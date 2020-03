Va Santiago Nieto contra líderes sindicales y jueces+ Par de mexicanos le amargan vuelo a Calderón

No sé tú, lector, pero a fe mía que lo que se dispone a hacer don Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y azote de funcionarios y líderes corruptos, es comparado con salir a pescar a las tranquilas aguas de un dique de agua dulce, llevando un tremendo chinchorro atunero.

Sin mucho préambulo, don Santiago se propone acabar con el perverso enriquecimiento ilícito y demasiado explicable de los principales líderes sindicales y de los jueces y magistrados del Poder Judicial.

Y como botón de muestra nos habla del pestilente asunto de un magistrado --cuyo nombre se reserva por cuestiones obvias-- que ya tiene orden de aprehensión cumplimentada, en ocasión de que el señor no ha podido acreditar cómo es que aparecieron en su cuenta del Consejo de la Judicatura, 50 millones de devaluados pesos.

La citada Unidad que encabeza don Santiago Nieto tiene un indicio que el columnista comparte con mucho gusto con sus lectores a efecto de poder ayudar al pobrecito del magistrado que ni estando en chirona se ha podido acordar de dónde le llegaría tanto dinero, si él nunca ha jugado al Melate.

Ocurre que el impartidor de justicia es la persona que permitió el amparo de dos conocidos personajes del Crimen Organizado; el de ‘El Menchito’, y el ‘Z 40’, entre algunos otros.

Es más; ¿camina como pato y grazna como pato?

De ¿quién estamos hablando?

En el caso de los sufridos dirigentes sindicales, los que tampoco hacen malos quesos a la hora de acumular riqueza sin mucho despeinarse, dice don Santiago que en el caso de estos existe una absoluta discrecionalidad ya que hay líderes que reciben el dinero de la organización gremial, “lo meten a sus cuentas, después lo regresan y todo el interés que se fue generando, como por arte de magia aparece en sus cuentas bancarias”.

O lo que es lo mismo, se lo quedan y al trabajador que se parte el alma todo el año para ganarlo, sencillamente le pintan un Straduvarius con todo y estuche.

Y deja en claro el señor Nieto que no se manda solo cuando acota: "el presidente me ha instruido para trabajar sindicatos y es lo que vamos a hacer, trabajar y revisar a los líderes de los principales sindicatos, con independencia de la afiliación política de unos y otros".

A propósito de esto último, viene a cuento un escrito que anda circulando entre las redes en estos momentos, firmado a nombre del rector de la UNAM, Bernardo Graue Toussaint, bajo el nombre de “Amlo; lo que decidió ser”, en donde, según su entender, la máxima Sala del Crimen sufre de constantes acosos, así como de las veladas amenazas del ejecutivo y Morena al INE y la vergonzosa elección de una militante de su partido como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por lo que hace al supuesto acoso hacia los señores de la toga y el birrete, seguramente --de ser él, en efecto el autor de esos señalamientos-- que el académico desconoce las declaraciones del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el sentido de profundizar en una abierta limpia hacia el interior del organismo que encabeza lo que habla de un honesto reconocimiento de que las cosas no andan bien en materia de una justa impartición de la justicia y la ética no anda de todo alineada en algunos de los integrantes del otrora influyente Poder Judicial.

Al que le fue como en feria en su viaje de Frankfort, Alemania fue al expresidente Felipe Calderón a quien encararon un par de mexicanos residentes en aquellas tierras y en pleno vuelo le dieron las gracias por haber dejado, --le dijeron-- una porquería de país, por habernos vendido y por haberse robado lo que se robó.

Encima le desearon que algún día lo enjuicien “y le vaya bien en la cárcel”.

En un intento por ponerse a salvo de sus detractores, Calderón se levantó de su asiento y celular en mano, les dijo que durante su gobierno y con menos muertes que las que se registran ahora, se había alcanzado un crecimiento por de 4.5 por ciento, lo que no valió para que el par de compatriotas arremetieran contra el michoacano y como colofón lanzaron vivas a favor de López Obrador.

Como quien dice le amargaron su vuelo de regreso a México.