Una venerable escuela primera de Ciudad Obregón, experimenta su segunda ‘transformación’

NO PUDO ASISTIR EL ALCALDE a recibir el camión escolar de manos de CLAUDIA PAVLOVICH. Algunas críticas se dejaron oír por lo que consideraron una desatención hacia la gobernadora.

Lo cierto es que no hubo tal. Simplemente tenía una cita en el Gobierno Federal y en su lugar, acudió su esposa Margarita.

A fin de cuentas, se trataba de un acto simbólico.

A Navojoa le asignaron dos camiones. A Etchojoa uno.

Esta ceremonia se realizó en la Escuela Primaria Carlos M. Calleja, que está por cumplir 70 años de vida. Podría decirse que la inauguración —o más bien reinauguración— fue algo así como la segunda transformación, digo, para estar a tono con los nuevos tiempos.

Así empezó la semana la comunidad cajemense y, en general, la de todo el sur de Sonora.

Y mientras en Ciudad Obregón todo marcha como miel sobre hojuelas, entraba la llamada de mi amigo y colega AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ, magnífico periodista del bello Puerto de Guaymas.

--Ahora sí estamos muy preocupados aquí.

--¿Por qué, amigo?

--En menos de 24 horas se han registrado 9 ejecuciones. Seis allá por rumbo de La Atravesada, dos encobijados y uno más en otro lugar.

--Nosotros ya pasamos por eso. Y mucho más.

Entiendo la inquietud de mi amigo. Guaymas fue durante muchos años —y aquí lo he dicho—, el mejor lugar posible para vivir. El exalcalde ERNESTO ZATARAÍN GONZÁLEZ, se ufanaba de lo apacible que era el Puerto.

Pero ya no lo es más.

De hecho, ninguna ciudad sonorense está a salvo de la violencia. Sonora ya tiene un lugarcito en la lista de las ciudades violentas del país.

No está entre las más violentas pero ya está en la lista. Y con un alto número de ejecuciones.

Y ya se habla de feminicidios.

Decía, pues, que la gobernadora vino a Ciudad Obregón a reinaugurar la Escuela Primaria Carlos M. Calleja, considerada como un icono de la enseñanza básica de excelencia.

Yo recuerdo bien a un padre de familia que todos los días se levantaba muy temprano para llevar a sus tres niños a esta escuela. Vivía al sur de Ciudad Obregón y cuando no tenía auto se iba en camión hasta la calle Guerrero.

De ahí caminaba a pie hasta la escuela y entregaba en sus respectivas aulas a sus crías.

La grande terminó la primaria, y siguió su ruta educativa alejándose de su entrañable escuela Calleja.

Pero su papá, continuó llevando y trayendo a sus otras dos hijas hasta que terminaron los estudios básicos.

Pocos años después, ocurrió el sismo que dañó las estructuras del plantel.

Se realizaron estudios y determinaron que sería muy riesgoso tratar de reconstruir la escuela. La demolieron y procedieron a construir otro edificio.

No, lo que sea: quedó muy bonita.

Muchas generaciones de niños cajemenses han salido de sus aulas. Y su fama de ser la mejor escuela de Cajeme jamás mermó.

Ahora, totalmente nueva —aunque tiene algunos aspectos con ciertos accesorios originales, está flamante.

La gobernadora llegó acompañada del secretario de Educación y Cultura, VÍCTOR GUERRERO, y del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO.

Déjeme contarle que después de este evento, Onésimo y yo nos reunimos en el Café Bibí, mi entrañable comedero del buen yantar.

Allí nos encontramos con RUTH CONCEPCIÓN ACUÑA RAZCÓN, exalcaldesa de Álamos y con más de una docena de maestros de la Sección 28, con su líder al frente.

Por cierto, celebro que la mamá de Ruth se encuentre ya recuperada de su reciente intervención quirúrgica.

Debo confesar que he vuelto al Bibi después de un largo tiempo de no estar allí con mis amigos de siempre. No fue por desidia. Fue por causas de fuerza mayor.

La verdad sea dicha, el de ayer fue un día muy ajetreado. De veras.

Dígame si no: primero, antes de las 8 de la mañana, me reuní a tomar café con ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la de ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

Más tarde, a media mañana, me encontré en Los Álamos, con el ingeniero LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN. Hoy mismo él regresaría a la Ciudad de México.

Y como dije, más tarde, alrededores del meridiano, con Onésimo en el Bibi.

Un día antes, como seguramente usted lo leyó en estos Rumbos, coincidí con el exalcalde de Navojoa y exdiputado federal y local, en funerales San Martín.

Allí acompañamos a don MARCELINO PALOMERA, en su enorme dolor de padre ante la irreparable pérdida de su hijo JUAN ALEJANDRO PALOMERA.

Total, lunes prometedor para Cajeme, de mal presagio para Guaymas y bueno y malo para Navojoa.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! ME CUENTAN que la alcaldesa de Navojoa, MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO, estuvo hace unos días de fiesta grande…

Que porque cumplió años…

Que hubo música en vivo, dicen… Y alegría mexicanísima para sacudirse el estrés… Que con esta actitud retadora mandó al diablo a sus detractores y también el pueblo de Navojoa que es quién más la ha cuestionado…

Me pregunto: ¿qué les pasa a estas dos mujeres del PT, ‘Chayito’ la de Navojoa y Sarita la de Guaymas?…

Las dos se han pasado casi un año sin poder conducir apropiadamente a sus respectivos gobiernos…

Sara, de pleito permanente con sus regidores; ‘Chayito’, con problemas serios en su gabinete…

Y los municipios no avanzan…

¿Se repetirá la historia de 1997 con el PRD en el sur de Sonora?... Todo indica que sí…

Ah, casi lo olvido: Rafael Renero festejó el domingo su cumpleaños número 63 en Navojoa, rodeado de sus familiares…

Y al diputado JAVIER LAMARQUE CANO le fue muy requetebién con su informe de honestamente, Javier tiene muy bien merecido su éxito en política…

Fueron años y años de esfuerzo, de repetidos fracasos, siempre leal a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hasta que, en la tercera, fue la vencida…

Se lo merece, palabra…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com