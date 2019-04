¿Subsidio a tarifa de luz?, Sí: GobSon

Para el Gobierno de Sonora, es un hecho la autorización del Gobierno Federal del subsidio a la tarifa eléctrica a aplicarse a partir de mañana, 01 de mayo.

El acuerdo está firmado con Comisión Federal de Electricidad, quien opera dicha tarifa, pero aún falta la firma del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, titular responsable de la normatividad tarifaria de los servicios públicos.

Es una cuestión de formalidad ante una voluntad política ya manifestada por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En otras palabras, la palabra del primer mandatario de la nación está de por medio y en más de una ocasión, la última de ellas, de manera muy clara en una de sus conferencias de prensa “mañaneras”.

La gobernadora Claudia Pavlovich amanecerá esta mañana en la Ciudad de México, donde mantendrá una agenda que incluye una reunión en la Comisión Nacional del Agua.

Espera, desde luego, se concrete la firma del compromiso con el titular de Hacienda, en el último día de mes de abril.

Hoy también es Día del Niño. Habrá qué recordar que en toda la República habrá una representación especial de infantes en el papel de gobernantes, cuya característica esencial es conducirse con la verdad.

Una mentira en el nuevo escenario gubernamental federal sobre este tema, lastimaría a millones de personas en un gran sector del país.

Resulta más que evidente señalar que las presiones de operadores del transporte público en contra del Gobierno Estatal están siendo alimentadas por concesionarios de Sictuhsa, agraviados porque les han quitado sus permisos y dos nuevas empresas se aprestan a ofrecer dicho servicio en la capital del Estado… Los choferes que dependen de los ahora exconcesionarios, en realidad debieran exigir indemnizaciones a sus expatrones y no al Gobierno… Por su lado, los concesionarios desplazados están exigiendo a la Dirección del Transporte los indemnice con una millonada… La respuesta no se ha dejado esperar y a la toma del Centro de Pernocta de las unidades se respondió con el uso de taxis y otras unidades del Gobierno para brindar el servicio en un día clave por el regreso a clases de todos los niños y jóvenes luego de disfrutar de dos semanas de vacaciones... Carlos Morales Buelna, titular de la oficina del Transporte del Gobierno del Estado, asegura que no están obligados a indemnizar a ninguna de los expermisionarios, porque ha sido la administración estatal quien ha solventado adeudos de Sictuhsa… Lo que es un hecho, es que la gobernadora del Estado no será fácil presa de los chantajes de un grupo de concesionarios que por años han disfrutado de privilegios en la operación del transporte público en Hermosillo, sin que nadie les llevara un control.

La presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, ha admitido que son justas las demandas de algunos agentes de la Policía local que se han manifestado por la falta de pago de algunas prestaciones… El problema está siendo enfrentado y habrá de responderse en los próximos días, de acuerdo a la solvencia que registre la Tesorería Municipal… Lo trascendente es que se ha establecido el compromiso de resolver el caso.

La Comisión Sonora-Arizona y su similar, Comisión Arizona-México, está cumpliendo este 2019 sus primeros 60 años de trabajo… Es algo tan significativo que se elabora una agenda especial para resaltar el acontecimiento… A fines de mayo la sesión se llevará a cabo en Arizona y en noviembre próximo se realizará en Sonora… Esta relación diplomática, amistosa y de negocios, es ejemplo a seguir en un escenario en que las relaciones entre los gobiernos de México y los Estados Unidos no viven uno de sus mejores momentos… Sin embargo, la amistad y trabajo mostrado por los gobernadores Claudia Pavlovich y Doug Ducey, han permitido la creación del concepto “Megarregión”, vendiendo ambas entidades en el mundo como un solo paquete promocional para crear empresas y empleos, de manera mutua.