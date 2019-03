Una historia de increíble heroísmo y otra muy de nuestros tiempos en Tamazula

ACABA DE SALIR A LA LUZ PUBLICA el libro documental “El valiente ve la muerte solo una vez”, de la autoría del Periodista, escritor y documentalista, DIEGO ENRIQUE OSORNO.

El personaje en cuya historia gira la trama de este libro, fue don ALEJA GARZA TAMEZ.

Don Alejo protagonizó en el año 2010, una historia que le dio la vuelta al mundo. Por su dramatismo, por su significado. Porque reflejaba el México de esos años, que era muy parecido al actual, pero que entonces todavía era capaz de asombrar a las sociedades de gran parte del planeta.

Era el México de FELIPE CALDERÓN y de la guerra qué él le había declarado al narcotráfico.

El México que en algunas entidades el Estado ya no tenía el control absoluto.

El México de los zetas.

Eran los tiempos en que este Cártel se había convertido en un poder paralelo y si se quiere, más poderoso, al del Gobierno legalmente constituido.

Eran tiempos, en suma, en los que los periodistas de Estados como Tamaulipas, Chihuahua y algunos más, tenían que consultar a los jefes de plaza del crimen organizado, si podían publicar tal o cual noticia y cómo la escribirían.

La autocensura era la constante.

Un propietario de un rancho, de una gasolinera, de un hotel, de un restaurant o de cualquier otro negocio, no tenía más remedio que ceder y entregar su patrimonio si se lo exigía un narcotraficante.

No había de otra.

De lo contrario, era hombre muerto.

En este escenario don Alejo Garza Tamez, vivía una vida relativamente normal. No era de Tamaulipas. Él había nacido en una comunidad distante 50 kilómetros al sur de Monterrey, llamada Allende. Pero vivía en Monterrey.

Era famoso entre los que se dedican a la cacería por su excelente puntería. Se especializaba en caza de aves, patos, gansos y otras especies.

Viajaba con frecuencia a El Salto, en la Sierra Madre Occidental de Durango y a Parral, Chihuahua.

Compraba madera para venderla en Monterrey. Con el tiempo, puso una sucursal en su natal Allende y otra en Montemorelos, según relata el autor en su libro.

Era un padre amoroso pese a que como cazador era temible.

Pero con todo, su mundo era muy restringido. No se sabía nada de él fuera de su ámbito de empresario y de la caza deportiva.

A finales de la primera década del siglo 21, a don Alejo se le ocurrió hacerse ganadero. A lo mejor quería criar su propia fauna cinegética, cazador al fin.

Así que compró el rancho San José, cercano a la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria.

Se entregó en cuerpo y almo a sus labores en el rancho. Su familia le acompañaba a menudo.

Don Alejo quizá no hubiese pasado de ser un ser humano de bien, y buen esposo, muy trabajador y buen cazador de palomas, si su existencia hubiese transcurrido en un país con una dinámica normal.

Pero las circunstancias de esa época lo habrían de convertir en un héroe al que compositores y músicos de varios Estados le compondrían corridos que se hicieron virales en las redes sociales.

Seguramente usted, igual que yo, conoció su historia, su tragedia, a través de los medios.

Un día de septiembre de 2010, llegaron varios hombres fuertemente armados al rancho. Le dijeron que tenía 24 horas para desalojar el lugar. De lo contrario, lo matarían.

Los tipos se retiraron. Don Alejo mandó a su familia a Monterrey esa misma noche y ordenó a sus trabajadores que no se presentaran al día siguiente.

Era de noche cuando el grupo de sicarios volvió a presentarse en el rancho. A gritos, le dijeron a don Alejo que debía desalojar en ese mismo momento. Don Alejo les respondió a balazos. El comando dispararía al aire una tanda de proyectiles. Don Alejo les respondió igual.

Rodearon la casa. Dispararon por todos los flancos. Pero en cada uno les respondían con fuego.

Ante tal reacción, los delincuentes recurrieron a un lanzagranadas.

Finalmente, se retiraron sin constatar si don Alejo y sus supuestos acompañantes—que no los había—estaban vivos.

El autor cree que los atacantes temieron la llegada de los militares.

Cuando llegaron elementos de la Marina, encontraron a don Alejo muerto. Lo habían matado las esquirlas de las granadas. Recorrieron los cuartos y encontraron en puertas y ventanas armas de todos los calibres.

Él les disparaba desde todas partes. Esa fue su estrategia. Entregó la vida pero no permitió que lo despojaran de su rancho, el rancho San José.

Don Alejo mató a cuatro de sus atacantes y dejó lesionados a dos.

Estos, fueron encontrados inconscientes por los militares.

Don Alejo se volvió un héroe.

Su historia fue citada en un famoso libro escrito por un estadounidense. La obra se titula El Cártel.

Ahora, el Periodista, escritor y cineasta, DIEGO ENRIQUE OSORNO, plasma esta historia en un libro cuyo título abarca el universo de lo que fue la existencia de Don Alejo Garza Tamez.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

NO CABE DUDA: ESTE PAÍS es multifacético. Hay regiones tan distintas unas de las otras…

Es como si dentro de México existieran varios países, varias civilizaciones.

El sureste no se parece a ninguna otra región de la república. Pero Sinaloa tampoco. Ni Jalisco. Ni Guanajuato…

Y así…

Viene a cuento lo anterior a propósito de un pueblito enclavado en los límites de Durango y Sinaloa, dos Estados que son muy parecidos en la parte semitropical de ambas Entidades…

Tamazula conoció mejores tiempos. Menos violentos…

Hoy, en Tamazula todo puede suceder. Lo mismo puede saltar a los principales encabezados porque las autoridades descubrieron el más grande laboratorio de droga que porque la cuñada de JOAQUÍN El Chapo GUZMÁN LOERA, es candidata a la Presidencia Municipal por Morena…

Pues sí: así como lo está leyendo: la cuñada de El Chapo, ERIKA CORONEL, es candidata por Morena a la alcaldía de Tamazula…

Desde luego, no debería de sorprender a nadie, considerando que ya tenemos una gran variedad de fauna en las Cámaras Legislativas, federal y locales, con muchos especímenes más peligrosos que la guapa dama de Tamazula…

POR ÚLTIMO, UNO DE MIS DOS QUE TRES LECTORES me envió vía whatsapp, una corrección: la fecha de la primera derrota presidencial del PRI, fue en el año 2000, no en el 2006. Igualmente, el año en que Madrazo fue candidato presidencial, fue en el 2006, no en el 2016.

No fueron mis errores pero asumo la responsabilidad…

Mea culpa, pues…

Y AQUÍ, LO PROMETIDO: el exalcalde FRANCISCO VILLANUEVA, en sus nuevas responsabilidades en la empresa de consulta educativa en la que trabaja, coincidió en una sobremesa de un restaurant, con varios exfuncionarios de la época de ERNESTO ZEDILLO, entre ellos ESTEBAN MOCTEZUMA, Secretario de Educación…

Uno de los contertulios, ANTONIO MEZA, le preguntó a Panchito que si no sabía por qué su amigo común, BULMARO PACHECO, no había aceptado colaborar en México con el titular de la dependencia… Pancho contestó que cuando lo viera la preguntaría…

Yo creo que fue por congruencia…

Es todo.

Le abrazo.

