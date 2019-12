Un Sonora generoso, ante frialdad de la ‘4-T’

Los empresarios integrantes del Comité Ciudadano por la Seguridad Pública en Hermosillo y en Sonora, están proponiendo la creación de un fondo que sería administrado por manos no gubernamentales y cuyo sustento sería el 1 por ciento que se añadiría al impuesto sobre nómina que ya paga exclusivamente el patrón, sin tocar el interés del trabajador.

La propuesta está en el Congreso del Estado y si se le da luz verde, podría reunirse una cantidad de alrededor de los 300 millones de pesos al año, recursos con los que se apoyaría a los programas de seguridad pública, ante la falta de equipo suficiente y austeridad anunciada por el Gobierno Federal.

Jorge Cons, presidente de este Comité Ciudadano y Gabriel Zepeda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Hermosillo, hicieron llegar tal iniciativa a las y los diputados locales, esperado sea tomada en cuenta, comentada, debatida y aprobada para que se contemple en la nueva Ley de Ingresos que se sacará en los próximos días a aplicarse en el venidero 2020.

El impuesto sobre sueldos al Estado o el impuesto a la nómina, ya obliga al patrón a pagar el 2 por ciento del total de los salarios que registran sus trabajadores. El propósito es aumentar dicho gravamen hasta el 3 por ciento, sin perjuicio alguno del trabajador, porque la obligación fiscal corre a cargo del empresario solamente.

“Y la propuesta de pagar ese aumento se hará efectiva una vez que se analice y se levante un consenso entre los mismos empresarios, porque habrá algunos patrones que por la naturaleza de su trabajo, no podrán pagarlo, como sería el caso de los burócratas”, explicó Gabriel Zepeda.

Añadió el dirigente de la Canacintra que esta es una iniciativa exclusiva del sector empresarial, con el objetivo de colaborar en la lucha por la seguridad pública y la paz social y, al mismo tiempo, exigir de manera más enérgica en su momento, mayor eficacia en el combate a la delincuencia.

Dijo que con lo que se recaude, se establecería un Fideicomiso administrado por los mismos empresarios para evitar que entren a una ‘licuadora oficial’ y corran el riesgo de ser utilizados en su momento a otros rubros.

La última palabra la tienen las y los diputados locales, los que estarán obligados a aprobar la nueva Ley de Ingresos para el año 2020.

Esta iniciativa, al mismo tiempo, es un registro de una participación social por parte del sector empresarial, lo que indica una solidaridad de la sociedad sonorense ante la situación de austeridad en el Gobierno Federal y la crítica situación de la seguridad pública por la que estamos pasando.

La presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, ha recibido la visita de representantes de la empresa Cemex (el cemento mexicano en todo el mundo) quienes le están proponiendo un proyecto especial para atender las partes más críticas de la pavimentación en la capital del Estado y solventar en parte el gran problema originado por los ‘baches’… Conjuntamente con ello, la alcaldesa está invitando a profesionales, sobre todo ingenieros, arquitectos, contratistas, distribuidores de materiales para la construcción, a una reunión este sábado precisamente para conocer el proyecto de Cemex y, al final, aportar lo que puedan aportar a favor de Hermosillo y su gente… Célida ya admite que es tan alto el costo financiero de la Comuna (está obligada a pagar 400 millones de pesos al año para el mantenimiento de una deuda del municipio que se acerca a los dos mil millones de pesos) que no le alcanza el dinero ni para pagar la nómina de los trabajadores cada mes… En su desesperación, ha tocado puertas en el Gobierno Federal y ha tratado de llegar hasta el presidente López Obrador y no ha podido lograrlo, lo cual no significa que dejará de intentarlo… Pero una vez más, ante la situación caótica por la falta de dinero el llamado es a la sociedad a aportar lo que pueda a favor de Hermosillo.

El rostro de la felicidad ilumina a las y los diputados locales en el Congreso del Estado, porque cada uno de ellos recibirá poco más de 340 mil pesos por concepto de aguinaldo y otras prestaciones en este diciembre… Evidentemente, la palabra austeridad y con el apellido ‘republicana’, ha desaparecido del diccionario personal de estos legisladores, sobre todo los de Morena, que en campaña prometían y reiteraban que llegando al Congreso se reducirían sueldos y prestaciones… Habrá qué decirlo de manera completa: Nos mintieron.