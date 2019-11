Una semana de acontecimientos que vuelven a tocar a la Cuarta Transformación

CIERRA (CASI) LA SEMANA Y LA ‘NOTA DURA’ no cesa. La violencia sigue regando de sangre las distintas regiones del territorio nacional. Usted no me dejará mentir: la muerte derivada de la guerra entre grupos armados, ha ‘regado’ de muertos decenas de ciudad de todo el país.

Sonora no escapa a ello.

Lo de Bavispe sigue siendo noticia de primer plano lo mismo en noticiarios de radio y de la tele que de la prensa escrita.

Este caso, en el que murieron a balazos tres mujeres y seis niños —entre ellos dos mellizos— más seis heridos, primero involucró a Chihuahua, Estado matriz porque se pensó que solo correspondía a las familias Lebarón asentadas en la sierra de esa Entidad.

Luego se supo que en realidad los hechos se registraron en una comunidad llamada La Mora o La Morita, perteneciente al Municipio de Bavispe.

Y entonces todo cambió para los sonorenses.

Esa fue la razón por la que la Fiscalía General de Justicia de Sonora tardó en hacer notar su presencia en el lugar de la tragedia, de la masacre.

Luego la realidad se fue abriendo paso.

Habían sido dos atentados. El otro ocurrió en Chihuahua.

JULIÁN LEBARÓN ha sido particularmente duro en sus críticas a los gobiernos de Sonora y de Chihuahua por la tardanza de hacerse presentes en el lugar de la masacre. Él dijo desde el principio que fue el primero en llegar. Que se comunicó con autoridades de todos los niveles. Pero que en principio no le dieron importancia al llamado.

En esos momentos de sus entrevistas desde la alta sierra chihuahense, indignado, fuera de control, no tuvo capacidad para discernir la circunstancia del difícil acceso, de la poca claridad con respecto de las jurisdicciones.

Una serie de factores que se conjugaron, amén de la jurisdicción federal.

¿Errores de nuevo?

Quizá fue el síndrome del culiacanazo.

Quizá.

Como sea, reaccionaron. Ya están involucradas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana —aunque en las fotos recibidas no se ve a ALFONSO DURAZO por ningún lado junto a la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH y los altos mandos militares—, y, bueno, lo mismo la mandataria que el secretario de Marina y el director de Inteligencia militar, en presencia de quien parece el vicepresidente de la República, MARCELO EBRARD (el carnal del momento), ya hicieron el compromiso.

Ojalá que se haga justicia.

Cuando la indignación no terminaba de bajar de nivel, y el gobernador de Chihuahua JAVIER CORRAL JURADO hacía mil promesas sobre lo bien que van a trabajar coordinados todos los sectores del Estado, le estalla otro problema de violencia fatal.

Y luego, se suma el ‘feminicidio’ en la persona de la doctora RAQUEL PADILLA, atacada en la Comunidad El Sauz, municipio de Ures.

Era muy querida en diferentes comunidades y sectores vulnerables de Sonora. Fue una notable historiadora y escritora y su vocación la llevó a convertirse en defensora de los derechos humanos de nuestras etnias.

En otras palabras: fue un activista al estilo de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ROSARIO PIEDRA IBARRA.

La doctora Padilla Ramo, era hija del doctor MARIO PADILLA CHACÓN, quien ha estado recibiendo sentidas condolencias de sonorenses de distintas partes del Estado.

Como verá usted, la activista e historiadora, contaba con grandes aprecios, igual que su familia.

La semana tuvo un eje central de información política con la cuestionable aprobación en el Senado de la República, de ROSARIO PIEDRA IBARRA, como nueva titular de la CNDH.

No fue sorpresa.

Ahora todos sabemos que si en tres veces que el presidente mande la misma iniciativa y no se aprueba, se la regresa al Ejecutivo y, por decreto, doña Rosario (la joven) hubiera sido electa.

He leído detenidamente su trayectoria.

Según veo las cosas, no se le puede reprochar su origen anti-gobiernista. Ni de antipriísta, aun cuando el PRI, como partido político, no fuera culpable de que un régimen autoritario, hegemónico y muy parecido a una ‘dictadura perfecta’, que diría el Nobel de Literatura MARIO VARGAS LLOSA, arropara a los sucesivos presidente que ordenaron matanzas de estudiantes, de campesinos, represiones de trabajadores ferrocarrileros, médicos, obreros y cometiera un sinfín de delitos electorales, incluyendo el fraude en las urnas.

La mamá de hoy la titular recién aprobada de la CNDH, doña Rosario Ibarra de Piedra, es una de las mujeres más dignas como luchadora social porque, a pesar de la desaparición de su hijo JESÚS PIEDRA IBARRA, ella jamás cruzó la línea.

Fue crítica de todos los gobiernos, pero no subversiva. Ella quería que le devolvieran a su hijo. Creo que ya no. Vivo sabe que no está. Quiere sus restos, pero tampoco tiene fe en recuperarlo.

¿Y sabe usted por qué?

Porque la realidad, la razón y el sentido común, la han convencido que su amado hijo Jesús, fue arrojado desde un avión, encostalado, sobre la bahía de Acapulco.

Eran otros tiempos, acaso no muy distintos pero hoy son otros los protagonistas.

Es una lástima que una mujer como la nueva presidenta de la CNDH, haya surgido de una votación notoriamente irregular, bajo la sospecha de fraude.

Total: cierra la semana —casi— con hechos que, de algún modo u otro, van a repercutir en el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Como digo, faltan dos días para culmine la semana. ¿Qué hechos sorpresivos nos esperan?

El tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! LLEGARON A MI celular varias fotografías de la ceremonia de homenaje a RUBÉN (El Patón) DUARTE CORRAL, huatabampense, radicado la mayor de su vida en Hermosillo pero en los últimos años prácticamente residiendo en la Ciudad de México…

Rubén fue un hombre muy querido en círculos estatales y nacionales de la Confederación Nacional Campesina (CNC), especialmente en los tiempos en que se desempeñó como presidente de la Unión de Trigueros de la República Mexicana y luego cuando, ya avanzado en su edad, fue designado presidente de la Vieja Guardia Cenecista…

“Me hicieron viejito por decreto”, solía bromear el ‘Patón’…

Y es que físicamente el ‘Patón’ fue un hombre recio, muy fuerte, y así se sentía él… De hecho, entre sus cuates muy cercanos, le llamaban ‘El viejito alicusado’…

Tenía un maravilloso sentido del humor y siempre tuvo una frase atinada para describir festivamente una situación…

Pues bien: decía yo que llegaron algunas gráficas de la reunión—homenaje que un nutrido grupo de priístas le hizo a Rubén Duarte, la semana anterior…

En una foto, se observa al ‘Borrego’ ERNESTO GÁNDARA CAMOU, en amena charla con MARTÍN URIETA, secretario de Cultura de la CNC nacional…

En otra, IGNACIO MARTÍNEZ TADEO, conversa con el actual presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS…

En otra más, el primogénito de don CÉSAR GÁNDARA LABORÍN, CÉSAR GÁNDARA CAMOU… Allá atrás, JULIÁN LUZANILLA le cede el asiento a una dama y BULMARO PACHECO observa complacido el éxito obtenido con la visita del compositor Urieta…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com