Un lunes de enero de 1994: la primera gira formal por la sierra veracruzana

EL SÁBADO 23 DE MARZO SE CUMPLIRÁN 25 años del asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de México, LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.

Cuando veo en retrospectiva aquellos sucesos trágicos, no puedo evitar asombrarme. Me cuesta trabajo creerlo.

¿Sucedió todo eso que hoy se dice en círculo de jóvenes que no nacían todavía en 1994?

O eran apenas unos niños.

Colosio se ha vuelto leyenda. Su muerte y su vida política tienen hoy una connotación distinta a la que de él se percibía en aquellos meses de principios de ese 1994.

En eventos políticos se le rinde homenaje y se le da el reconocimiento que se otorga a un político fuera de serie.

Después de todo, es muy difícil que alguien objete esta definición. Pero aún quedamos algunos sobrevivientes. Contemporáneos de aquel joven magdalenense que estuvo a un paso de ser presidente de la República.

Aquí lo he comentado con usted: yo fui uno de los dos únicos periodistas de Sonora acreditado a la campaña de Colosio.

La entonces reportera de un diario hermosillense, GIZELA ARRIAGA, también fue enviada por su empresa a cubrir las giras de Luis Donaldo.

También he contado todos los ires y venires que tuve que realizar para incorporarme al equipo de periodistas de la campaña.

Tenía que llegar a Colosio, primero, para que la Subsecretaría de Información y Propaganda del PRI, aceptara mi acreditación.

Por esos días de principios de enero del 94, JOSÉ ENCARNACIÓN (Pepechón) ALFARO CÁZARES, se desempeñaba en una área más o menos importante en la estructura del PRI.

Pepe, generoso como ha sido siempre, puso a mi disposición su camioneta Ram Charger con todo y Sabino, su chofer. “Lleva a Mario a donde él te diga. Colosio va a estar hoy en el Club de Leones de Pachuca, Hidalgo. Tal vez ahí lo pueda ver”, le dijo.

Llegamos a la capital del Estado de Hidalgo alrededor de las 3 de la tarde. Era la hora de la siesta. El restaurante lucía desolado pero allá al fondo había un hombre y una mujer tomando café. ‘Mataban’ el tiempo. Los identifiqué a los dos. Eran ADALBERTO VILLAESCUSA, amigo de Colosio desde Magdalena de Kino, y TERE RÍOS, secretaria privada del candidato. Me metí en el abrazo del Beto Villaescusa. Y saludé a Tere, a quien apenas conocía.

--¿Qué andas haciendo por acá?— me preguntó Villaescusa.

Le dije que mi empresa me había enviado a la campaña. Que necesitaba ver a Colosio.

--Pues llegaste al lugar indicado. En un rato más estará por aquí. Está descansando en su habitación.

Estábamos en el hotel Calinda.

En esas estábamos cuando apareció al candidato. Me vio, me saludó y le dije a qué iba. Dio instrucciones a Villaescusa de que en calidad de mientras me incorporaran al área de los invitados especiales.

En aquel momento me sentí frustrado.

Hoy digo que gracias a esas circunstancias tuve la oportunidad de conocer a personalidades históricas del Sistema Político Mexicano.

No me subieron a un vuelo con el resto de los periodistas de la Ciudad de México, sino al del candidato presidencial, donde también viajaban personajes como MIGUEL ALEMÁN VELASCO, ALFONSO CORONA DEL ROSAL, ERNESTO ZEDILLO, JOSÉ LUIS SONRANES, y tantos otros.

El 10 de enero volamos a Coatzacoalcos, Veracruz, en el avión del candidato. De hecho, coincidí en la madrugada de ese lunes con Colosio en el ‘gusano’ que desembocaba en la puerta del avión.

--¡Quíbule, buenos días!”— me saludó el que yo estaba seguro sería el presidente de México.

