Si caen jefes operativos, ¿quién sigue?

Hay una frase que se atribuye a quien fuera procurador de Justicia en Sonora, Abel Murrieta, “cuando truene Hermosillo, quedará corto Obregón” y pues ante los acontecimientos de las últimas semanas en la capital, ya no anda tan errado, ya van varios jefes operativos de la AMIC que han sido abatidos y esto manda malas señales, tanto adentro de las corporaciones policiacas como hacia afuera con la sociedad.

¿Qué antecedentes hay a lo que está sucediendo? Hace meses fueron levantados unos jóvenes de Navojoa, en San Carlos, desaparecieron, en videos se ve claramente fueron “entregados” por policías municipales como resultado de esto, a los meses fueron ultimados 5 policías en plena vía pública en el centro de Guaymas.

Hace unas semanas el jefe operativo de Seguridad Pública de Cajeme, Gonzalo Villaseñor, fue atacado, la libró, mas no su escolta, al parecer el acto fue por venganza en hechos suscitados en la administración de Rogelio Díaz Brown, que como se recordará quien fuera su jefe de Policía, fue ejecutado en la capital.

En Hermosillo, hace unas semanas, al intentar ejecutar una orden de aprehensión agentes de la AMIC, fueron atacados los elementos policiacos, repelieron el ataque, cayeron abatidos 5 o 6 delincuentes y esto creo fue lo que detonó lo que se vino, han sido asesinados varios jefes operativos.

Creo la señal que está mandando la delincuencia a los tres niveles de Gobierno es “bájenle dos rayas, o le seguimos” esta es la gran disyuntiva para a nivel federal, el secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo; para la fiscal Claudia Indira Contreras, para el titular de la AMIC, Manuel Barrios Macario y para los jefes policía de los ayuntamientos de Hermosillo, Guaymas y Cajeme, municipios en donde está focalizada la violencia. ¿Qué van hacer?

Es de imaginar la preocupación, enojo, incertidumbre de agentes en este caso de la AMIC y de sus familias, el ver que están cayendo sus jefes y lo grave, que si les están llegando a los jefes operativos. ¿Quién sigue?

Ya veremos el devenir de las cosas en los próximos días, semanas y el resultado de investigaciones, la lucha tiene que seguir, el detalle y vuelvo a reiterarlo es que cuando suceden estos actos, ponen en riesgo a la ciudadanía, a gente ajena, inocente, los ataques son a plena luz del día en las calles y lugares céntricos y esto debe parar, está en manos de la autoridad la solución.

Hay un último detalle que me hace ruido mientras en Cajeme, Guaymas y Hermosillo, hay serios problemas de inseguridad en Navojoa, no pasa nada ahí, la sociedad al parecer vive tranquila ¿Cómo le hacen?

¿A Yécora? No

Para dar cuenta como están las cosas en materia de seguridad, las ‘Guerreras Buscadoras’ de desparecidos, ‘tesoros’ les dicen ellas, solicitaron apoyo para ir a excavar a Yécora y la respuesta contundente de la autoridad fue no, ya que es una zona peligrosa.

El que la misma Fiscalía reconozca tácitamente esto, nos dice la cruda realidad, el miedo a entrar a una zona controlada por la delincuencia, es inadmisible.

Lo único rescatable es que la gobernadora Claudia Pavlovich, mandó esta semana al Congreso una iniciativa de Ley que creará una Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Sonora.

Es de imaginar que se aprobará y se le dotará de elementos y acciones suficientes para que quienes integren esta comisión puedan hacer trabajo en cualquier parte de la entidad, en la búsqueda de familiares desaparecidos, para dar tranquilidad a las familias, quienes no buscan justicia (difícil para este tipo de casos), sino solo dar sepultura a sus muertos.

Para mí, increíble lo que hacen estas mujeres, algo que deberían haber hecho el MP, Fiscalía, ante tantas denuncias pero hubo omisión por años y acumulación de expedientes y pues no quedó más remedio a estas mujeres, que de organizarse buscar a sus familiares, ya ven van como 50 que han encontrado entre Guaymas y Cajeme.

Manifiesto

Y a propósito de inseguridad, pues de nueva cuenta a través de un manifiesto, organismos empresariales y de productores, señalan el hartazgo que están viviendo en Cajeme y en el Valle, ante tanto robo, extorsión, que no cede, la delincuencia a todo lo que da.

