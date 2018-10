¿Una nueva central obrera para que Morena se convierta en un partido político?

EN SU CUENTA DE TWITTER el periodista de Radiofórmula ÓSCAR MARIO BETETA, dio a conocer declaraciones de quien será a partir del 1 de diciembre, secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, que no hacen sino confundir más a la ciudadanía.

Textual: “Olga Sánchez Cordero, futura titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró que la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, es solo un asunto político, y no legal, para tomar una decisión, pero que su resultado no es vinculante”.

Particularmente, no me sorprende lo dicho por la exministra de la SCJN.

De hecho, no es la primera vez que hace afirmaciones que contradicen a lo que AMLO ha declarado.

Sin embargo, el punto no es este.

Lo verdaderamente preocupante es que cuando personas de la calidad moral y profesional como la exministra, objetan una postura del presidente electo, este no reacciona con sensatez.

Se aferra a su obsesividad irrefrenable.

Muchos creen que la consulta o lo que sea, va a favorecer la opción de Santa Lucía porque fue organizada y operada por morenistas y porque los seguidores de AMLO, aún sin saber maldita la cosa de aeropuertos, van a votar siguiendo la inductiva discursiva de López Obrador.

Y aunque la exministra asegura que el resultado no será vinculante, AMLO dirá que es el pueblo el que lo autoriza a tomar la decisión por la opción Santa Lucía.

Como si lo estuviera escuchando, palabra.

Aquí ya lo he dicho: muchos rasgos personales de AMLO me gustan. Me convencen como ciudadano. Y hasta siento una enorme alegría solo de pensar que en la Presidencia estará un hombre que vive en una vivienda modesta. No usa autos lujosos para desplazarse. Que ama a los viejos y quiere lo mejor para ellos. Que no esconde la cara cuando le lanzan preguntas. Que hace promesas tan insólitas como la de que en su Gobierno no se le cortará la luz a los usuarios de clase media y baja.

Por más que la razón y la inteligencia me dicen que esto no puede ser realizable, la sola promesa de que lo hará, me llena de gozo.

Celebro, profundamente, que AMLO se mantenga firme en su compromiso de cero corrupción, de que jamás actuará de mala fe, de que para él primero estará el pueblo, aunque no entienda bien a bien qué carajos sea el pueblo.

Todo eso me suena bien en los oídos.

Lo que no me suena es la mentira que se le detecta a AMLO en algunos aspectos.

Lo de la mentada consulta, es una simulación más burda que las que realizó el PRI a lo largo de su existencia.

En el fondo, no deja de ser una burla.

Olga Sánchez dice que el resultado no será vinculante porque no es legal.

Y uno se tiene que preguntar: y si no es vinculante, ¿entonces para qué diablos se está haciendo la consulta?

¿Para que el ‘pueblo’ sepa y sienta que se le consultó?

A partir de diciembre AMLO ya será presidente. Y entonces todo lo que haga o deje de hacer, será absoluta responsabilidad de él.

Se tendrán que acabar los discursos de mitin, que hasta ahora le han permitido hacer declaraciones y afirmaciones a la ligera sin que ello tenga consecuencias políticas.

Lo que dice, será el presidente quien lo diga. Su se equivoca, el costo político recaerá en el primer mandatario.

Por lo pronto, me quedo con lo dicho por doña Olga Sánchez.

En fin,

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y AQUÍ, LO PROMETIDO, señor mío: JORGE SUÁREZ, el prestigiado analista financiero internacional, recién publicó un artículo en el diario Reforma, titulado El ayer vs el mañana…

O sea, el pasado contra el futuro…

Cita que BEN SASSE, “el joven senador por Nebraska, dice que es hora de entender que en política ya no es izquierda contra derecha sino ayer contra mañana”…

Hace una exposición de lo cambiante que está el mundo. Y ha cambiado en un lapso relativamente breve: apenas en 15 años y a la velocidad que está creciendo, dentro de veinte años lo que hoy nos asombra en tecnología, será absolutamente obsoleto…