Llegamos al aeropuerto de Minatitlán y ahí me pasaron no al autobús de los invitados especiales sino al camión de los fotógrafos de prensa. ¡Aún no me acomodaban en el grupo de los periodistas!

Coatzacoalcos y Minatitlán tenían el mismo aeropuerto. Pero el candidato no realizó gira por esta ciudad. Solamente lo hizo por Coatzacoalcos.

Yo no tenía experiencia en campañas presidenciales. Sin embargo, por instinto percibía que algo no cuadraba. Había un ambiente muy extraño. Al interior de la campaña, no existía el tradicional regocijo que me habían contado los veteranos que se daba en esas giras.

Los fotógrafos, todos del entonces Distrito Federal, inventaban historias para vituperar al candidato. “¡Compañeros, me acaban de llamar de mi periódico para ordenarme que me ponga abusado. Dicen que esta noche Colosio será llamado a Los Pinos y que el presidente Salinas lo obligará a renunciar y lo mejor de todo, compañeros: ¡Mañana Manuel Camacho rendirá protesta como nuevo candidato del PRI a la Presidencia!”.

Yo era el único periodista de provincia. Y no solo eso: de Sonora.

Pero los fotógrafos chilangos no sabían eso. Me miraban con extrañeza, tal vez preguntándose quién rayos era yo. A qué medio representaba. No me identificaban. Si hubieran sabido de donde procedía y a qué empresa representaba, se hubiesen paralizado.

Yo no dije nada.

La gira por el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas (lo sabría después) fue, hasta ese momento, la más desangelada y desastrosa que se recordaba en la historia del PRI, según me comentaría don Goyo, el encargado de la logística, y de atender a los periodistas.

Don Goyo llevaba cinco campañas presidenciales. Trabajaba para el Estado Mayor Presidencial y siempre, a lo largo de la breve campaña de Luis Donaldo, recibí de él apoyo y compresión para realizar mi trabajo.

Pues sí: había un ambiente hostil hacia Luis Donaldo Colosio. Lo había entre los fotógrafos. Pero también entre los periodistas. Todos, sin excepción, estaban en la nómina de la Ruta 100, en el Gobierno de MANUEL CAMACHO SOLÍS, que los colmó de dinero porque estaba convencido que su amigo Salinas lo haría candidato.

No fue así y su incorporación a la campaña fue un gravísimo error del PRI y de los medios a los que representaban.

Como periodista, yo conocía muchas historias sobre la corrupción que prevalecía en las campañas presidenciables.

Don Goyo me contaba que en anteriores campañas, los periodistas más renombrados, recibían por la noche hermosas mujeres y servicio de bar en habitaciones. Entre otras cosas.

“Esta campaña es muy austera, Mario —decía don Goyo—. A usted le tocó otro tiempo. Se ve que su paisano es hombre de principios”.

Esa fue la primera gira en forma de Luis Donaldo. Antes, había arrancado su gira en lugares específicos. Pero como gira, esa era la primera.

Y fue terrible, cansada, densa, y en algún momento, lóbrega.

Habíamos iniciado el largo recorrido por la mañana y el pesado convoy se fue retrasando. Cuando llegamos a Tuxpan, el retraso era de cuatro horas.

Eran las 10 de la noche. Llovía a cántaros pero la gente, priísta de pura cepa, se mantenía firme. Algunos se cubrían con cartones. Otros, se guarecían bajo algún tejaban. Otros más, en sus autos.

Pero nadie se fue. Todos esperaron al candidato.

Fue un trayecto tortuoso. El lento convoy no podía avanzar con más rapidez por la lluvia y el mal camino. Yo miraba a través de la ventanilla y las oquedades obscuras de los cerros, me parecían sobrecogedoras.

Así iniciaba Colosio lo que sería su campaña cuyo final, en Lomas Taurinas, nadie pudo imaginarse aquel lunes de enero de 1994.

(Continuará)…

En fin.

