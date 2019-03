Valor… desencuentro con la fiscal

Esta semana en una presentación que se dio en la capital, los empresarios Gilberto Félix Bours y Ricardo Bours Castelo, dieron a conocer el nacimiento de un nuevo proyecto periodístico, un nuevo tabloide impreso, al que se le integrará la plataforma de radio y televisión de manera integral, mismo que se llamará VALOR, una palabra que en sí mismo conlleva mucho significado, más en estos tiempos.

Decir Valor tiene intrínseco; riesgo, reto, arrojo, ser visionario y esto es lo que veo en este proyecto, cuando los tirajes ya no son los mismos de antes, la llegada de las nuevas tecnologías, redes sociales, etc… han pegado, los jóvenes y en si la gente está al día a través de sus celulares, tabletas, I Pads, etc… esto sin lugar a dudas significa un gran reto el que asumen Gilberto y Ricardo, lo que seguramente han medido bien dado el producto que se pretende ofrecer y que será de cobertura estatal.

¿Cómo nació esto? Este ha sido un proyecto trabajado por más de un año, un factor que incidió, desde mi punto de vista, se dio cuando un medio impreso local de aquí Ciudad Obregón, inmerso en serios problemas financieros, su dueño se acercó a Bours Castelo y se lo ofreció y se inició el proceso de negociación en el cual intervino Félix Bours.

Pero que se va enterando “el que no manda” en la Ciudad de México y da pie a una operación política-financiera para ayudarle al entonces dueño de ese periódico y fue así que intervino a través de un empresario originario de Navojoa, quien adquirió el Diario y se cayó la operación, pero no la idea, el sueño, el proyecto de un nuevo modelo de negocio, aunque hoy obviamente ante las aspiraciones de Ricardo, se le quiere dar una connotación política, bueno, pues cada quien en su análisis, pero esto primordialmente es un negocio.

La llegada de este nuevo proyecto editorial, significará más competencia, el mercado está competido y esto obligará a mejoras en contenidos para todos y no me queda la menor duda, conociendo a ambos personajes, lo que estoy viendo en TRIBUNA estos últimos años, VALOR, será un medio abierto, libre, plural, de contrapeso al ejercicio del poder, de buen contenido, que será grato para el lector y para sus futuros anunciantes, al contar también con plataforma de radio y televisión.

Felicito a Gilberto y Ricardo, por el valor y arrojo en esta inversión que harán, que rendirá frutos y un gran reto por los tiempos que se vienen, tanto en lo económico como en lo político y pues por lo pronto ya, Bours Castelo, estuvo esta semana en la reunión de la SIP, en Cartagena, Colombia y a preparase, este proyecto viene con todo.

Resuelve FGJES

Este pasado miércoles la fiscal Claudia Indira Contreras, dio a conocer que se resolvió un caso que implicó daño patrimonial a una empresa agropecuaria del sur de Sonora, fraude por un monto de más de 118 millones de pesos, dinero que fue sustraído ilegalmente, en varios años, por parte desleal ejecutivo que aprovechó su posición.

Por razones de debido proceso la fiscal no dio el nombre del personaje, hoy ya detenido, pero tiene que ver con una empresa y una familia a la que en un par de medios nacionales, intentaron poner en entredicho su honorabilidad y prestigio, con evidentes tientes políticos y que según uno de sus miembros, el patrocinio de sendos reportajes, refritos por cierto, fueron por parte de “quien no manda” pues esto finalmente se cayó, lo malo cae por su propio peso, la verdad es la que sale a relucir, más en esta empresa, por sus fundadores, por su filosofía empresarial, por su contribución a la comunidad, Estado y país, en términos del PIB.

Ahora a esperar que continúen las diligencias en este caso y se den los pasos y medidas para que la empresa recupere el daño patrimonial que se le hizo y pues bien por la Fiscalía, por la labor hecha por su representante Claudia Indira Contreras y personal adscrito, en la parte del trabajo que le correspondió.

Desencuentro

Esta nota sobre este caso que se resolvió de esta empresa del sur de Sonora, la adelantó la fiscal Claudia Indira Contreras, el miércoles en la mañana en reunión que sostuvo con columnistas, a la que asisto yo, y ahí tuvimos un desencuentro yo y ella, quien abruptamente ante comentario y pregunta que le hice, le salió lo ciudadana y no lo política, como ella misma lo dijo, pero la entiendo, por el antecedente que hay.

Antes de llegar a la Fiscalía, Contreras, estuvo de funcionaria aquí en Obregón, con magros resultados, yo la cuestioné en un par de artículos, incluso su posible llegada a la Fiscalía y di a conocer una llamada telefónica que me hizo en alguna ocasión, y me imagino, volvió a su memoria.

