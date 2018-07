Solalinde y sus revelaciones fuera de lugar…

Es posible que Alejandro Solalinde, presbítero defensor de los derechos humanos no mienta cuando dice que en México, se estaba preparando un movimiento armado, toda vez que el primero de julio pasado se hubiera realizado un fraude en contra del triunfo de López Obrador, pero, decirlo ahora en los momentos en que el primer hombre de izquierda haya ganado la Presidencia de la República se tendrá que enfocar a la tarea de la reconciliación entre los mexicanos que votaron por él –algo así como 30 millones de compatriotas– y el resto, que son la mayoría, pues como que están fuera de lugar sus declaraciones.

Una revelación que, para empezar, tampoco checa en alguien que, como él, es un buscador y luchador de los derechos humanos, hombre de Dios y amante de la paz.

Y menos, aplica tan pendenciera declaración cuando está pendiente que las autoridades electorales le entreguen la constancia de mayoría al tabasqueño en unas elecciones que, si bien ganó de manera de holgada, no son la mayoría de los mexicanos, de ahí que comentarios o ‘revelaciones’ como estas no solo incitan a la división sino que ponen en alerta a un importante sector de los factores del poder en México, como son las fuerzas armadas y que no son cualquier cosa.

“Mi percepción es que había muchas cosas preparadas para un enfrentamiento armado. Nunca lo había dicho, pero se estaba preparando algo serio”, dijo el sacerdote y defensor de los derechos humanos para reporteros del periódico español el País que lo entrevistaron hace unas horas.

El periódico destacó que, en entrevista, a la pregunta de si se pensó que durante la jornada electoral habría un fraude para impedir que López Obrador accediera al cargo, respondió sorpresivamente no fue así, “pero de haber sucedido, esto habría derivado en un enfrentamiento armado, porque se estaba preparando algo en serio”.

Y es muy posible que también tenga razón cuando le dice a los enviados de El País que, “el descontento social que generaron las administraciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en los últimos 18 años dejó al país fragmentado y confrontado y que incluso que se haya pensado que esto iba a ser el detonante de un estallido social, pero, insisto, no es la hora ni el momento para decirlo.

Es muy posible que buena parte de los mexicanos, más de treinta millones para ser exactos, esté de plácemes ante el triunfo de López Obrador, entre estos aquellos que sin la menor posibilidad de triunfo (pero esto ya es materia de otro largo capítulo que algún día tendrá que escribirse), se colgaron de la medalla de AMLO y se subieron a la ola de simpatías del tabasqueño y ganaron sus respectivos cargos, pero es más posible que todos ellos, ganadores y perdedores estén más decididos a trabajar por el nuevo México, pero en paz y lejos del rencor y el revanchismo al que eluden las declaraciones de Solalinde.

Para decirlo en aquel viejo estilo de los años de parvulito, habría que recordarle al hombre de la cruz y la sotana:

–Tu le dites, tú ganates… ahora bésale los… (piiiiiii!).

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Y como no todo es miel sobre hojuelas en este despuntar de la nueva transformación a la que hace alusión López Obrador, esa valiosísima herramienta que le valió para apalancar su campaña, las redes sociales, le hacen al tabasqueño un abierto reproche del que tendrá que estar muy atento:

No les gustó, nadita, el hecho de que haya lanzado el nombre de Manuel Bartlett Díaz, el exsecretario de Gobernación en el Gobierno de Miguel de la Madrid, al que señalan como el autor intelectual del fraude electoral de 1988 que impidió el que Cuauhtémoc Cárdenas llegara a Los Pinos y se favoreciera al más nefasto de los mandatarios habidos y por haber en México, Carlos Salinas de Gortari, más conocido como el innombrable, según López Obrador.

Y es muy posible que la sombra del fraude se hubiese diluido entre el paso del tiempo, pero, para colmo de la triste memoria del también exgobernador de Puebla –cargo con el que, según la opinión pública nacional se le habría premiado por su trabajo sucio a favor del sistema y de Salinas– este mismo se encargó de reafirmarlo cuando apenas en noviembre pasado, declaró sin el menor empacho que Salinas de Gortari no ganó las elecciones de 1988, llevando como principal opositor al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien todo mundo vio ganador.

Y, ojo, aquí lo peor.

Le gente, sobre todo los perredistas, cuya mayoría milita ahora en las filas de Morena, el partido que llevó al triunfo a López Obrador, no olvidan dos cosas; Que fue en el Gobierno de Miguel de la Madrid cuando tuvo lugar la persecución más encarnizada y sangrienta en contra de muchos perredistas que cayeron víctimas del Gobierno de Miguel de la Madrid y, dos: Que en este México nuestro, hasta nuestros días, el secretario de Gobernación era y seguirá siendo el encargado de la Seguridad y la paz interior del país y que ni la hoja de un árbol se mueve sin el consentimiento del jefe del gabinete.

Y este era Bartlett Díaz por esos días.

O dicho de otra manera; el perredismo y sus dirigentes eran, en consecuencia, el enemigo público número uno del país, en los tiempos de Miguel de la Madrid y de Bartlett.

