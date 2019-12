Vacío de poder en seguridad

Esta semana el secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo señaló en su cuenta de Twitter; “No se puede combatir al crimen organizado con el crimen uniformado que lamentablemente ha avanzado de la mano de la protección de la autoridad” toda una realidad en lo que coincidimos con Durazo y es la que se vive en municipios del país y en Sonora, sobre todo en el sur.

Saco a colación esto y que mejor ejemplo la salida intempestiva de Ciudad Obregón del coronel Jorge Solís, sin presentar renuncia aducen que hay una licencia temporal, lo que se duda, nomás imagínense las reticencias que encontró al interior de la corporación, mandos coludidos, policías que tienen que doblarse y obedecer, de lo contrario peligran sus vidas.

Cajeme está viviendo su sociedad y sectores un problema que se fue cocinando en los últimos trienios; la entrega de la plaza a varios grupos de la delincuencia organizada, a poderosos cárteles, y los resultados ahí a la vista, cada año se supera el récord de muertos y heridos, Cajeme tiene el deshonroso primer lugar a nivel entidad y ya en el top 10 nacional.

Todavía no se cierra el año, ya se rebasó la cifra de 400 y el 2020 pinta peor, y en camino el municipio a convertirse en otro Tijuana o Culiacán, en donde ya la población se le hace normal ver tirados cadáveres y oír balaceras por todos lados, a diario conviven con eso, ya se acostumbraron.

Así que por lo pronto, vuelve Cano Castro, a tomar el control, seguramente volverán los ‘arreglos’ para beneplácito de algunos mandos y de un par en Palacio Municipal y la población a la buena de Dios, no habrá de otra.

Será vital en Cajeme, ante la falta de confianza en la Policía local, de hecho cerca de 200 no pasaron pruebas de Control Confianza C3, del trabajo y Coordinación de la PESP del secretario, David Anaya, con mandos militares, lo que están haciendo en Caborca, últimamente.

Por cierto, que cinismo y desfachatez del alcalde Sergio Pablo Mariscal, de pagar e ir con comitiva a recibir un premio por municipio seguro. ¿Cuánto costó eso?, es el colmo, una burla, hacia una población y sectores que están hartos de tanta inseguridad.

Y en Guaymas, por las mismas o peor y mientras el capitán Andrés Ahuir, continúe como jefe de Escoltas de la alcaldesa Sara Valle, los índices de criminalidad seguirán a la alza, y el alto riesgo para sociedad civil.

Y pues ya veremos si el Congreso aprueba el subir 1% el impuesto a nómina que se iría a un fondo para aplicarlo a temas de seguridad, hay reticencias por impacto a Pymes, pero conscientes empresarios de que hay que hacer algo, ya veremos si se aprueba, cuantos asientos tienen en ese comité que manejará el recurso a través de un fideicomiso, el empresariado cajemense, el municipio con mayor problema en inseguridad.

García Luna

Y a propósito de seguridad, vaya golpe que dio el presidente Donald Trump, con el arresto de Genaro García Luna, no la vio venir el Gobierno Mexicano, que ha ido de yerro tras yerro; Culiacán, Bavispe, la política de abrazos no balazos, que no funciona ni funcionará reciben a Evo Morales, el expresidente de Bolivia y principal proveedor de cocaína a cárteles mexicanos y Trump seguramente dijo, ya basta, dio el manotazo y par de golpe certero.

Amenaza con nombrar cárteles como terroristas, lo que implicaría injerencia en el país y congelar cuentas (muchos políticos y gobernantes) y pues que México, despacha para Argentina a Morales, por orden de Washington, pero no contaron con el atorón a García Luna, les descompuso el cuadro.

Es obvio que García luna, ya atorado buscará beneficios para soltar la ‘sopa’ y vaya que lo hará y el problema no será el expresidente Felipe Calderón, siempre tuvo buena relación con autoridades estadounidenses… sino exgobernadores.

En la mira del Cisen que encabeza el general Audomaro Martínez están los exgobernadores Mario López y Guillermo Padrés, a lo que habrá que agregar a expedientes de todo lo que diga García Luna, nomás imagínense la información y lo que sabe quien fuera un poderoso exfuncionario de Seguridad, la bola de políticos que están involucrados en recibir miles de millones a cambio de protección e impunidad.

Por cierto Anabel Hernández, reportera especialista en temas de seguridad, le señaló al periodista Luis Alberto Medina, que en su último libro ‘El Traidor’ salen nombres de empresarios y políticos sonorenses, habrá que leerlo.

