo: este personaje tan respetado y querido en el Gobierno de la Cuarta Transformación, tiene mucho qué opinar sobre las consecuencias de una reclasificación del delito de narco a terrorista.

No es ningún secreto que en México operan elementos de la DEA y de la CIA.

No necesitan andar reclasificando delitos.

Ellos siempre han estado con la bota en el cuello de los gobernantes mexicanos. Lo estuvieron en el Siglo XIX.

Lo estuvieron cuando invadieron Veracruz. Lo estuvieron cuando, en la Embajada estadounidense, se armó la conspiración para el Golpe de Estado y asesinato de FRANCISCO I. MADERO.

Nos guste o no, somos parte de los intereses del Gobierno Norteamericano.

Somos su traspatio. Y algo más que a muchos se les pasa con frecuencia: México también está muy adentro de Estados Unidos.

En este contexto, no hay forma de escapar de esta maldición o bendición, según se quiera ver.

Y por esto, resulta hasta ridículo que un funcionario como MARCELO EBRARD, salga a hacer declaraciones en forma muy solemne hablando de nuestra soberanía, un concepto que solo existe y tiene sentido en el discurso politiquero pero que carece de razón y de realidad, en el terreno de los hechos.

A fin de cuentas, lo de la ‘reclasificación’, parece estar siendo aprovechado con fines electorales lo mismo por Estados Unidos que por México.

Y NO ME LO CREA USTED pero no cabe duda que algunas palabras dichas con el calor de una emoción auténtica, pueda llegar a lo más profundo de la conciencia de la gente…

Viene a cuanto lo anterior, a propósito de la expresión, memorable por muchos motivos, que el productor agrícola FILIBERTO (El Kili) CRUZ, le dirigió al diputado federal JAVIER LAMARQUE CANO, durante una reunión con agricultores del sur de Sonora…

Algunos lectores de esta columna mostraron su satisfacción por haberse recordado en estos Rumbos ese momento y esas palabras…

La verdad sea dicha, solo fue una parte de lo dicho por el ‘Kili’, y con un sentido diferente aunque, en el fondo, una cosa está relacionada con la otra…

Ni hablar: al César lo que es del César…

MIENTRAS TANTO, AYER TUVE EL gusto grande de platicar brevemente, vía telefónica con al agricultor y político del Campo 60, SERGE ENRÍQUEZ TOLANO…

Serge es una bacumense que ama entrañablemente a su tierra y a su gente. En el fondo, él no tiene ambiciones políticas pero sí una innata vocación de servicio social que en su región —Bácum y San Ignacio Río Muerto— todos le reconocen…

Hace ya muchos años, cuando le conocí, era un joven agricultor en quien descansaba el núcleo productivo de la familia. Aún vivía su padre, don JESÚS ENRÍQUEZ, y se le admiraba —y se le seguí admirando— por haber demostrado que un ejidatario podía ser un exitoso exportador de los productos del campo…

Serge no es hombre de odios. No sabe sentir rencor por nadie ni cobrar venganzas viles…

Es hombre de bien, de valores, con creencias religiosas y muy responsable familiarmente…

Hace mucho, decía yo, él ni siquiera soñaba que algún día sería un político importante para su pueblo, para sus conciudadanos…

Porque hoy eso es Serge: un hombre político que vela y cuida el bienestar de su gente mediante sus gestiones y sus reclamos a la gente del poder en Hermosillo…

Algunos han querido descalificarlo por su amistad con el secretario de Gobierno MIGUEL POMPA CORELLA pero eso no le ha hecho mella…

Sus relaciones políticas y con el poder, no las ha utilizado para beneficiarse, sino para beneficiar a su pueblo…

Así las cosas, señor mío…

Y POR ÚLTIMO, AYER SE canceló la reunión en la Unión Ganadera Regional de Sonora, por causas comprensibles: las lluvias desmesuradas que inundaron varias regiones ganaderas en el Estado…

HÉCTOR PLATT, el presidente de este gremio, avisará en su momento cuando se vuelve a convocar a las asociaciones locales en la Entidad…

