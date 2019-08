Una pregunta: ¿por qué en años pasados AMLO nunca renegó de las prerrogativas de las que vivió?

DICEN QUE EL DEBATE VA para largo. Unos no aceptan. Sobre todo, el PRD. Pero Morena, siguiendo el juego del jefe máximo, se muestra dispuesto, como partido, a renunciar no a la mitad sino a un 75 por ciento de sus prerrogativas legales.

Los líderes de los partidos de oposición, están convencidos que AMLO les quiere hacer una trastada. Les quita la mitad de los recursos legales para subordinarlos con más facilidad. La maniobra es demasiado burda.

Algunos de esos liderazgos han expresado su indignación. Y se preguntan ¿por qué ahora tan austeros si siempre han vivido de ese dinero oficial?

El propio presidente ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR ha vivido muchos años de esas prerrogativas. ¿Por qué nunca renunció a esas prerrogativas? ¿Por qué hasta ahora?

Ya lo he dicho aquí mismo: hay una intención maquiavélica en cada acción que pretende ser justiciera. Es cierto: algunas lo son.

Yo veo en cada actitud de los que repiten los sermones de AMLO, una inocultable carga de falsedades, de hipocresía y de demagogia.

Pongo de ejemplo a MARIO DELGADO, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara Baja y aspirante a la presidencia de Morena.

Él es uno de esos que siempre ha vivido de lo que califica de una abusiva conducta de los partidos.

Alguien más, YEIDCKOL POLEVNSKY, fue más papista que el Papa al anunciar que Morena reducirá sus prerrogativas en un 75 %.

Saben que esto no podrá ser por que se necesita una reforma a la Constitución. Y no les da el tiempo porque si bien en la Cámara de Diputados Morena es abrumadoramente mayoría, en el Senado no lo es.

Y se les cae.

A nadie se le puede escapar que los morenistas, por su propia naturaleza híbrida y sin ideología, lleva una ruta muy errática.

Esto les ha impedido debatir algunas de las absurdas ideas de su “jefe máximo”.

No saben cómo.

CARLOS URZUA le quiso debatir en su idioma economisista y perdió. No porque no tuviera argumentos para “matarle el gallo en la mano” al presidente, sino porque fue AMLO el que simplemente no entendió el lenguaje de los financieros.

Esto dio pie para que AMLO soltara una ristra de barbaridades históricas—porque son esas cosas que nunca se olvidan—que levantaron una polvareda internacional y movió a una serie de interrogantes sobre el porvenir de este país. Esas inconsecuencias de AMLO—como decir que los economistas no sirven para nada—fue la gota que derramó el vaso en el mundo de los empresarios.

Y devino en el proyecto de la Coparmex y su Modelo de Nación Alternativo.

No es fortuito, pues, que con la Coparmex esté hombro con hombro el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey.

¿Le recuerda a usted algo?

¿Acaso aquella reunión—también histórica— de los empresarios en tiempos de LUIS ECHEVERRIA?

En suma: la Cuarta Transformación les está queriendo quitar a los partidos de oposición el 50 por ciento de sus prerrogativas legales.

“Nomás eso nos faltaba”, dijo un dirigente partidista. Para muchos, se trata de un debate sesgado. En beneficio de Morena. Esto no tiene vuelta de hoja.

Una pregunta: ¿por qué Morena no pide la disminución de los legisladores plurinominales?

Porque perdería la mayoría. Nomás por eso.

Y porque ellos, los morenistas, impulsaron eso en años anteriores. O sea, tiempos traen tiempos y antes como antes y ahora como ahora.

Verdad de Perogrullo.

Para muchos, el mundo en México está al revés. Y cómo no: el presidente instruye al secretario de Hacienda, ARTURO HERRERA, para ver la reducción del dinero a los partidos. Y esto se antoja como si un venado le consultará a un león lo que desearía para la cena. Es incuestionable: AMLO no se mide. Cada vez lo veo más como un gobernante autócrata que como un líder de masas.

Palabra.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LA! ANDA MUY AJETREADO BULMARO PACHECO, presidente de la Fundación Colosio Sonora, en los preparativos para la conferencia que el próximo miércoles 14 de agosto, dará en el PRI estatal, FEDERICO BERRUETA, Director General de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica, la de LIEBANO SAENZ, cuyo inicio está programado para las 17:30 horas…

La exposición se titula “Encuesta y Democracia en el México de la 4T”…

Ni hablar: la Fundación Colosio está especializándose en traer a figuras de primera línea…

Ya verá usted lo que falta por ver y escuchar…

¡Y AGÁRRATE GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Ayer atronó los espacios con su proclama repetida el presidente López Obrador, desde el Hospital Rural Rodeo de Durango: “Ya no hay atención médica para los altos funcionarios públicos”...

En realidad, lo que el presidente quiso decir es que los altos funcionarios ya no tendrán atención médica privada como antes, ahora tendrán la de todos los burócratas, es decir, la del ISSSTE…

¡Gulp!...

MIENTRAS TANTO, LEI UNA NOTA en la prensa sobre el robo de la campana del H. Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón…

Se trata de algo muy sagrado para los tragahumo. Es la campana que se hace sonar en las ceremonias solemnes, y es un icono muy querido para todos…

Están solicitando a las personas que pudieran tener conocimiento de este caso, que por favor se comuniquen a los teléfonos 644- 4175070 y 644-4170904…

Vale pues…

TODA PROPORCIóN GUARDADA, esto me recuerda—sin ofender, por favor—a un viejo corrido de la Región del Mayo, cuyo nombre sugiere todo un universo de buen humor, amen de que todos los personajes fueron o son reales—hay sobrevivientes—y la historia también…

¿Cómo se llama el corrido?...

¡El chivo robado!...

Por cierto mi cuate TONY CARREóN lo interpreta muy requetebién…

¿O no RAúL ACOSTA TAPIA?...

¡EUREKA! YA REGRESó DE DONDE andaba, el Zurdo de Cananea ENRIQUE GUERRERO BARRAZA…

El Oficial del Registro Civil en Ciudad Obregón, realizó un viaje vacacional por todo el cono sur del Subcontinente, hasta la Argentina…

Ayer se encontraba en Hermosillo, ya reintegrado a sus actividades laborales…

Y mientras el Zurdo gozaba su “tour” en lejanas tierras, aquí MANUEL PALMA ESPINOZA se mantuvo al pie de la cureña en el Registro Público de la Propiedad…

Ya te tocará tu turno, querido amigo…

Ya te tocará…

¡RECÓRCHOLIS! QUE RÁPIDO PASÓ el tiempo: el domingo es 11 de agosto, día en que el PRI realizará su elección interna para sacar a su nueva dirigencia nacional…

Lo cierto es que a nadie le cabe duda de que la nueva directiva surgirá de entre las duplas ALITO MORENO CARDENAS— CAROLINA VIGGIANO e IVONNE ORTEGA—PEPECHON ALFARO…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com