Una semana de intensa grilla política: la UGRSS, el audio de Luis Sierra, la carta de Ricardo Bours

¿SE FRACTURO LA UNIDAD en la Unión Ganadera Regional de Sonora?

Yo creo que sí.

¿Tiene solución el divisionismo que dejo la contienda por la presidencia de la UGRSS?

También creo que sí.

Que las aguas recobren su cauce normal, no es algo difícil de lograr. Según los que saben de estas cosas, debe de haber buena voluntad en ambos grupos.

Los que ganaron, porque no les conviene ser dirigentes de una Unión que este desunida. No hay que olvidar que de la Unión nace la fuerza.

Y la UGRS es precisamente eso: una unión.

Después de todo, no es la primera vez que se dan elecciones con cierto grado de rijosidad. Se dieron las cosas de este modo por las circunstancias inéditas que se registraron a partir de las elecciones políticas del I de julio.

¿Se politizó la contienda?

¡Claro que sí! Desde un principio.

No es ningún secreto que fuerzas extrañas a la UGRS exhibieron su interés en que se supieraóque Morena, incluso, que el propio Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, simpatizaban con la candidatura de DANIEL BARANZINI.

No estoy inventando nada. Fue notorio cómo algunos morenistas le acercaron a AMLO al candidato Baranzini.

Fue en aquella visita de López Obrador a Sonora. Se lo llevaron al aeropuerto de Guaymas a recibir al presidente.

En el comité recepción, estaban ALFONSO DURAZO MONTAÑO, ABRAHAM (El Cubano) MIER y otros.

Si no recuerdo mal, publiqué algunas fotografías de este tema.

Y luego, las repetidas presencias de morenistas en eventos a favor de Baranzini.

Lo acercaron con el petista JOSÉ NARRO. Lo acercaron con Durazo. Lo acercaron con el Presidente AMLO.

Lo acercaron con toda la estructura federal en Sonora.

Corrieron la voz de que contaba con todo el apoyo de la federación.

Quizás por impericia, se olvidaron que la elección sería por delegados, no por funcionarios federales.

En este contexto, no le falta razón al ganadero LUIS SIERRA, cuando en un audio que anda circulando en redes sociales, se escucha fuerte y claro cuando la da una soberbia reprimenda al “cubano” Mier.

Me hubiese gustado citar textualmente el contenido de este audio.

Lamentablemente, es casi imposible eliminar el florido lenguaje de Sierra.

Además, como me dijo un amigo mío, ganadero: “Si le quitas las procacidades le quitas lo sabroso”.

Pues sí, verdad de verdades.

Lo cierto es que Sierra, que le apostó a Baranzini, le reclamó con voces destempladas a “El Cubano” la falta de oficio, de sentido común y, sobre todo, de agallas.

De RUBEN MOLINA, el Secretario de la UGRS, dijo que había jugado con ellos, que él si supo para que es el poder.

La espetó con inocultable ira, que “para que les sirvió tanto cantaleo de que tenían de su lado al Gobierno Federal si no sabían cómo ejercer el poder”.

“Perdóname, Cubano, no quiero ofenderte, pero palabra que ustedes no saben para que es el poder. Están como los panistas de Guillermo Padrés, llegaron al poder y no supieron que hace con el”.

Total, que termino un capitulo lleno de rispideces en la Unión Ganadera estatal, sí se fracturo la unidad del gremio, pero finalmente la sangre no llego al río.

Y eso es lo importante.

Me cae que sí.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y NO ES POR NADA PERO ayer Banámichi, esa tierra rejuvenecida, que surgió de un largo periodo de soledad y abandono para convertirse en el municipio tal vez más floreciente de la sierra sonorense gracias a la mina Santa Elena, fue ayer escenario de dos eventos: uno de carácter social y otro de carácter digamos que deportivo…

Ayer se realizó una caminata entre Banámichi y Baviácora, en la que participaron personas de todas las edades y géneros, muchas de ellas procedentes de lugares tan distantes como Ciudad Obregón…

De Cajeme, asistieron ANABEL ACOSTA ISLAS, ex-Senadora de la República, y su señor padre RAÚL ACOSTA TAPIA…

Para la carismática Anabel, no es nada nuevo su participación en justas de esta naturaleza…

No hace mucho participo en una competencia que se llevó a cabo en La Paz, Baja California Sur, que fue como quien dice anfibia…

Ahora fue totalmente terrestre…

El evento social, lo constituyó el enlace matrimonial de RUEBN MOLINA MOLINA, con ANA PAOLA MARTÍNEZ DEL CAMPO, cuya mamá, me dicen, es de Ciudad Obregón…

Este evento particular, tuvo lugar el sábado anterior…

Y por si no le ha caído el veinte, el novio es el Secretario de la UGRS…

¡Que cosas tiene la vida, Mariana!...

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Para hoy a partir de 9:30 de la mañana se está convocando a productores del Valle del Yaqui y del mayo, a una concentración en Fundición, concretamente en la caseta de cobro…

Desde ayer en la tarde el mayo se declaró listo y lo mismo ocurrió en el yaqui…

Los organizadores—no señalan ningún tipo de liderazgo—denominan a este movimiento la movilización de tractores y reunión informativa, algo que suena bien, pues por ahí he escuchado que algunos agricultores aun no entienden a ciencia cierta que es lo que se va a objetar al Gobierno Federal…

Se sabe que en algunas demandas de los productores, la federación a través de VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS, titular de la SADER, ya acepto ciertas exigencias de los nombres del campo…

Sin embargo, hay algunas aristas por ahí que no están muy claras…

En todo caso, todo esto podrá quedar aclarado hoy mismo…

Ya le contaré…

MIENTRAS TANTO, EL QUE DIO la nota durante la semana fue el C. P. RICARDO BOURS CASTELO, al presentarse en la sede del CDE del PRI, a entregar una carta dirigida a ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, dirigente estatal de ese partido en el que solicita le sea confirmada su baja de las filas tricolores…

Por cierto, llamó la atención una fotografía captada en un reciente evento celebrador en Hermosillo, donde comparten la mesa el precitado PATO DE LUCAS, ERNESTO GÁNADARA CAMOU y ALFONSO ELÍAS SERRANO…

No cabe duda que la vida da muchas vueltas y que, cual dijera JOSÉ MARÍA LEYVA CAJEME, “antes como antes y ahora como ahora”…

