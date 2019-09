Sonora, sus municipios: qué hacer para enfrentar en el 2021 a la aplanadora de Morena

APENAS HACE DIEZ días que los ayuntamientos de Sonora arribaron a su primer año del trienio 2018-2021 y ya empezó la calentura por la sucesión.

Todos los partidos se están moviendo. Menos el PRI.

El PAN ya muestra —o está empezando a hacerlo— sus cartas. Morena también. En este partido, la efervescencia es más turbulenta por razones obvias: es el más aventajado. El que más expectativas ha despertado.

Podría decirse que Morena es el equivalente de lo que fue el PRI en otros tiempos, cuando ser candidato del tricolor era ir a lo seguro.

Por eso, en ese movimiento ya asoma la cara feroz de la codicia.

Morena cabalga sobre caballo de hacienda muy a pesar de que los alcaldes —mujeres y hombres— de ese partido, han resultado ser un fiasco.

Claro: no todos pero si la mayoría.

El PRI, que sigue siendo un punto de referencia no obstante haber sido casi borrado del mapa electoral en las pasadas elecciones del 1 de julio de 2018, no se recupera del trauma. Sus más reconocidos militantes y liderazgos, se encuentran confundidos. No saben que hacer. Hacia donde enfocar la mirada.

Algunos están enojados con sus mandos a nivel de Gobierno. No se explican por qué han sido abandonados. Lo peor de todo, es que parece que el carcaje priísta se cuartea. Y buscan a quien culpar.

Se oyen rumores.

Se dice que EMY OCHOA está muy molesto. Incluso, que ha sido sorprendentemente crítico al interior de ese partido.

Quien sabe. Eso se dice.

Objetivamente hablando, el partido que en Sonora parece representar mejores alternativas, pudiera ser el PAN. No es que esté atravesando por un buen momento.

Afirmarlo así, sería una imprudencia.

Sin embargo, es el que parece tener más certezas que incertidumbre en relación con su destino inmediato.

A nadie se le puede escapar que es el partido que mejor representa a la oposición en México. ‘ALITO’ MORENO, el del PRI, parece desinflarse. Ya se le acusa de corrupción y en el sureste, se dicen horrores de él.

Y peor, aún: muestra —ha mostrado— que es ingrato con su gente.

Pues sí: en Morena está la turbulencia. La grilla que puede derivar en violencia en la reyerta por el poder. No hay que olvidar que la mayoría de sus miembros vienen de un periodo muy largo de hambre y de ganas de tener poder y dinero.

Ya tienen lo primero. Ahora van por lo segundo.

¿Austeridad, transparencia y honestidad?

¡Puras habas, caro lector! ¡Puras habas!

Un solo hombre, aún desde la Presidencia de México, no puede cambiar a un país. Se necesita un ideal colectivo que cristalice todas las virtudes que se proclaman en el discurso.

¿Dónde están, quiénes son los que van a remar el barco para llevarlo a puerto seguro?

No los hay.

Por ese rumbo habrá una revuelta de padre y muy señor mío.

Un año ha pasado ya. Hay rumores, y en los cochupos hablan ya de sucesión. El PAN da señales de vida. Morena se revuelve. Y el PRI busca cohesionarse con sus militantes más conocidos.

Está sucediendo en Navojoa. También en Guaymas, donde la cuesta se antoja muy empinada para poderla desafiar con éxito.

Y en Hermosillo se murmura que el ‘Pato’ ERNESTO DE LUCAS buscará de nuevo la candidatura a la presidencia municipal, mientras por otro lado, los decires de la gente sueltan el rumor de que MANUEL IGNACIO ACOSTA, ‘El Maloro’, es investigado en relación con la ‘Estafa Maestra’.

¿Muy temprano para hacer política grilla?

No, no lo es.

Sobre todo si se quiere rehacer lo que esté hecho desde el I de julio de 2018.

Bueno, digo yo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: NO SUELO mezclar mis cosas personales, sobre todo cuando involucran a mis amistades, pero creo que en este caso se vale. Helo aquí: ayer me envió mi muy dilecta amiga CHAYITO OROZ IBARRA, el siguiente whatsapp: “Te mandan saludar los de la tortillería de la Tetabiate. Aquí estoy comprando tortillas. Saludos”.

Y enseguida, agrega: “Son tus fieles lectores”…

Chayito ya me había platicado que en esa tortillería ubicada en la esquina de Tetabiate y Tabasco, son asiduos lectores de estos Rumbos, algo que me enorgullece y me motiva para seguir en la brega siempre mirando al mañana…

A quienes ahí laboran, mi gratitud por esa persistencia de leer mis farragosos trazos periodísticos…

A PROPÓSITO, CHAYITO, ANDA por tierras cajemenses nuestros común amigo JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS…

Julián se retiró por una breve temporada de sus quehaceres en el PRI, para dedicarse a sus tierras y sus cosas personales y para refrescar sus afectos, sus amistades…

Y lo está haciendo en forma muy agendada pues el miércoles se le vio desayunando en el restaurante ‘101’, allá por el boulevard Kino de Hermosillo, con el exsecretario de Gobierno ENRIQUE PALAFOX PAZ; un día antes, el martes, desayunó con JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, también de Hermosillo, y ayer, acá en Cajeme, hizo lo propio en el Bibi con BALTAZAR PERAL GUERRERO…

Como verá usted, el dos veces diputado federal, exsubsecretario de Agricultura, entre otras cosas, se mueve como el viento, libre como los pájaros…

Me cae que sí…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, me cuentan que el dirigente nacional de la CNC y extitular de la Procuraduría Agraria en México, CRUZ LÓPEZ AGUILAR, sufre de una enfermedad lamentablemente sin cura: alzheimer.

Según información confidencial, tiene muy avanzada esta enfermedad, lo que de verdad lamentan sus amigos y familiares…

MIENTRAS TANTO, EN LOS Rumbos de ayer olvidé comentarle que el miércoles se dejaron ver en un restaurante de Ciudad Obregón, los líderes de la Federación de Sindicatos Independientes de Sonora, lo que sea que esto signifique, TONY SALAZAR y LUIS NAVARRETE…

Salazar y Navarrete fueron los que le comieron el mandado a GUILLERMO PEÑA ENRÍQUEZ, con el contrato colectivo de trabajo en la empresa Yazaky de Navojoa…

Este tema, el de la transformación del sindicalismo en México en lo general y en Sonora en lo particular, es digno de escribirse a casa…

Habrá tiempo de discernirlo con más amplitud… Habrá tiempo…

POR OTRA PARTE, VALE LA PENA comentarle que ayer compartí la mesa tempranera con los médicos FRANCISCO VERDUZCO VALENZUELA y DAVID SIERRA MENDOZA, lo que aproveché para recoger el libro: ‘El Poder: historias de familia’, que me dejó con el doctor Verduzco el también médico JOSÉ ANTONIO CERECER, quien se encuentra fuera de la ciudad…

¡Larga vida para ellos!...

Es todo.

Le abrazo.