Bueno, el caso es que ella empezó su exposición de su trabajo al frente de la dependencia, los recientes casos que ha resuelto, cambios que viene realizando y que van bien por cierto, tocó el tema de feminicidios, de lo que era encargada aquí en Cajeme, y dio datos positivos, según su punto de vista.

Me tocó hacer la primera pregunta y le hice ver que ese mismo miércoles el secretariado de Seguridad Pública Nacional, dio a conocer que Sonora, ocupa el 4 lugar en feminicidios, lo que me imagino no le gustó y seguí con el problema de inseguridad que se vive en el sur y lo que terminó de detonar todo fue que le señalé la colusión de policías de Cajeme, con el crimen organizado.

Vino la reacción de ella y apuntándome con el dedo y mirada de pocos amigos, me dijo, “tenga usted pantalones y todos los periodistas, de interponer denuncia” y ahí se dio un pequeño zipizape, el cual entiendo, porque en una ocasión ella me halo pidiéndome una lista de policías corruptos, ante un comentario editorial que hice de que mínimo, el 10 por ciento de la policía de Cajeme, está en la nómina del crimen organizado, problema que inició y agudizó en la administración de Rogelio Díaz Brown ¿o miento?

¿Denunciar yo? ¿Qué denuncien periodistas? Yo jamás lo haré por razones personales, familiares, y de confianza, no la tengo, ni como denuncia anónima, lo siento, pienso igual que muchos ciudadanos que han sido víctimas de todo tipo de delitos y sus casos se acumulan.

Lo de la colusión de policías es un asunto que tiene que ver las autoridades, para este caso particular de Cajeme, pues su alcalde Sergio Pablo Mariscal y su jefe de Policía, Francisco Cano Castro, exámenes de controles de confianza y lo que sea necesario para limpiar corporaciones, no está en manos mías, de periodistas y de ningún ciudadano.

Por mi parte, queda zanjado el asunto, le deseo a la señora Contreras, que por el bien de Cajeme y Sonora, se den resultados, lo hecho en las últimas semanas, los casos resueltos, hablan bien, que falta por hacer, claro, que se siga trabajando para dar certeza y tranquilidad a la ciudadanía.

¡Pobre Pepe!

Benditas redes sociales y que importante se suban, que se hagan públicas, las reuniones como las que se dio el pasado miércoles de una Sesión de la Comisión Anticorrupción del Ayuntamiento de Cajeme que preside, Graciela Armenta.

Me impresionó, al margen y fondo de los temas tratados, ver a un atribulado, arrinconado, contralor Pepe Guerra, que no haya cómo hacerle ante la contundencia de las denuncias que se han presentado; el terreno que se compró en 3 millones y se vendió en 10 o 12 millones, donde aparece una mujer como prestanombres que resultó empleada de un exfuncionario, lo del Estadio y terrenos aledaños que son de Manlio Fabio Beltrones y sucesión de Fausto Islas, donde se hicieron inversiones en infraestructura con cargo al Ayuntamiento… y se ¡les debe! Todavía, el colmo; lo de Oomapasc, los contratos a compadres etc…

Un Pepe Guerra, que más que darle seguimiento, quiere margen de maniobra para justificar esas operaciones y el problema es que como ya lo mencioné, ya se dio un pacto entre Sergio Pablo Mariscal y Rogelio Díaz Brown, mismo que se formalizó en Hermosillo, obvio por instrucciones de “quien no manda”.

Y todavía el secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán, saliendo a decir que están papeles “traspapelados”, que si las actas de Cabildo números tal y cual, etc… puros pretextos, salidas y tal como lo comentamos, no hay voluntad política de darle para adelante.

Lo único que les queda a regidores Graciela Armenta, Rebeca Godoy, Rodrigo Bours, Gustavo Almada, Rafael Delgadillo y Rodrigo Arrayales, es seguir insistiendo, vía cauces legales y lo que sea, para que el alcalde Sergio Pablo Mariscal, le ordene al contralor, Pepe Guerra, a que dictamine a favor o en contra, pero que lo haga.

Este es el compromiso de la Cuarta Transformación y no se está haciendo señor alcalde y si no se va hacer, un llamado a Guerra, a que renuncie, si tanto compromisos tiene, por dignidad, por su familia, por el Instituto de Contadores Públicos.

Inicia Deslinde

En contraparte de lo que sucede en Cajeme, en la vecina Navojoa, ha iniciado ya el deslinde de regidores de Morena, con la alcaldesa Rosario Quintero, por el asunto del ‘Valegate’ que ya está en fase terminal en el ISAF que encabeza, Jesús Ramón Moya.

