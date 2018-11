Siguen engañando al presidente... Pero no a la gente

Gerardo Ruiz Esparza es el ejemplo de un funcionario que se empeña en engañar a su jefe, -en este caso al presidente de México-, sin darse cuenta que lo único que logra es que tanto funcionarios como ciudadanos, hagan burla de los absurdos anuncios basados en un escenario irreal.

Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo el pasado verano que la carretera de Cuatro Carriles de Estación Don a Nogales en Sonora, quedaría terminada en septiembre de este 2018.

Y todo mundo hizo mofa.

Después, se reafirmó que dicha obra se terminaría en noviembre, para que el presidente Peña la entregara terminada.

No fue así. De manera oficial, se dijo ayer que esta rúa tiene un avance del 93 por ciento. Un dato por demás increíble si solo pensamos en el enorme retraso de obras en el tramo Santa Ana-Nogales, que son aproximadamente 110 kilómetros.

Todavía, el mismo titular de la SCT se da el lujo de ‘anunciar’ en esta última gira del presidente Peña Nieto a Sonora, que “los 37 kilómetros que le restan a esta carretera serán terminados en enero”.

¿Por qué se insiste en el engaño? ¿Acaso queda bien con esas mentiras Ruiz Esparza? ¿Lo felicitará EPN por ello?

No lo sabemos. Lo que sí sabemos y estamos convencidos de ello, es que para terminar la reconstrucción de esta multicitada rúa le faltan meses y hasta años.

Solo en el tramo Santa Ana-Magdalena, que son 21 kilómetros y cuyos trabajos están a cargo de Capufe, han invertido dos años y aún falta una cuarta parte de uno de los dos cuerpos en ser rehabilitada con concreto hidráulico.

El tramo Ímuris-Nogales –sin duda alguna, el más complicado-, presenta un avance que incluirá años para terminarla.

No sabemos con qué propósito sigue engañando Ruiz Esparza a su jefe, logrando solo burlas del ‘respetable’.

Lo que es cierto es que a Juan Pueblo no lo engañan. La carretera no se terminará en enero.

…Y todavía no se sabe si López Obrador y su gente, la dejará inconclusa. Pues en la sesión de ayer en la Cámara de los Diputados, se unieron los legisladores del PAN, PRI y otros no necesariamente opositores a Morena, hasta lograr que la propuesta para reformar la Constitución en sus artículos relacionados al ‘fuero’, no alcanzara la necesaria mayoría calificada para proceder desaparecerlo… Lo que sí se logró es que el presidente de la República pueda ser investigado por una autoridad ministerial por delitos del orden común, pero ciertas atribuciones derivadas del privilegio que desprende el ‘fuero’, seguirán vigentes.

Es seguro –ahora sí- que el exgobernador Guillermo Padrés salga de la cárcel… No lo hará en medio de comodidades pero cuando menos estará en casita… Por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, los jueces que conocen de la causa le impusieron como condición para recuperar su libertad, fianzas que en conjunto suman 140 millones de pesos… Su abogado, el extitular de la PGR con Ernesto Zedillo, Antonio Lozano Gracia, fue ayer con Ciro Gómez Leyva a asegurar que su cliente no tiene dinero y que “seguramente se buscará a una afianzadora que garantice esa cantidad”… Esto último es algo que nadie se lo puede creer… Y recuperará la libertad para enfrentar –apenas- los juicios por ambos delitos, lo que quiere decir que no ha sido investigado verdaderamente… Aún no ha explicado cómo logró cambiar millones de dólares a pesos; cómo se hizo en tres años de un rancho que aumentó en valor cuando menos 5 veces más; de dónde sacó para las caballerizas; cómo fue posible que integrantes de su familia acumularan millones de pesos en cuentas personales bancarias y muchas cosas más… La riqueza de Padrés y su familia saltó a la vista, siempre… Yo creo que él ya ha sido juzgado… Por Juan Pueblo, quien está convencido de su culpabilidad… Porque hay dos tipos de juicios, el popular y el legal… En el primero ya ha sido condenado… El segundo no ha empezado aún…. Aunque esté en casa.