Mientras el presidente Trump, la DEA, FBI, con la información que tendrán de García Luna, tendrán ‘ficha’ para negociar a su favor todo lo que quieran del Gobierno Mexicano.

El presidente Trump, es un negociador, un empresario de éxito y ya se notó con la firma del Tecmed, ampliamente ventajoso para ellos… y aquí tenemos un presidente que su experiencia es el activismo y un gabinete que no da una, vean el estancamiento económico en que estamos.

¿Otra tranza?

Ya había comentado en una columna ciertas irregularidades en la Central de Autobuses de aquí en Ciudad Obregón, que por el mismo flujo, siempre debe operar o debía con números negros, lo que ya no sucedió en la actual administración que encabeza el alcalde Sergio Pablo Mariscal, quien designó a Omar Serna, como director.

Y ahora resulta que Serna o por orden de Palacio del binomio Mariscal-Galindo, se canceló el contrato a la empresa de seguridad con sede en Hermosillo, que estaba dando un buen servicio, no había problema desde hace años.

El contrato era de 150 mil pesos más IVA por mes y ahora la seguridad correrá por parte de policías municipales, como parte de su trabajo, con el sueldo que tienen.

El detalle es que el dinero que estaba destinado a eso, ese no se va a cancelar, van a facturar mes con mes, la misma cantidad ¿a través de qué empresa? ¿North Collect?, total ya la usan para Oomapasc y dizque para cobrar prediales, que les dura no meterla en la Central de Autobuses.

O sea pues se van a despachar 1 millón 800 mil pesos este año a la ‘buchaca’, así que regidores, sobre todo de oposición y el de Hacienda, Rodrigo Bours, a tomar nota de esto y del porqué también le están cargando del Ayuntamiento a la Central gastos de comunicación, si no tiene partida para eso, ni la necesita, pero pues así se la están gastando la 4T en Cajeme, no hay obra, ni la habrá en el 2020, pero el manoteo a todo lo que da.

No pasa, pero cobra

En Guaymas, la tesorera del Ayuntamiento Célida Botello, sacó a relucir su inexperiencia y falta de oficio al reconocer que el concesionario de basura PASA, no pasa por las colonias, pero se le paga mensualmente ¡2 millones 500 mil pesos! Puntualmente, lo que seguramente se hace porque hay que pagar el ‘moche’ correspondiente.

Y esto es lo mismo en todos los municipios donde hay este régimen de ‘concesión’ que fue la figura ideal que encontraron alcaldes y empresarios para hacer negocio por el término que dure el contrato, generalmente entre 15 a 20 años.

Los ayuntamientos están obligados a dar el servicio de alumbrado público y basura, para eso tienen las direcciones correspondientes y presupuesto, pero no, que sea el pueblo que pague las consecuencias, por eso entendible la posición de la alcaldesa Célida López, de intentar cancelar la concesión de luz que hizo el ‘Maloro’ en Hermosillo… ¡3 mil millones!, comprometiendo prediales, con mensualidades de ¡17! Millones, no aguanta ningún ayuntamiento esa carga.

Y aquí en Cajeme, Mariscal-Galindo, con la idea de cancelar concesión Tec Med, para dársela a otra empresa británica, mientras para no quedar fuera de la jugada y de ‘moches’ inflan kilos de basura y reparación de lámparas, para que toque tajada, nomás fíjense, la concesión de la luz viene desde Rogelio Díaz Brown… todavía le toca, creo vence hasta dentro de dos administraciones más… chulada de negocio.

Agenda política

Quien marco buena parte de la agenda política y de medios en la semana lo fue el empresario cajemense Ricardo Bours, ante el ‘destape’ del fin de semana pasado por parte del CEN del MC.

Fue tema de columnas, entrevistas, grilla de café, análisis de todos tipos y pues es obvio, que con esto cambia el panorama para Bours, no es lo mismo la vía independiente que traer el respaldo de un partido político.

Tuvo una excelente semana Ricardo en Hermosillo, Guaymas, Cananea, Magdalena, Nogales y en visita al Puerto en entrevista señaló que espera el apoyo de Ernesto Gándara y Antonio Astiazarán, él los apoyó y ahora espera corresponsabilidad.

La lectura de este reiterado mensaje de Ricardo, es que va y aparecerá en la boleta electoral y es obvio que MC no hará ningún tipo de alianza con el PRI, así que pues vayámonos preparando, veremos en campaña al líder del ‘Yaqui Power’ y al ‘Borrego’, peleando y palmo a palmo cada municipio de la entidad, y en buena lid.

