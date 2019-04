Si todos le temen a la muerte, ¿los que se suicidan son, por definición cobardes?

ES CIERTO: EN MÉXICO NOS ABRUMA la suma de nuestros conflictos cotidianos. Quienes nos dedicamos a estos menesteres a escribir, no tenemos punto de reposo.

Los temas se generan con frenética velocidad. Nos rebasan.

Pues sí: en estos recientes días de Semana Santa, con cuatro días de asueto, aproveché mi tiempo para leer, para desmenuzar las notas y seleccionar temas.

Lo hice con parsimonia. Más bien con aburrimiento. En esas me encontraba cuando me sorprendió una noticia internacional: ALAN GARCÍA, expresidente —dos veces— de Perú, se había suicidado con un tiro en la cabeza.

La información señalaba que tomó esta drástica y dramática decisión cuando fue enterado que la Policía iba a su casa con una orden de aprehensión.

Su suerte estaba echada.

Tuvo tiempo de escribir una carta dirigida a sus 6 hijos.

Algunas frases me conmovieron. Verbigracia: “Dejo mi desprecio a mis rivales”. “Nunca hubo cuentas, ni sobornos ni riquezas”. “La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podrá haber precio suficiente para quebrar mi orgullo. Por eso repetí: otros se venden; yo no”.

Alan García es otro político devorado por el escándalo internacional de la empresa brasileña Odebrech. Siempre proclamó su inocencia. Al final, perdió la batalla cuando los tribunales fallaron en su contra.

Inocente y no, murió con dignidad. Y lo digo explícitamente y con convicción: no comparto la tesis de que los que se suicidan son cobardes.

Todos, absolutamente todos los seres humanos, tememos morir. Está en nuestra naturaleza el miedo a la muerte.

Es algo que no se puede disimular. Y ciertamente, entre mejor conozcamos el valor de la vida, la belleza de nuestro entorno, más nos atemoriza la idea de la cercanía de nuestro fin. Todos sabemos que tenemos un final que nos espera. Sabemos que nuestro tiempo es limitado. Sabemos que con cada día que pasa viviremos un día menos.

Es la ley del ciclo existencial.

Aún así, nos aferramos a la vida. Incluso, si nos encontramos en un lecho de enfermo sin solución a la vida. Nadie quiere morir.

¿Por qué es así?

Porque sabemos solo hay una vida, la que conocemos, la que nos ha permitido disfrutar las bellezas del mundo. Nuestros parajes favoritos. Todo aquello que conforma nuestro tesoro de recuerdos: los ríos, los lagos, nuestros mares, nuestra cultura, el arte, la literatura, la poesía y las canciones que no nos son entrañables.

Y sobre todo, la tersa caricia de nuestros nietos. El beso de nuestros padres, de quienes nos aman y a quien amamos.

Duelen los pensamientos que revolotean en nuestra mente sobre la muerte que se aproxima. Duele, por anticipado, tener la certeza de que no veremos más a los amigos.

No nos consuela que nos digan que hay otra vida, eso, honestamente, nadie se lo cree.

¿Cómo creerlo?

Nos enseñaron desde niños a valorar la vida como el don más preciado que tenemos. Nos enseñaron a amar la vida y respetarla. Esto nos hace diferentes de otras personas que asesinan, torturan y cometen toda suerte de crueldades sobre sus semejantes. Por eso, la inmensa mayoría de los que enfrentan crisis en sus vidas, prefieren someterse a lo que depare el destino que quitarse por mano propia la vida.

Estoy convencido de que se necesita mucho valor y una gran dignidad para privarse de la existencia.

Alan García no estaba enfermo de sus facultades mentales. No era un hombre con problemas de depresión. Ante lo inminente, cortó de raíz lo que se le venía encima.

Por eso, antes del final, escribió con gran fortaleza, su carta a sus hijos. Y plasmó su desprecio por sus adversarios.

Esto, señor mío, solo lo hacen los hombres de una sola pieza.

Alan García, era un político culto, un intelectual. ¿Cuántas veces, antes de dispararse un tiro en la cabeza, habrá reflexionado que esa decisión que estaba a punto de terminar con su vida, lo privaría de todo lo que había amado a lo largo del camino andado?

Dejaría de ser para siempre. Y aún así, lo hizo. Todo, menos la humillación.

A Alan García le recuerdo de aquella visita oficial que como presidente realizó a México. MIGUEL DE LA MADRID se encaminaba al final de su sexenio.

Después de los encuentros y ceremonias oficiales, se fue con su comitiva y algunos funcionarios del Gobierno mexicano, a recorrer los lugares más emblemáticos del México folclórico.

En una de esas, lo llevaron a Garibaldi.

Las cámaras de la televisión llevaron las imágenes a todo el país. Alan cautivó a millones de mexicanos que lo veían en las pantallas chicas entonar ‘El Rey’ de JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, con la gallardía de cualquier intérprete de canciones rancheras.

Estaba en su mejor momento político. Era un populista al que muchos neoliberales del Gobierno de De La Madrid, no veían con buenos ojos.

Pero tuvieron que aguantar vara porque la hospitalidad era de rigor.

La orden de aprehensión contra García, nos obligó a muchos a hacer un recuento de los presidentes y expresidentes que han sido encarcelados.

Asombra la cantidad. Pero de esto hablaremos después.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: EN LOS RUMBOS de ayer omití involuntariamente, mencionar a la maestra MARCELA OSUNA, de quien por cierto muy pronto escucharemos hablar y para bien…

¿Algo en su futuro?...

Pudiera ser…

Pudiera ser…

Lo que me lleva a recordar que este domingo anterior tuve el gusto de compartir una amena conversación con el maestro jubilado SALVADOR CANDALES, con RAÚL ACOSTA TAPIA y con EMILIO TORRES MORALES, allá por el rumbo de la sede del Club de motociclismo ‘Flamas’, al que por cierto no pertenece el exdiputado local, que es del Club Rukis, si bien esto no es óbice para que fraternicen los integrantes de ambas agrupaciones…

El maestro Candales es esposo de Marcela Osuna, aunque ignoro si a ella la gusta el motociclismo…

¡Larga vida para ellos!...

Y YA QUE HABLAMOS DE AMIGOS, déjeme contarle que precisamente el domingo pasado platiqué por teléfono con el expresidente del PRI estatal, exdiputado federal y local, y ex muchas otras cosas, DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, a quien el exgobernador de Sonora, ARMANDO LÓPEZ NOGALES, menciona repetidamente en su libro de memorias…

Daniel se encontraba en su finca campestre, La Media Luna, disfrutando a la más pequeña de sus nietas —apenas unos meses de edad—, MARIANA, con quien orgullosamente posó para la cámara, como debe de ser…

¡Felicidades, Tata!...

¿Y CÓMO SE HA PORTADO la Policía Estatal en estos días?...

Los reportes indican que bien, que la coordinación ha funcionado, que DAVID ANAYA COOLEY y CLAUDIA INDIRA CONTRERAS están coordinadamente haciendo su trabajo, y bueno, al César lo que es del César…

Es todo.

Le abrazo.

