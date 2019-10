Turbio panorama se le está presentando a la nueva cúpula del PRI nacional

POCO SE HABLA DE ELLA pero está aquí, frente a nuestros ojos. Es la realidad de los tres principales partidos políticos de México: MORENA, el PAN y el PRI.

A nivel nacional el PRI está en crisis. Y no es la herencia propiamente de la derrota del 1 de julio del 2018.

Son otros los factores. Uno de ellos, quien sabe si el más importante, la desbandada de militantes de primera línea que han abultado a Morena y ‘enriquecido’ su padrón electoral.

De hecho, en la actual crisis por la que está atravesando Morena la migración de militantes de otros partidos representa uno de los problemas más difíciles de solventar.

Y así lo acaba de reconocer la dirigente nacional de los morenistas.

¡Quién lo hubiera imaginado hace tres décadas!

¿Qué pasó con el exsenador bajacaliforniano RICARDO BARROSO que venía ‘amarrado’ como delegado del CEN del PRI a Sonora?

Lo único que se sabe es que ese nombramiento fue cancelado.

¿Por qué? He ahí la cuestión. Nadie sabe. Nadie supo.

Allá en el Estado de México algo grande está ocurriendo. El PRI ha perdido la hegemonía que había mantenido en esa entidad en toda su historia desde su nacimiento en 1929.

Sencillamente ya no entra en la que fue su fortaleza política por más de medio siglo.

Y con un gobernador ciento por ciento priísta. Cachorro del legendario Grupo Atlacomulco.

¿Qué fue lo que sucedió allá?

Acá en Sonora, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, sostiene la estructura y defiende la plaza con todo lo que esto conlleva.

Apenas ayer leí un tuitt en el que, ante periodistas, señaló algo como esto: “El PRI no ha sido obstáculo para que los municipios de Morena pudieran gobernar. Han fallado solitos. Yo he sido muy respetuoso, porque podrían haber dicho que como competí estaba ardido, pero lamentablemente los alcaldes no han sabido gobernar”.

Esto fue lo que dijo ‘El Pato’, vía tuitt.

Y no le falta razón al de Magdalena de Kino.

Basta con darle una mirada a los principales ayuntamientos del sur de Sonora.

A ROSARIO QUINTERO, de Navojoa, se le rebelaron los regidores, incluyendo a algunos de Morena, porque el municipio perdió un juicio contra el extesorero que obliga a las autoridades municipales a pagar 6 millones de pesos por indemnización.

Mal presagio.

En Cajeme estalló algo que se veía venir. Es vox populi que el hoy destituido secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento, FAUSTO FLORES, estaba teniendo graves problemas al interior de la administración.

Esta actitud en el exfuncionario, era previsible. No por menos, es una maestro de la CNTE.

El problema es que, fiel al estilo de hacer las cosas de este gremio, Flores concedió una entrevista a LUIS ALBERTO MEDINA, de Proyecto Puente, en la que aireó algunos detalles íntimos de la administración municipal cajemense.

No solo fue severamente crítico del alcalde SERIO PABLO MARISCAL sino involucró a la primera dama.

Lamentablemente, empiezan a confirmarse algunos rumores que envolvieron al munícipe desde el principio de su gestión. Tengo, para mí, que a Mariscal le falta tomar conciencia de cuales son sus responsabilidades. Debe reflexionar en lo generosa que ha sido la vida con él al ponerle enfrente una oportunidad para la cual no se había preparado ni había hecho méritos para obtenerla.

Pero la diosa fortuna se la dio. Y la está descuidando, desaprovechando.

Ser alcalde de un municipio de la importancia de Cajeme, debe ser timbre orgullo para cualquiera.

Ahora mismo muchos se preguntan porque Mariscal no ha asumido personalmente las decisiones que se han tomado en el caso de dos importantes destituciones: la del anterior director de Oomapasc y ahora la de FAUSTO FLORES.

Todo se lo dejó a ASUNCIÓN LÓPEZ DURÁN, el apagafuegos.

Con todo, Sergio Pablo no ha sido un mal alcalde. Sin importar quién sea la bujía que mueve esta maquinaria, se ve que hay ganas de hacer obras, de realizar las tareas básicas que se requieren en un municipio. Tapar los baches, por ejemplo.

Pero la forma también es fondo. Y esto no lo está cuidando el edil.

Hablábamos de los partidos, pues.

¿Y el PAN? Mal y de malas.

En este contexto, allá por el rumbo de la trinchera de ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, algunos de sus seguidores comentan que habrá qué pensar en alianzas.

Suena bien. Sobre todo porque esto mismo están queriendo hacer el resto de los suspirantes.

A ver qué pasa.

¿Qué habrá sorpresa en el PRI cajemense? ¿Más sorpresa que la del 1 de julio de 2018?

¿Quién viene a relevar a ANDRÉS RICO PÉREZ? ¿Acaso alguien que se llama MARCELO CALDERONI OBREGÓN? (Por cierto, hijo de mi inolvidable amigo CARLOS CALDERONI).

Es un rumor pero suena bien. Suena bien.

Se están moviendo los partidos. Y la verdad sea dicha, hay un notable desaliento en el PRI y en el PAN de Sonora. Priístas que conozco de toda la vida, creen que su partido no podrá sostenerse en el poder en 2024.

Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! EL DOCTOR JOSÉ MANUEL MIRELES, exlíder de las autodefensas en Michoacán y que permaneció algunos años en una prisión de Hermosillo, hoy convertido en un polémico subdelegado del Issste en Michoacán, acaba de dar la nota --la enésima en su trayectoria tortuosa--, al saberse que contrajo matrimonio con una linda chica de veinte años…

Mireles tiene 59…

LUIS CÁRDENAS, el jocoso conductor del noticiario que compite con los programas de CIRO GÓMEZ LEYVA y ÓSCAR MARIO BETETA, tuvo la ocurrencia de poner como música de fondo a la noticia, la balada ‘40 y 20’, con JOSÉ JOSÉ…

Ah, raza…

Y POR ÚLTIMO, HOY seguramente doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA celebrará simbólicamente lo que ella denomina ‘mi cumpleaños 51’, en virtud que el 2 de octubre de 1968, ella puso en riesgo su vida en los sucesos de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco… Eran los tiempos de los ideales juveniles en un México gobernador por un régimen autoritario…

¡Larga vida para usted y los suyos, querida amiga!...

Es todo.

Le abrazo.