Verdad de verdades…

Y hace un comparativo interesante e ilustrador: “Hace un par de décadas empresas como Exxon, Gazprom o Shell, aparecían en las listas de las más ricas del mundo. Hoy, las tres sumadas valen lo que Apple o Amazon”…

Afirma que es un error pensar que la revolución tecnológica ya se dio… “Esta vive apenas el principio del principio”, sostiene…

Y aquí el punto: “cuando AMLO piensa que un tren desarrolla a una región, piensa en el siglo pasado. Cuando dice que cuidemos el petróleo para nuestros nietos, concibe un mundo que pronto dejará de existir. Podría haber una demanda de hidrocarburos por unos años, pero la energía renovable será incontenible en cuanto se desarrollen baterías capaces de almacenar la energía solar. Cualquier argumento nacionalista sobre nuestro petróleo gusta a la izquierda, pero está anclado en el ayer”…

¡Por las tripas de satanás!...

Y prosigue: “Lo mismo con la educación, tanto pública como privada. Sí, sigue importando que nuestros niños aprendan matemáticas o a leer y escribir, pero es urgente que aprendan a código desde muy pequeños, y que se desenvuelvan bien en inglés. Necesitan herramientas poderosas que les permitan moverse con agilidad en entornos cambiantes y reinventarse en forma constante. ¿Tenemos a los maestros para lograrlo?”…

E incluyo este párrafo: “Por eso es tan brutalmente peligroso y contraproducente el impulso que el Gobierno que viene intenta darle el nuevo sindicalismo, de la mano de gente de ayer como Napoleón Gómez Urrutia y de otros que deberían estar en el mañana como Luisa María Alcalde, quien ciertamente no entiende lo que viene”…

Y por último: “En el intento por crear una nueva central obrera para construir el cimiento corporativista que facilita la transición de Morena de movimiento a partido, corremos el riesgo de forjar una estructura laboral rígida que intente premiar la permanencia en empleos que ya no tienen sentido y en empresas que ya no tienen futuro. Mientras más encarezcamos la mano de obra, más aceleramos la robotización de cadenas de abasto. La solución no está en pagar más por lo mismo, sino en una fuerza laboral móvil y versátil, capaz de agregar más valor porque está mejor capacitada y equipada”…

Como vera, caro lector, solo quien no quiera no entenderá lo que Jorge Suárez ha escrito…

Se lo dejo al costo…

MIENTRAS TANTO, EL JUEVES por la tarde se llevó a cabo una convivialidad de excelentes amigos en La Palapa de GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA, en Ciudad Obregón…

El cumpleaños de NACHO ZAZUETA fue el gran pretexto para que sus amigos se congregaran en el mencionado lugar para platicar y narrarse mutuamente historias actuales pero también lejanas…

Y desde luego, las anécdotas…

Me reportan que asistieron MARIO OCTAVIO VARGAS GAYTÁN, FRANCISCO CANO CASTRO, secretario de Seguridad Pública Municipal; el subdelegado de la PGR en el Sur del Estado, el licenciado MIGUEL GONZÁLEZ; el también abogado ALEJANDRO FIGUEROA, el agente del Ministerio Público Federal ERNESTO ARNOLD, ENRIQUE GUERRERO, oficial del Registro Civil en Obregón; LEOPOLDO (Polo) RAMÍREZ, el licenciado MANUEL PALMA ESPINOZA, titular del Registro Público de la Propiedad; el exdiputado federal y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, MARIO SÁNHEZ RUIZ, EMILIO RANGEL, LORENZO ESCOBAR, y el CHIVE DOMÍNGUEZ…

Me confirman que la amistad brilló por todo lo alto…

Y POR ÚLTIMO, AUNQUE EXTEMPORÁNEAMENTE, de todos modos quiero compartir con mis dos que tres lectores —si es que no están enterados— del deceso, a los 85 años de edad, del magnífico beisbolista mochitense, BENJAMÍN ‘Papelero’ VALENZUELA, víctima de una insuficiencia renal…

Murió en su tierra, Los Mochis, y de cuyo equipo de beisbol, Los Cañeros, se dice que fue el mejor mánager en cincuenta años…

¡Descanse en paz!...

