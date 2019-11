Una cruel definición: que salgan al campo a que les dé el sol y a quitarse ‘ese amarillo burócrata’

LAS REDES SOCIALES LLEGAN DESDE Argentina. Y reportan que ‘un medio argentino informa que AMLO peligra más que Evo porque EE.UU., está detrás de todo’.

Y esto no tiene vuelta de hoja.

De pronto, todo el cuidado, la moderación y en cierto modo la sumisión de López Obrador al Gobierno de DONALD TRUMP, se viene abajo, pierde todo su sentido cuando decidió jugarse el todo por el todo por el derrocado presidente de Bolivia.

EVO MORALES no puede negar que, abusando de la protección que recibe de nuestro país, está sosteniendo una guerra de intrigas y maniobras políticas con sus enemigos en Bolivia.

Si esto se demuestra, significaría que México ha violado su tradicional posicionamiento de no intervención en los asuntos de otros países.

No se usted, pero yo creo que AMLO está jugando con fuego.

Me cae que sí.

Este es un tema que vale la pena no perder de vista.

Por ahora, la ‘nota dura’ de los analistas políticos es ROSARIO PIEDRA IBARRA, la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Muchos artículos, ensayos y hasta reportajes se han escrito sobre el Caso Rosario. Y muchos más habrán de escribirse, sin duda.

Algunos, verdaderamente brillantes, como el artículo de DENISE DRESSER.

Sin importar la idea que cada quien tenga de esta controvertida académica, es incuestionable que tiene convicciones muy firmes e independientes. De ella nadie podría reprocharle que en el pasado habría sido simpatizante de los gobiernos en turno.

Ha sido anti-gobiernista no porque deteste al Gobierno en sí mismo, sino porque representaba todo aquello que ella ha odiado tanto: el abuso del poder, la corrupción oficial, el aplastamiento de la democracia y del voto ciudadano y, principalmente, la violación de las garantías ciudadanas.

Y casualmente, durante más de 70 años, el único partido que representaba todo eso, era el PRI.

Luego entró en conflicto con los presidentes emanados del PAN, VICENTE FOX y FELIPE CALDERÓN.

Los acusó de ser más de lo mismo.

Seguramente la historia ha incluido en los anales de esta extraordinaria mujer su entrevista con el empresario CARLOS SLIM HELÚ.

Según veo yo las cosas, esta conversación con el hombre más rico de México, la consagró como la mujer que sin ambages le dijo en su cara al descendiente de inmigrantes libaneses, lo que, según ella, era él: un individuo que, en complicidad con CARLOS SALINAS, se apropió del patrimonio de todos los mexicanos —Teléfonos de México— y luego se aprovecharía para imponer arbitrariamente, sin contrapesos comerciales, las tarifas que le vinieran en gana.

Eran los tiempos del monopolio de las telecomunicaciones. Cuando en materia de telefonía, solo los chicharrones de Slim ‘tronaban’.

Es memorable la descripción de un Carlos Slim con los ojos enrojecidos por la ira. ¿Cómo se atrevía esa pequeña mujer, una don nadie, a hablarle de ese modo?

Todo esto, y mucho más, caracterizan la personalidad de Denise Dresser.

Y por eso la admiro. Y por eso la respeto. Aunque a veces me cueste trabajo entenderla del todo.

Pues bien: Denise Dresser, acaba de publicar uno de los artículos más inteligentes, descriptivos y valientes que yo haya leído. Se refiere a ROSARIO PIEDRA IBARRA. Va dirigido, en primera instancia, a ella. Y en segunda instancia, al presidente de la Cuarta Transformación.

Una sola probadita, textual:

“Poco importa si Rosario Piedra Ibarra, la nueva titular de la CNDH, es buena, mala o indiferente. Poco importa si ha sido víctima y por ello atenderá mejor a las víctimas. Es irrelevante si sabe a cuantos periodistas han asesinado en este sexenio o si le concierne. Podría ser la Madre Teresa de Calcuta reencarnada y santificada. No sería suficiente para justificar su permanencia en el puesto. Las características, loables o criticables de doña Rosario constituyen una variable residual ante la realidad frontal. Esa que Andrés Manuel López Obrador no puede disputar, Morena no puede ocultar, Ricardo Monreal no puede desconocer, y Rosario misma no puede legitimar si es la persona honorable que dice ser. Cuando aceptó que le levantaran el brazo para tomar posesión en medio de un vergonzoso zafarrancho, avaló un fraude”.

¡Gulp!

Pues sí: por eso la admiro. Por eso la respeto. Aunque a veces, me cueste mucho trabajo comprenderla.

Dresser votó por López Obrador. Lo admiraba. Creía en él. Tanto o más —aunque sin la emoción del poeta— que JAVIER SICILIA. Este, hombre que habla con el corazón, que se decidió dejar su apacible retiro para volver a las marchas, ya no contra el Gobierno priísta de ENRIQUE PEÑA NIETO, sino contra el político por el que dijo se jugaría la vida y por el que votó.

Amlo debe empezar a preocuparse. Sus simpatizantes más talentosos e inteligentes lo están abandonando.

TATIANA CLOUTHIER, Sicilia, Dresser, CARLOS URZÚA, y muchos que se han retirado en silencio.

Pero sobre todo, se han alejado grandes sectores de la sociedad que votaron por él. Principalmente, de la clase media.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! ANDAN MUY ENOJADOS con AMLO los burócratas de viejo cuño no por la recomendación sino por la definición que hizo para ejemplificar…

Según lo que me contaron —porque yo todavía no regreso a las ‘mañaneras’— el presidente AMLO recomendó a los burócratas que salieran al campo a que les dé el sol para que se les quite “ese amarillo burócrata” que tienen de tanto estar en el escritorio…

Fue demasiado cruel esa exposición del mandatario, aunque reconozco que no le falta razón…

Algunos burócratas podrían darse un paseo por las tardes pero en lugar de pasear por los parajes campestres que tenemos en el entorno de Ciudad Obregón, prefieren irse al confort de un restaurante, sentarse ante una mesa, ordenar sus platillos favoritos, acompañados de su cerveza favorita y platicar lo mismo que platican todos los días…

Por eso ese color “amarillo burócrata” del que habla López Obrador…

Aunque parezca cruel…

A PROPÓSITO, TIENE RAZÓN MI amigo de Hermosillo: la sociedad se está polarizando y muchos se hunden en pleitos verbales irracionales y sin ningún provecho…

Cuando el país necesita más de todos, cuando percibimos acechanzas, estamos peleándonos unos con otros…

¿A dónde nos va a llevar esto?...

DÉJEME DECIRLO: NO HABÍA QUERIDO referirme al estado de salud del famoso beisbolista FRANCISCO ‘El Paquín’ ESTRADA, porque decidí esperar un poco más a fin de tener más certidumbre sobre su caso…

Según los reportes recibidos, su estado sigue siendo delicado, aunque relativamente estable…

No hay pronóstico y solo queda esperar que todo salga bien, que recupere su salud y regrese a las reuniones convocadas por el profe JOSÉ PEDRO MONTAÑO…

Y espero, Dios mediante, volver a coincidir con él…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com