La inclusión de Bours, en MC, partido al que se afiliará subirá la marca; en cambio Ernesto Gándara, su marca personal es elevada, pero la del PRI no, más el problema de cuotas de poder, el corporativismo el cual lo veremos en la renovación de dirigencias municipales, el gran reto para Ernesto de Lucas.

Bours y MC, irán seguramente en búsqueda de candidaturas por liderazgos, figuras frescas de la sociedad civil, en combinación con militantes. ¿El PRI? ¿Con quiénes? ¿Los mismos de siempre? ¿Reciclaje? Imposible que solo la figura de Ernesto Gándara, alcance para ganar al PRI, el gran dilema y problema a resolver para el 2021.

Por lo pronto Ricardo Bours, seguramente hará un alto estos días con motivo de fiestas navideñas, y a partir de enero meterá el acelerador, para posicionarse al interior del MC, hacia afuera con la sociedad y seguramente casa llena en ‘Abelandia’ en enero.

‘Borrego’

Como siempre, excelente las convocatorias que hace Ernesto Gándara, celebró la tradicional ‘Borregada’ con la asistencia de cientos de amigos y clase política de la capital y de otros municipios.

Creo que este arroz ya se coció, no habrá candidatura oficial será Ernesto, el candidato del PRI, creo también ya debe dejar su puesto en el CEN y quedarse en Sonora y ya entrar en coordinación a trabajar con el dirigente Ernesto de Lucas, deben de ‘pelotear’ entre ambos la estrategia a seguir y bien por la actitud de la gobernadora Claudia Pavlovich, de mantenerse al margen, está marcando sana distancia.

‘Toño’

Antonio Astiazarán, se mete esta semana al sur; va a su natal Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa, con su plataforma que le ha rendido dividendos; Energía Limpia, el programa que trae que gracias a los aerogeneradores que gestionó y que se instalaron en Puerto Peñasco, se refleja en los recibos de miles de familias sonorenses.

Creo que el buen ‘Toño’ debe ser candidato del PAN, hoy esta como externo, ignoro si se afiliará me imagino medirá las cosas ¿por qué?, porque la mafia que controla el partido, o sea el grupo de, Guillermo Padrés, su apuesta es el alcalde de Peñasco Ernesto Munro.

Para la militancia y sociedad ‘Toño’, debe ser el candidato, el único problema que veo y se lo dije, es que en una virtual campaña tenga que convivir con personajes del sexenio anterior, ¿cómo marcar distancia con ellos? Van a exigir sus cuotas, aunado a que en procesos internos, los panistas son peores que los del PRI.

En fin, el panorama se empieza aclarar, Ricardo Bours será el candidato del MC, Ernesto Gándara del PRI, Antonio Astiazarán, debe ser el del PAN; pero hay escollos; como también creo que las alianzas que hagan serán con grupos, organizaciones, quizás algún partido, dicho en otras palabras, no saldrá un candidato de entre ellos tres.

Fonden

La gobernadora Claudia Pavlovich, cumplió con el protocolo ante las precipitaciones de hace un par de semanas, que hicieron destrozos en la mayor parte de municipios, de la solicitud de desastre para acceder a recursos del Fonden.

El detalle es que dicho fondo tiene en estos momentos; 2 mil 500 millones en cuenta bancaria, el presupuesto asignado en el PEF 2020, es de 9 mil millones y hay solicitudes y presupuestos comprometidos, antes de lo que sucedió en Sonora, por 30 mil millones y son datos oficiales, ante este panorama ¿cuánto y cuando llegarán recursos de ese fondo a Sonora? Saquen conclusiones.

Saco a colación esto, primeramente porque la gobernadora ha apoyado en estos días a municipios afectados, segundo, porque viene lo de la aprobación del Presupuesto Estatal, la ‘cobija’ es de 70 mil millones y ante el nulo apoyo de Morena en el PEF, con ese recursos hay que trabajar y reparar buena parte de la infraestructura carretera, hospital, educación, seguridad y un largo etc… y Morena exigiendo reasignaciones. ¿Con qué cara?

Aguas negras

La alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, de posada en posada, incluso en la del Organismo Operador de Agua y la ciudad, colonias, incluso la de donde vive ella, con serios problemas de aguas negras que conllevará problemas de salud, no hay dinero, pero sí para ‘manotear’, se entiende el malestar ciudadano y sector empresarial.