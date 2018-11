Servicio a domicilio a nuestros productores: mañana viene Víctor Villalobos Arámbula

SE ATREVIÓ A DAR LA CARA y a decir, en su lenguaje disimuladamente provocador, lo que tiene en mente. Qué le gusta y qué no le gusta. Pero sobre todo, dejar constancia de que él es el líder de una ideología pragmatista en la que están agrupados los hombres más ricos del país.

En otras palabras: él es el ‘rey’ del neoliberalismo.

“La República está en riesgo”, advierte CARLOS SALINAS, al presentar su ponencia “Realismo e identidad de Maquiavelo”, en el Instituto Mexicano de Justicia”, en el marco de los 500 años de la publicación del libro El príncipe de NICOLÁS MAQUIAVELO.

Fue una noche de fiesta entre puros neoliberales: Salinas, su familia —no toda—; JOSÉ CARREÑO, AURELIO NUÑO y muchos otros.

Se refirió a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR como el hombre que, si no cambia su manera de pensar, la República estará en riesgo de desaparecer.

Y añadió: “Porque las repúblicas también perecen”.

¿Qué nos dice todo esto?

Según veo yo las cosas, el mundo del neoliberalismo está entrando en pánico.

Tienen miedo los banqueros, los industriales. La gente del dinero, pues.

Pero a fe mía que también hay miedo entre la gente pensante del equipo de AMLO.

López Obrador sigue comportándose como un líder de mitin.

Su reacción ante un reportaje y portada de la revista Proceso, no deja lugar a la duda: reaccionó como un Fernández Noroña cualquiera. Le contestó con una contradicción a la revista.

Dijo ser respetuoso de la libertad de expresión y de la democracia y por ello mismo exigía se le conceda su derecho a réplica.

Y cayó en el juego de los directivos de Proceso: obtener una entrevista con el presidente electo.

El contrasentido es que, en esencia, AMLO se comportó como un autoritario que no tolera la crítica adversa. Aunque diga que la respeta. En el fondo, sigue siendo el mismo hombre intransigente.

Y Proceso, se salió con la suya.

¿Qué significa esto?

Significa más ventas, más interés de los lectores y estar en el debate. Dígame si no: a la revista le llovieron crítica en las redes sociales de los seguidores de AMLO. Y hasta de algunos comunicadores que aprovecharon el viaje para llevar agua a su molino de interés de todo tipo.

Verbigracia: JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, quien nunca le va a perdonar a Proceso que haya exhibido la fuente de su enriquecimiento multimillonario a través de su esposa, quien, según el semanario, mediante una supuesta empresa de consultoría, tenía contratos millonarios con prácticamente todos los gobernadores del país.

(JORGE MORALES, entonces secretario de Comunicación Social del Gobierno de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, me invitó a comer en el merendero El Bronco, de Ciudad Obregón. Eran los tiempos del auge del padrecismo y la invitación me sorprendió. Y más todavía, cuando al llegar al comedero me di cuenta que la comida era solamente entre él y yo. Hablamos con franqueza de muchas cosas. No había rencor en ellos —los padrecistas— por las críticas que contra ellos estaba yo publicando en estos Rumbos en torno al tema del acueducto. En algún momento, tocamos el tema de López-Dóriga. Ya no recuerdo por qué. Me dijo exactamente lo mismo que la revista Proceso publicó, varios años después, sobre el comunicador entonces de Televisa. Yo lo habría publicado meses después).

López-Dóriga se subió al ring con Proceso pero sin cuidar las formas. Su intervención distó mucho de ser objetiva y profesional. Personalizó su criterio y convirtió su participación en una venganza contra le revista.

Claro: y aprovechando el viaje, como ya dije, se acomodó al servicio del próximo Gobierno de la República.

Con este caso, AMLO ya suma cuando menos dos en los que reacciona como líder de masas.

También para CARLOS LORET DE MOLA tuvo. Y en forma todavía más personal.

Ahora solo falta que le responda a CARLOS SALINAS.

En todo caso, ya se verá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: ME LLEGÓ el siguiente texto. A saber: “Pepe Mendívil, coordinador de la Agenda en Cajeme del próximo titular de SAGARPA, Víctor Villalobos Arámbula, confirma la visita del doctor Villalobos a Ciudad Obregón este viernes de enfrente —mañana— con el propósito de ofrecer una rueda de prensa a las 13:00 horas en las instalaciones de la dependencia en calle 200 y Guadalupe Victoria”…

Como verá usted, caro lector, debemos acostumbrarnos a que en nuestra región despachará el secretario de Agricultura y, tengo para mí, que esto será de gran alivio e importancia para nuestros sufridos productores agrícolas…

Lo que me lleva a otro punto: en mi opinión, pocas veces se había visto a un dirigente agrícola tan movido y eficaz como BALTAZAR PERAL GUERRERO…

Este hombre va a todas, de veras…

Ni hablar: al César, lo que es del César…

Sobre todo considerando que en el Sur de Sonora el campo sigue siendo lo que mueve a la economía regional y de gran parte del Estado…

En este contexto, el cambio de SAGARPA a Ciudad Obregón, facilitará el trabajo de los funcionarios que tienen por encargo atender la problemática agrícola y la propia gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, podrá platicar con el secretario Villalobos Arámbula, con facilidad y rapidez…

¿Los agricultores?...

Tendrán al funcionario a tiro de piedra…

Decía yo que tendremos que acostumbrarnos a toparnos cualquier día de estos por la mañana, con el alto funcionario federal o coincidir con él en la cafetería o simplemente en una parada de semáforo…

Los productores del Yaqui y Mayo, ya no tendrán que viajar a la Ciudad de México, gastando en alimentos, hoteles, taxis ni arriesgándose a ser desvalijados y tirados en alguna colonia brava de la Ciudad de México, como ya les ha ocurrido a muchos sonorenses…

Podría citar a algunos, pero por tratarse de asuntos personales, primero debo de contar con su anuencia…

En todo caso, ya le contaré…

PARA JUAN LEYVA MENDÍVIL, este cambio será miel sobre hojuelas, música para sus Trompas de Eustaquio, y una bendición en más de un sentido…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, debo decirlo con absoluta franqueza: los pocos municipios gobernados por priístas en el Sur de Sonora, no han tenido un acercamiento que, a mi juicio, sería saludable para la buena comunicación, con los medios…

Y más concretamente, con los periodistas…

Por ejemplo, el alcalde de Álamos, VÍCTOR MANUEL BALDERRAMA, luego de un breve intercambio de saludos cuando BULMARO PACHECO me lo puso al teléfono, y después, cuando tomó posesión como presidente municipal, un abrazo y un saludo, no ha habido comunicación telefónica…

Tampoco tengo información de que exista en el organigrama la figura del comunicador en jefe del Ayuntamiento…

Ciertamente, el horno no está para bollos en municipios con economías precarias, y menos para pagar una vocería…

En este caso, estas funciones, las de comunicador oficial, podrían recaer en otro funcionario…

Así podría hacerlo KARINA VALENZUELA, alcaldesa de Rosario, de quien no hay noticias, tiempo ha…

Por lo demás, ¡larga vida para ellos!...

