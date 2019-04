Sufrimiento de migrantes sin límite

Quienes no se han dado cuenta personalmente de las desgracias que ocurren a nuestros compatriotas de las humillaciones de que son objeto, pero hay que ver también que vienen muchas personas negativas con ideas adversas y creando problemas a nuestro país y otros con la ilusión de ganar dólares del famoso sueño americano, las desgracias que ocurren a quienes pretenden llegar al país desconocido, y yo me pongo a pensar en los niños y adolescentes que vienen, que los traen los padres, que no hay conciencia en ellos; también los gobiernos de su país se han desatendido de ellos, mejorando para ellos mismos como autoridad del bien vivir, con los grandes problemas que México tienen, el desorden que tiene no ha sabido, o no se ha podido corregir nuestro presidente Manuel López Obrador, es necesario una restructuración de fondo y de forma de elementos bien capacitados como autoridad para frenar un poco este desorden que existe en varios Estados del país, me puse a platicar con el oficial de Migración tres cuartos de hora el día domingo, me decía oficialmente que era monstruoso lo que estaba sucediendo en México; que si por qué las autoridades mexicanas no ponían mano dura a estos polleros o como usted quiera llamarlos, saliéndome del tópico de este tema, pero si es muy importante que nuestro presidente López Obrador se faje bien para frenar un poco repitiendo, los problemas que existen, considero también que debemos como ciudadanos tomar parte, responsabilizarse cada uno para coadyuvar en esta situación que prevalece; nada más pensamos vénganos tu reino, ¿verdad qué sí?

En las Islas Canarias ocurrió otra tragedia, me decía la autoridad de inmigración española que descubrieron una frágil embarcación en la que iban decenas de inmigrantes africanos con el fin de internarse, burlando a los policías que cuidan la fronteras; al ser sorprendidos los migrantes, se movieron en la lancha en que viajaban, la cual se volcó y se dio como resultado 15 personas fallecidas, y esto es poco lo que está sucediendo. A donde llevan estos problemas la necesidad. Y yo me pongo a pensar, y que hacen los gobiernos de su país con tanto miles, y miles de personas con criaturas pequeñas que vienen sufriendo de tantas cosas, yo no entiendo el por qué, por eso como dice el presidente de los Estados Unidos, que es un desorden y los gobiernos deben de saber manejar la izquierda y la derecha para frenar este mal. Es necesario que los gobiernos, se pongan de acuerdo para frenar este desorden que existe. Que opina usted al respecto.