Sube a redes sociales Proyecto Puente que mañana habrá mini-cumbre de Morena en Ciudad Obregón

Entre otros, JOSÉ NARRO ROBLES, IVONNE ORTEGA PACHECO y ULISES RUIZ, el primero, prestigiado exrector de la UNAM y respetable secretario de Salud, la segunda exgobernadora de Yucatán, aunque no sé si respetable y menos prestigiado, y el tercero exgobernador de Oaxaca a quien algunos describirían como “impresentable”.

El caso es que la reunión tuvo como propósito hacer un frente para tratar de atajar la cargada de los gobernadores priístas —menos la gobernadora de Sonora, CLAUDIA PAVLOVICH— luego del cónclave celebrado en Toluca donde se pronunciaron abiertamente por la candidatura de ‘ALITO’ MORENO, gobernador de Campeche.

Usted recordará que ayer mismo escribí en estos Rumbos que en el caso de la yucateca IVONNE ORTEGA, resultaba un tanto extraño que hubiese dejado su lugar en el Congreso para ir en pos de una proyecto incierto.

Ese mismo día —ayer— recibí un whatsapp con una foto en la que JOSÉ NARRO e IVONNE ORTEGA, posan muy sonrientes para la cámara, y en el pie de la gráfica, estas breves palabras: “Aquí tienes tu respuesta”.

Y es que había terminado mi comentario con esta pregunta: ¿Y qué pasará con Ivonne?

A estas alturas del camino hacia la presidencia del PRI, yo no tengo ninguna duda de que Narro, Ulises Ruiz, Ortega y tal vez alguien más, formarán un frente común contra ‘Alito’ Moreno.

Y aún más: unos van a declinar en favor de Narro.

Si así sucede es porque así tiene qué ser.

Los equipos están muy bien delineados. Arriba de ellos, están los que tienen el predominio en sus respectivos grupos.

De un lado, ENRIQUE PEÑA NIETO, CARLOS SALINAS y ALFREDO DEL MAZO, el gobernador del Estado de México, y no precisamente en ese orden.

Del otro lado, MANLIO FABIO BELTRONES, EMILIO GAMBOA PATRÓN, la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, y MIGUEL OSORIO CHONG.

Ahora bien: a simple vista, parecería un contrasentido que OSORIO CHONG esté en el equipo contrario al de Peña Nieto, habiendo sido en su Gobierno, secretario de Gobernación.

Lo cierto es que no es un secreto el rompimiento que se dio entre el hidalguense y el mexiquense.

Por lo de Videgaray, ya sabe usted.

Como sea, haciendo un análisis serio sobre la situación actual del PRI, uno no puede sino experimentar sospechas acerca de la autenticidad de esta justa electoral por la dirigencia de ese partido.

¿Se pelean por las migajas?

Unos sí, pero otros, no.

En Baja California los pocos cuadros priístas que todavía no han abandonado el barco tricolor, se están disputando una diputación plurinominal —la única que alcanzará el PRI— y una regiduría de Tijuana.

Y es que si alguna posibilidad de sobrevivencia tenía el PRI, esta se desvaneció cuando los de “arriba” decidieron que el candidato a la Gubernatura sería ENRIQUE ACOSTA, un personaje desprestigiado a quien en ese Estado todos conocen con el apodo de ‘El Trampas’.

Este hombre ni siquiera representa un riesgo para nadie en las urnas. Existe la opinión generalizada de que el PRI perderá su registro después de las elecciones de este domingo.

Este es el escenario en el que cuatro o cinco militantes de buen calado están buscando la presidencia del PRI nacional. No hay caras nuevas, no hay una sola figura que inspire esperanza y entusiasmo en los militantes que aún se mantienen leales a los colores del otrora “partidazo”…

DÉJEME DECIRLO: AYER SORPRENDIÓ Proyecto Puente en redes sociales con la noticia —primicia— de que este sábado estará en Ciudad Obregón ALFONSO DURAZO MONTAÑO, para presidir una reunión con alcaldes —y alcaldesas—, con diputados locales y federales sonorenses del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)…

El director de este medio, LUIS ALBERTO MEDINA, citando fuentes confiables, sostiene que entre los temas a tratar estarán sobre la mesa el “pobre desempeño” parlamentario de la bancada morenista en Sonora y otros tópicos que, según el periodista, no presagian una reunión tersa…

Como para preguntarse: ¿abordarán el caso Bácum y sus aristas tan peliagudas?...

Es probable que alguien saque a colación el tema, aunque a juzgar por lo que hasta ahora se ha vito, el Congreso de mayoría morenista no quiere saber nada de Bácum…

De hecho, se tiene la impresión que ese partido da por perdida la plaza y no porque se haya adueñado de ella otro partido sino por las implicaciones del crimen organizado en la campaña anterior y en la incorporación al poder de ROGELIO ABOYTE, hoy en prisión en Estados Unidos…

Pues sí: dice también Luis Alberto Villegas que a la reunión del sábado vendrán también CÉLIDA LÓPEZ, alcaldesa de Hermosillo, el munícipe de Nogales, de Caborca, el de Cajeme y otros, así como los diputados locales y los federales de Sonora…

¿Y SARA VALLE y ROSARIO QUINTERO?...

Pues que no vienen porque no fueron convocadas por no ser de Morena sino del PT…

Habrá qué confirmar este viernes…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer envié confirmación a mi colega y amigo de Guaymas, AGUSTÍN RODRÍGUEZ, de mi asistencia mañana, sábado, al programa noticioso de fin de semana que conduce Agustín, a través de Radio Red 93.3, una joven estación de radiodifusión en FM, propiedad de ROBERTO LEMEN MEYER…

Compartiré honores durante 40 minutos con BULMARO PACHECO, pero antes, hoy viernes, a partir de las 10 de la mañana, me reincorporo —espero que ahora sí permanentemente— al noticiario Contacto Ciudadano, que conducen MARY VERDUGO ROSS y RITA VERÓNICA QUINTERO, en el 810 de AM, en TRIBUNA RADIO…

Por cierto, estamos a unos días —semanas, quizás— de cumplir 11 años en este programa, mismo periodo de Mary y Rita, pues prácticamente nos iniciamos al mismo tiempo…

Junto con nosotros, JAVIER CAMACHO, en la policiaca, que sigue fiel a la camiseta hasta hoy; el doctor CANDELARIO ESPINOZA, estupendo colaborador, prestando un valioso servicio a la comunidad en materia de salud…

Durante algunos años nos acompañó FEDERICO CHÁVEZ MANJARREZ, con la sección del campo, hoy, en otros proyectos…

Y ARIANA MONTEVERDE, también en el área agrícola, igualmente, laborando en otro medio…

Es la diáspora natural que se da siempre cuando, al avanzar el tiempo, surgen otras oportunidades y la gente toma su camino hacia otros horizontes…

A veces, ese camino puede ser paralelo al nuestro y no se pierde el contacto visual, pero comúnmente, el paralelismo termina por separar irremediablemente…

Como sea, a mí nadie me quita de la cabeza la idea de que los que estamos todavía en Contacto Ciudadano, debemos rejuntarnos en torno a una mesa, compartir la sal y la pimienta, beber lo que cada quien quiera beber, y recrear el camino andado…

La diferencia entre las nuevas generaciones y los que nos adentramos a la “Cuarta Transformación”, es un factor que nos identifica y tiene que ver con la edad: ellos, los de la nueva generación, se reúnen a hacer planes para el futuro, para construir sueño; nosotros, nos juntamos para enhebrar recuerdos…

Esa es la diferencia...

