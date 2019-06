Tristemente para los priístas de pura cepa, las cúpulas han entregado a AMLO al PRI como franquicia

LO RECORDÉ AHORA QUE leí una nota con este encabezado: “Alternativa Democrática Nacional se van con Morena”.

ADN era una corriente política dentro del PRD. Lo abandona y se trepa en el equipo ganador.

¿Qué fue lo que me recordó?

Sin duda los mejores tiempos del PRI, cuando los miembros de los partidos regionales que existían en México, se fueron sumando al entonces Partido Nacional Revolucionario.

La vida da muchas vueltas. Hoy, el PRD está a un paso de la extinción.

Ya no tiene opciones. Sus más conocidos militantes ya están en Morena. Tengo, para mí, que el más distinguido de sus miembros, es MIGUEL MANCERA, senador de la República.

Se mantiene leal al PRD y es de esperarse que a la vuelta del tiempo encabece lo poco que queda del solaztequino.

Es la ley de la naturaleza.

Por su parte, el PRI empieza a beber una cucharada de su propio chocolate.

Sobrevivió a la fractura que derivó en la creación del PRD. Algunos de sus más distinguidos representantes, abandonaron las filas del tricolor en los ochentas y formaron el PRD.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PORFIRIO MUÑOZ LEDO, RICARDO MONREAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Entre muchos otros.

Pero el PRI no murió por la desbandada de entonces.

Lo de hoy es diferente. Aquellos “gallones” del PRI que le abandonaron en los ochentas, dejaron el PRD y se integraron a Morena. Y de ahí devino la diáspora masiva. La CTM ya está abiertamente con Morena. Los líderes sindicales creen que sumándose públicamente al partido de AMLO, este no les mandará auditar sus finanzas ni proseguirá con su anunciada democratización del sindicalismo obrero.

Creo que en esto se equivocaron.

AMLO es un apasionado de las efemérides. Y de los referentes históricos. Quiere ser el “Lázaro Cárdenas” del Siglo XXI. Y también el Echeverría del campo mexicano. Y curiosamente, no se ha pronunciado contra el corporativismo e, incluso, lo promueve y lo utiliza para sus fines clientelistas.

El caso más notorio, es el de NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA.

Lázaro Cárdenas auspició el nacimiento de la CTM, y liquidó lo que quedaba de la CROM, a cuyo líder máximo, LUIS N. MORONES, expulsó del país junto con el expresidente PLUTARCO ELÍAS CALLES y dos callistas más.

Pues sí: la vida —y la política— es de ciclos.

Tristemente para los priístas, la estrella que durante 70 años alumbró su vida política, se apaga irremediablemente. Se queda sin horizontes. Sin soportes para volver a levantarse y echar a andar su oxidada maquinaria. Aquella temible maquinaria cuya sola presencia en tiempos de elecciones, garantizaba el triunfo de los candidatos tricolores.

¿Qué no ha muerto aún?

No, no ha muerto. Estoy cierto que el PRI trascenderá a este sexenio. Pero ya no como uno de los grandes partidos de México. Cuando mucho, como un partidito bisagra.

Por lo pronto, sus fracciones parlamentarias en el Senado y en la Cámara de Diputados, se integraron a Morena. Ya no son oposición, lugar de privilegio que le dejaron al PAN.

Algunos creen que el PRI volverá a dejar con un palmo de narices a quienes pronostican su muerte.

Ojalá que esto fuese posible. Ojalá.

Yo no lo veo así.

Sus principales cuadros abandonaron el barco. Unos abiertamente. Otros en forma subterránea. Hasta se rumora que los liderazgos que aún se encuentran en activo, han hecho pacto con Morena.

Lo que sea que esto signifique.

Según veo yo las cosas, a los priístas de pura cepa no les consuela pero si ni siquiera así de tantito, que se diga que el PRI está reencarnando en Morena.

¿Qué lección deja para las nuevas generaciones de políticos, el resultado de las elecciones del 2 de junio de este año?

Si usted lo desea, caro lector, dese un poco de tiempo para analizar la situación del PRI, su trayectoria, su nacimiento y su debacle.

Y luego tenga la amabilidad de escribirme una carta a mi correo electrónico.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ANTES DE QUE SE ME PASE, es recomendable el artículo que ALBERTO VIZCARRA OSUNA, publica en El Portal de la Gente, sobre el caso de la Guardería ABC y la manipulación que en cada aniversario grupos político hacen para atacar mediáticamente al exgobernador EDUARDO BOURS CASTELO…

Este columnista, ha escrito en muchas ocasiones sobre este tema… He insistido en mis puntos de vista y señalado la infamia que cometen estos grupos políticos cuando desvirtúan la verdadera naturaleza de la tragedia y emponzoñan la conciencia de los familiares de los niños que fueron víctimas del incendio NO PROVOCADO, según conclusión judicial que consta en los expedientes…

Por eso digo: es recomendable el estupendo análisis de Alberto en El Portal de la Gente, pues pone el dedo en la llaga de un repetido acto de simulación que cada año, en vísperas de un aniversario de la tragedia del 5 de junio de 2009, inunda las redes sociales…

La diferencia es que ahora el Gobierno de la Cuarta Transformación, está utilizando a la Fiscalía General de la República, para crear un ambiente de credibilidad de un asunto que ya fue cerrado…

¿Esto es justicia?...

No lo es. En todo caso, se crea el escenario psicológico necesario en los familiares de las víctimas para que crean que, en verdad, existe un culpable al que hay que condenar…

¡Cómo se está pareciendo esta Cuarta Transformación al “Arriba y adelante” de LUIS ECHEVERRÍA!…

¿No lo cree usted así?...

FUI Y VINE A HUATABAMPO, el sábado anterior. JULIÁN LUZANILLA pasó por mí a eso de las 11 de la mañana y enfilamos por la calle 5 de Febrero hacia el sur… “Nos vamos a ir por la carretera costera, la que construyó Eduardo Bours, me dicen que es una chulada de camino”, me comentó el político cajemense…

Y no estaba equivocado: en los inicios del actual Gobierno de CLAUDIA PAVLOVICH, esta vía se rehabilitó y luce nuevecita… Para ir a Huatabampo es más rápida, rinde más la distancia y el paisaje, tan bucólico, es maravilloso…

Fuimos al cumpleaños de RODOLFO JORDÁN, y a las festividades de la Santísima Trinidad… El recorrido que sale de El Júpare en la madrugada del sábado, llega al amanecer a Huatabampo, en cuya iglesia de Cristo Rey, se le oficia una misa… Concluida esta, continúa la peregrinación a Etchojoa y después, el traslado a su lugar de origen, El Júpare…

Para la 5 de la tarde ya estábamos de regreso en Cajeme…

¿Los cuates de por allá?... Además del cumpleañero, TOÑO CUADRAS, ROGELIO PRECIADO, LIBORIO GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS OTERO, MAURICIO MEZA, NOÉ LÓPEZ, MANUEL DE JESÚS PORTILLO, ROMÁN VALENZUELA, y ALGUNOS MÁS…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com