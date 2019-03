Siguiendo huellas

Cuando decimos que somos cristianos, es como decir que seguimos el camino de Cristo. Pero: ¿lo seguimos en realidad o nada mas decimos que lo seguimos sin siquiera saber en qué consiste?

Los hechos revelan que seguir a Cristo exige disposición, en ocasiones exige pagar un precio... para algunos es muy alto, para otros no tanto. Todo depende de nuestra disposición o de nuestro actuar.

Seguir a Jesús, a veces implica renunciar a las cosas que pueden parecernos de mucho valor, como por ejemplo nuestra manera de vivir, las riquezas, la vanagloria, el trabajo, el poder, etc.

Ahora, ¿estaremos dispuestos a seguir a Dios, con las implicaciones que esto lleva o existe todavía algo de lo que no queremos desprendernos?

La verdad es que es difícil dejar cosas que nos gusten, que nos satisfagan, que nos convengan. Es muy difícil, aún sabiendo que son caminos que no nos llevan a Dios. ‘El espíritu es animoso, pero la carne es débil’.

Si tan solo quisiéramos depender del Creador, si tan solo quisiéramos confiar absolutamente en Él, sabiendo que si seguimos sus instrucciones al pie de la letra iremos por el camino que nos lleve a puerto seguro. Pero es duro cuando estamos acostumbrados a satisfacernos a nosotros mismos primero.

¿Hacia dónde va nuestra vida?, ¿hacia dónde caminamos?, ¿a qué vamos?, pareciera fácil responder si decimos a la vida eterna, pero esa es la meta que precisamente parece que no hemos programado.

El Señor Jesús sabía que las grandes bendiciones que su Padre y Él estaban preparando para los hombres que los siguieran no serían ganadas con facilidad. Seguir su caminar sería una jornada ardua y en algunos casos difícil.

Por eso el mismo Señor Jesucristo nos anticipó lo que podría suceder, pero también nos dijo cual sería la manera de sobrellevar la carga.

Queramos o no, todos servimos de ejemplo a alguien. ¡Y qué trabajo es ser un buen ejemplo siempre! Sin embargo, de alguna forma u otra, influimos en la vida de otras personas. Podemos ser padres, hermanos, amigos, vecinos, compañeros de escuela o trabajo y, aunque no lo deseemos, en algún momento o de alguna manera somos un ejemplo ya sea bueno o malo, para otra persona.

Muchas de las noticias en la actualidad son negativas y por eso decimos que el mundo en el que vivimos es malo... y tal vez en gran parte lo sea. El mundo es negativo porque muchos siembran y defienden actos negativos, deshonestos, egoístas y de violencia.

Siguen el mal ejemplo de otros, terminando en el mal camino. En lugar de seguir al que tiene las llaves de la vida, buscamos a aquel ser negativo que conduce a la muerte.

Nuestra tendencia como seres humanos, parece estar dirigida siempre hacia el mal, hacia lo negativo; en el mundo abundan los malos ejemplos y a veces como que se nos da el seguirlos, porque se nos presentan atractivos. Y el gran problema es que nos vamos acostumbrando a ver lo negativo y a actuar tal cual.

A veces sin darnos cuenta nos convertimos en malos ejemplos para las personas que nos rodean... y lo que es peor, es que nos conducimos por caminos que llevan a la perdición tanto física como espiritualmente... y nos apartamos del camino verdadero.

Habría que enfocarnos en las cosas buenas y en las personas positivas que dan buenos ejemplos y que sí hay todavía... porque los valores morales y cristianos jamás ‘pasarán de moda’. Hay muchos que los ejercen todavía.

Jesús es nuestro mayor ejemplo: su vida y muerte son y serán un ejemplo para la humanidad por toda la eternidad. Si nos dedicamos aunque sea un poquito a conocerlo, a interesarnos por sus caminos... entonces nuestros pasos estarán dirigidos hacia Él, y así seremos buenos ejemplos que este mundo necesita.

Nosotros podemos ser guías, ser una luz, un mapa para que otros puedan encontrar lo que nosotros ya pudimos haber encontrado.

El mejor camino es el que Cristo nos da, así no esteremos en riesgo de cometer una tontería o de pecar gravemente... porque el solo hecho de pensar en ofender a Jesús, nos hará detenernos, nos hará reflexionar en que es mejor estar en el camino correcto. Sin embargo a algunos no les interesa para nada escuchar ni hacer caso de las enseñanzas religiosas.

Es triste, pero nos damos cuenta de que los mismos que nos decimos cristianos, que nos decimos católicos somos precisamente los que no nos interesa seguir el camino del cual estamos ya enterados, no nos interesa prestar atención a lo que Dios mismo dice porque suele en ocasiones ser incómodo y buscamos excusas y pretextos para seguir haciendo lo más conveniente para nosotros y no para nadie más.

Sin embargo lo que nos hace cristianos es seguir a Jesús. Y esto significa seguir sus pasos, comprometernos como Él. San Pedro trató de seguirlo a donde fuera hasta el punto en que lo siguió en el mar y caminó brevemente sobre las aguas.

Jesús nos acompaña en nuestra vida, (si así lo decidimos). Habría que comprender bien esto para saber que no estamos solos; habría que dejarnos de algunas cosas con las que hoy hacemos daño, porque mañana pagaremos por ello; habría que hacer caso de una vez.

Pero... somos a veces algo testarudos... por eso precisamente... por comprender esto: "Gracias Señor".