En el Valle hay retenes de delincuentes están robando maquinaria, camionetas, etc., están haciendo de las suyas y sin freno y esto ya no puede seguir, se están exponiendo las vidas de los productores, esto no puede continuar así.

Todo parece indicar que el dirigente de Aoass Baltasar Peral, habló con el secretario de Seguridad, David Anaya y le solicitó una reunión urgente, a la cual acudirían todos los dirigentes de cámaras empresariales y uniones de productores del sector privado y social, además del Distrito de Riego y quieren que esté presente la gobernadora Claudia Pavlovich.

Y para que vean que está permeando hacia afuera lo que sucede en Ciudad Obregón, le pregunté a un empresario que tiene un negocio exitoso en la capital y ya lo ha llevado a otras entidades del país. ¿Oye por qué no has puesto el negocio en Obregón?, y su respuesta tajante, la amenaza de “cobro de piso” no quiero asumir ese riego, así las cosas.

Bácum decide el Congreso o delincuencia

Pues ante la orden del Congreso de reponer el proceso para designar en definitiva quién terminará el periodo de Rogelio Aboyte, preso en Arizona, EUA, quien ocupa de manera interina, pero ilegal la Alcaldía, Francisco Villanueva, reviró e interpuso demanda contra el diputado, Jesús Montes Piña, quien preside la Comisión de Gobernación y lleva este caso.

Este también ya le contestó y conminó a que Cabildo reponga el proceso de lo contrario solicitarán que se ejercite acción penal contra Villanueva, quien no quiere soltar, porque está fuerte la presión, Bácum, es zona “huachicol” entre otras cosas, Aboyte tenía sus pactos, arreglos y no los quiere dejar ir, es la realidad, Villanueva, es un incondicional de él.

Esta semana hubo reunión del secretario de Gobierno, Miguel Pompa, el diputado Montes Piña y el presidente de la Permanente en el Congreso, Luis Mario Rivera y obvio tocaron el tema, están conscientes de lo que sucede en el municipio y se actuará en consecuencia.

Potrillo

Y a propósito del secretario de Gobierno Miguel Pompa, tuve la oportunidad junto con otros compañeros, de tener una charla con él y pues siempre es interesante una plática y tocar temas con el encargado de política interior de cualquier Gobierno.

Se habló de todo, obvio de cara al 2021, le pregunté sobre la aspiración de Ernesto Gándara, como candidato del PRI, se expresó bien de él, lo interesante se dio en la siguiente pregunta que se le hizo, que si veía la posibilidad de otros aspirantes en el PRI y su respuesta fue; “sí, veo a dos”.

El ‘Chapo’ Soto le pregunta; ¿Miguel Pompa y Natalia Rivera? Y el Potrillo respondió, con una sonrisa, “tú lo dices”.

Así pues, todo parece indicar que el hoy viable y mejor posicionado para asumir la candidatura del PRI, el ‘Borrego’ Gándara, no va a correr solo, creo que hasta él está consciente de eso.

Creo que llegado el momento, el Potrillo o Natalia, serán impulsados desde Palacio, aunado a que tienen todo su derecho y yo en lo personal no los veo en la banca en el 2021, y no si se les dará para construir una candidatura a la gubernatura, pero de que aparecerán en boletas electorales, no me queda duda.

¿Por qué?, por la capacidad y oficio de ambos, viene un proceso electoral 2021, que nada tendrá que ver lo que sucedió en el 2009 y 2015, viene una lucha encarnizada y no nomás en el PRI, también en el PAN y Morena; por las candidatura a la gubernatura, Congreso y Ayuntamientos, se van a dar con todo y se necesitaran candidatos competitivos.

Y mientras los partidos libran su luchas internas e intestinas, lo que veremos un anticipo en la elección de quien será el nuevo dirigente nacional del PRI, el empresario Ricardo Bours, tranquilo trabajando en su proyecto independiente, seguramente viendo como se harán giras, que de confirmarse, hacia afuera con la sociedad civil, lo puede posicionar y verlo como una opción viable.

¿Y el apoyo?

Hubo protesta y señalamiento esta semana de asociaciones, agrupaciones, centros donde tratan a personas con adicciones, porque desde el año pasado se aprobó un impuesto de 6% a casinos de los cuales 3% iría para ellos y hasta la fecha nada.

