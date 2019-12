Urge en la Cuatro Carriles presencia de la Federal de Caminos para bajar índices de accidentes

FUI Y VINE A HERMOSILLO el sábado anterior. Cuestiones muy personales— de familia, pues—me llevaron a realizar un viaje exprés a la capital del Estado.

Sintetizando: una espléndida cuatro carriles Obregón-Hermosillo. Exceso de velocidad de los automovilistas, escasísima vigilancia de la Federal de Caminos. Y, en el tramo Guaymas-Hermosillo, me tocó en suerte— mejor: mala suerte—pasar por dos lugares con autos siniestrados.

El primero, parecía más espectacular que dramático. El segundo fue muy grave.

No tengo ninguna duda: cuando pasé por allí acababa de volcar. El vehículo estaba sobre el puente. En el carril contrario, estacionando de sur a norte, se encontraba un camión tipo tráiler. Su conductor, visiblemente perturbador no sabía que hacer. Mira el auto con las puertas abierta y tal vez por su experiencia en carreteras, sabía que uno de los ocupantes había fallecido.

Después me enteraría que sus acompañantes— eran tres, me parece—se encontraban muy graves.

Se sobrecoge uno ante una imagen de muerte y pérdida humana de esta magnitud. Y sobre todo, a esas horas de la mañana.

En el camino, me topé con una ambulancia de la Cruz Roja, una bombera y autos de la Federal de Caminos.

Con ese ánimo arribé a Hermosillo. Frente a la taza de café—descafeinado—en el Gándara, alguien me mostró las noticias que estaban difundiendo las redes.

Así fue como me enteré que un joven de 28 años, de nombre MARCO ANTONIO V., había fallecido.

Minutos después, llegó el WhatsApp de RAÚL ACOSTA TAPIA.

Me comenta que el joven fallecido era hijo de un compañero suyo del Club de Motociclismo Rukis Rayder. Se llama MARCOS VALDEZ y fue Delegado en Cajeme del Autotransporte en tiempos del Gobierno de GUILLERMO PADRÉS.

Recordó que este señor Valdez sufrió en esos tiempos la muerte trágica de otro de sus hijos, muy joven, a manos de la delincuencia que intentaron robarle su vehículo.

Una historia muy triste, plena de dolor y de malos recuerdos.

Decía, pues, que con ese ánimo me senté a la mesa a tomarme un café. Había quedado de verme allí con DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, quien retrasaría su salida al rancho Santa Anita para acompañarme a desayunar en el feudo de MARTÍN GÁNDARA CAMOU. Hundido en estas lóbregas reflexiones, me sorprendió la llegada de un personaje sobriamente vestido—traje obscuro, corbata solemne, figura delgada y jovial. Después me diría que anda en los 85 años de edad—, que portaba en la mano derecha un vaso con jugo de naranja muy helado.

--Voy a hacerle compañía mientras llega la persona que está esperando—me dijo, relajadamente, abriendo una agradabilísima sonrisa. --Claro que sí, adelante—dije, un poco “sacado de onda”, como diría mi nieto.

Recordé que a mi llegada me topé en el lobby del Hotel con varios convencionistas de “Leones” de todos los Distritos del país—son nueve en total—, mujeres y hombres, todos vestidos con trajes del mismo color.

--¿Es usted convencionista león? –

Así es. Soy de Poza Rica, Veracruz.

Él abrió la conversación. Me comentó que fue muy amigo del Lic. HÉCTOR CÁÑEZ VÁZQUEZ, que fue su compañero en la UNAM. Que juntos se corrieron varias veladas y parrandas, que cultivaron una entrañable amistad hasta su muerte, que sabía que era de Villa Juárez, Sonora pero que nunca había visitado Sonora. --Es la primera visita a este Estado.

Trelles se tardó casi una hora en llegar por una visita de último momento en su casa. No me aburrí. Vamos, pero ni muchos menos. Y es que resultó que el Lic. RUBÉN GUZMÁN. Notario Público número Uno de Poza Rica, ya retirado pero sigue siendo el titular, tiene una trayectoria política y profesional como de película.

Él conoció y tuvo acercamientos cercanos con ellos, a los políticos más sobresalientes de su tiempo.

Me habló del Gobernador de Veracruz hace más de 60 años, RAFAEL MURILLO VIDAL, de quien fue Secretario Particular.

Del también Gobernador veracruzano FERNANDO LÓPEZ ARIAS, quién se casaría con una hermana suya.

De los presidentes MIGUEL ALEMÁN VALDEZ y ADOLFO RUIZ CORTINES, ambos veracruzanos.

“Dos veracruzanos sucesivamente en el poder presidencial, hizo que la clase política de la época decidiera cerrarle el paso a los políticos de mi Estado”, evocó don Rubén.

--Igual que en los veintes y treintas, lo hicieron con los sonorenses después de cuatro presidentes casi sucesivos”, terció Daniel Trelles, que ya estaba allí. (Había ordenado para desayunar huevos estrellados, ligeramente blanqueados por los dos lados, chilorio y frijoles refritos. ¡De rechupete!).

A mi particular acerbo político cultural, don Rubén sumó un dato que desconocía. Tenía información que indica que a Fernando López Arias le apodaban “El Pico chulo” pero no sabía exactamente por qué.

Nos platicó: “Siendo muy joven, Fernando López Arias tenía una novia mucho más joven que él. Un día, se le ocurrió regalarle una pequeña pistola calibre 22, casi de juguete. La muchacha le jaló el gatillo y se disparó. La bala le atravesó un lado de la boca, por la quijada, a Fernando. De ahí se le quedó lo de pico chulo”.

Yo aporté al tema la vieja y trillada anécdota que le atribuyeron a GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, en sus tiempos de Presidente de la República.

Un día lluvioso arribó al Puerto de Veracruz un vuelo con don Gustavo a bordo. El Gobernador López Arias lo esperaba al pie de la escalinata con un paraguas.

--Qué feos están los días, señor presidente.

Amoscado, cuenta la conseja popular, Díaz Ordaz habría respondido:

--No me diga que los López Arias están muy bonitos.

El notario Rubén Guzmán se despidió de Daniel y de mí, con gran sonrisa y un rostro iluminado por el optimismo de haber vivido durante 85 años y aún le queda bastante cuerda. Buen regalo de la vida para un rato de sábado a media mañana en el restaurant de un hotel que se presumía aburrido. No lo fue, en parte por don Rubén, y en parte por la compañía de Daniel Trelles, con quien de allí me trasladé a la librería Del Noroeste, de donde salí con 9 libros.

Todos—o casi todos—de la autoría MANUEL ELOY BUSTAMANTE, hermano del Lic. MIGUEL ÁNGEL BUSTAMANTE, que durante décadas radicó en Cajeme y llegaría a ser Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.

Por cierto, cananense él.

Son historias muy de nosotros, los de Sonora.

Verbigracia: MARÍA MATUZ, la señora de las manos y medicinas milagrosas. Un ícono de la herbolaria de la etnia yaqui.

JUAN TETABIATE, un personaje mítico de la nación yaqui, la verdaderamente raza guerrera, no la de ahora que se planta en la carretera como si fueran asalta caminos. San Pedro de la Cueva. San Miguel de Horcasitas. El crimen de los Periodistas Clark y WOOLFOLK, Colosio, Vida y Obra de Sonorenses ilustres, y sin embargo, es Mátape, y algunos más.

Y PARA CERRAR: AMLO NO GANA para vergüenzas ajenas: su embajador en Argentina, fue pillado por cámaras de seguridad cuando se robaba un libro de una librería… ¡Ave María Purísima!, diría Jarrín.

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com