Según sus cálculos son 30 millones de pesos que deberían haber recibido, el fin para lo que necesitan lo amerita, así que a ver quién toma nota de esto, el secretario de Gobierno Miguel Pompa, la jefa de Oficina Natalia Rivera o el secretario de Hacienda Raúl Navarro.

Rota relación

Este fin de semana en la inauguración de una escuela en Cócorit, que merecidamente llevará el nombre de ‘Alberto Flores Urbina’ se confirmó ante la ausencia de diputados de Morena en acompañar al alcalde Sergio Pablo Mariscal, al evento que por lo pronto está rota la relación, lo que al parecer quieren aprovechar los legisladores del PRI, quienes sí hicieron acto de presencia. ¿Quién lo hubiera imaginado?

Tuve la oportunidad de una breve charla con la coordinadora de diputados de Morena, también cajemense, Ernestina Castro y si todo parece indicar que no pasa la relación por un buen momento.

El detalle es que Castro, está enterada de lo que sucede en Oomapasc de irregularidades que no se han corregido, está lo de Solaqua, el rol que está teniendo el titular de Obras Públicas, Juan Carlós Galindo, al que ya apodan el ‘Dagnino’ de esta administración municipal.

También están enterados los legisladores de Morena del rol que trae al interior de Palacio, Margarita Vélez, la esposa del alcalde y de otras cosas, y así no van a transitar.

Ya hubo acercamientos del diputado del PRI, Luis Armando Alcalá, incluso con el propio Galindo, quizás para convertirse en gestor, pero difícil si no se cuenta con el apoyo de Castro, Raúl Castelo y Orlando Salido.

Así que a ver quién tiende puentes entre el alcalde y “sus” diputados, porque las necesidades y problemas de Cajeme, como lo es el tema de aguas negras, necesitan soluciones ya, pero si el alcalde no muestra un compromiso de transparencia y rendición de cuentas en Oomapasc, la dependencia que arrastra problemas de corrupción, nomás no saldrá apoyo del Congreso.

Aclara Clouthier

El empresario sinaloense Manuel Clouthier Carrillo, tuvo a bien aclarar en una columna que escribe en un diario nacional, que es falso un reporte del Cisen que señala que su ‘adre ‘Maquío’ Clouthier, tuvo relación de negocios con la familia Bours.

Señala, Manuel, que “sospechosamente” el documento fue alterado (ya me imagino por órdenes de quien) sobre relaciones de negocios con varios personajes y otras cosas sobre su padre, las cuales distan de toda realidad.

Por cierto, en las instalaciones de la Expogan en Hermosillo, se dio encuentro entre el exgobernador Eduardo Boers y el dirigente de la UGRS, Héctor Platt.

Es de imaginar, por la plática y fotos que hubo de la reunión, ha quedado zanjada cualquier desavenencia con motivo de la pasada campaña por la dirigencia de los rancheros sonorenses.

Y muy pronto veremos en activismo político a Eduardo, toda vez que coordinará en la entidad la campaña del todavía gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, por la dirigencia del PRI, veremos el equipo que integra y las reacciones de la clase política priísta.

Concesiones

Esta semana se inauguró el libramiento de Hermosillo, lo que significará ahorro de tiempo, pero no de dinero, porque de todos modos el usuario tendrá que pagar en la caseta que está en la salida norte.

Es un tramo de 42 kilómetros, obra hecha por la Constructora Mas de Uriel Silva, con mucha experiencia en este ramo, incuso ha realizado en otras entidades del país.

Saco a colación esto, porque subí un tuit donde señalo que sin socios de la concesión el “que no manda” y el compadre que es el fondo de lo que yo cuestiono, no al constructor.

Soy un convencido que el régimen de “concesiones” solo ha servido para colusión y beneficio de políticos metidos de empresarios, no nomás en Sonora, sino en todas las entidades del país, con un costo alto para ciudadanos.

Aquí tenemos otros ejemplos luz, agua, basura, servicios que debe dar el Estado Mexicano, en sus tres niveles de Gobierno y dar suficiencia presupuestal para eso, pero no encontraron una “veta de oro” y por 15, 20 o 30 años los políticos y gobernantes que otorgaron esa concesión reciben su parte. ¿O miento?

Niños, albergue

Buena iniciativa y programa de impacto social la gobernadora Claudia Pavlovich, que a niños en situación de violencia intrafamiliar separados de ese entorno, se les dé albergue con familias que deseen recibirlos mientras se arregla la situación jurídica.