Tan mal andan las cosa que incluso el dirigente estatal, Jacobo Mendoza, ya también se deslindó y todo parece indicar que sí están involucrados familiares directos de Quintero, en este fraude de vales de gasolina clonados, por un monto de más de 2 millones de pesos y que incluso funcionarios que estuvieron en la FAS, citados por salvar el pellejo, los echaron de cabeza.

En veremos qué pasa, el dictamen del ISAF, deberá pasar al Congreso, donde Morena, ya veremos cómo andan de voluntad política, o aparece otra vez las negociaciones para que se sume a otro caso más de la impunidad que azota a este país y de una sociedad que está harta de tanto engaño.

Por cierto, ayer estuvo el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, en San Carlos, dando una charla a empresarios, en el trayecto de Hermosillo al Balneario, supuestamente sería acompañado de la coordinadora de Diputados, Ernestina Castro, alcaldesa Célida López y seguramente habrán tocado este y otros temas, sobre todo la problemática que hay con la Coalición en el Congreso.

Se habla de una posible remoción de Castro en la Coordinación, pero son puros rumores, no hay nada firme, aunque sí problemas con Luis Armando Colosio, los resultados de las reuniones que sostendrá Durazo, con ellos y dirigentes morenistas los veremos en los próximos días, se calman las cosas o arrecia la división.

¿Revisar Constellation?

Coincido con Mario Rivas, quien comentó en una de sus columnas de esta semana, la pésima gira que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que bajo del avión, por el trato que dio a medios y como le fue en San Luis, que hasta sus ‘fieles’ lo desmintieron con lo de que la gasolina bajó, ahí están los videos, no mienten.

Lo que preocupa es algo que dijo, señaló que revisará lo de Constellation, en Mexicali y Sonora ¿Quién le calentó la cabeza con lo de Obregón? Un anuncio y negociación tan importante que va implicar la instalación de una cartonera y una vidriera, que va a generar inversión y empleos.

¿Por qué ese mensaje de incertidumbre? Y que se vive a diario con el presidente, ya no se sabe con qué va a salir cada mañana, esto de Constellation lo platiqué con un empresario cajemense y obvio lo sentí preocupado, porque lo de las empresas que se anunciaron están en proceso de tramitología y pues a ver la reacción de las oficinas centrales en Nueva York, si ya de por sí están frenadas inversiones.

Y pues de nuevo la insistencia de la gobernadora Claudia Pavlovich, por segunda vez, ante el mismo presidente, de varios asuntos que atañen a los sonorenses; Tarifa1F, el recorte a guarderías infantiles, lo del Ingreso Objetivo a Productores de Granos, que impacta de sobremanera a Cajeme y Valle del Yaqui.

Y mientras el presidente no dé la orden que se firmen los convenios con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pues es puro atole con el dedo, papelito habla, en estos temas, y el detalle es que ya hay problemas, ya están dando cuenta que el dinero no alcanza; Tren Maya, pagos suspensión del NAIM, dinero a programas sociales clientelares, refinería en Tabasco, y ahora salió con que hasta la cuenca lechera de la Laguna, se la quiere llevar a Tabasco, en fin, una serie de ocurrencias que están impactando entre inversionistas nacionales y extranjeros.

Trampa

Uno de los mejores analistas y que argumenta con solidez lo que está pasando es el dirigente de Coparmex, Gustavo de Hoyos y muy cierto lo que señala, la trampa de que aparezca, Andrés Manuel López Obrador, en la boleta electoral en el 2021 y que por cierto fue clave los votos del PRI, lo que confirma la alianza, perversa, que se ha dado en algunos casis que se le denomina Primor.

Como ustedes saben ya se aprobó de manera legal lo de la consulta para revocación de mandato, y las que quiera y se le antoje a AMLO y ahí es donde señala De Hoyos, el problema que el presidente mande a consultas decisiones que tienen que ser ejecutivas y donde no tiene porqué intervenir el pueblo.

No puede y dice bien el dirigente, llevar a consulta temas relacionados con Hacienda, Impuestos, Banco de México, y todo parece indicar desde mi punto de vista, que por ahí va AMLO si se estancan las cosas, si hay menos inversión, habrá menos ingresos fiscales entonces el presidente, vía consultas, se irá por algo que ningún Gobierno debe tocar… sus reservas y López Obrador, irá sobre de ellas, para sus programas clientelares, para alimentar a sus pobres a quienes llamó “animalitos” esta semana y que hay que cuidar, pues si, son millones de votos.

Saco a colación esto porque vienen elecciones este verano, muy probable Morena se lleve BCN y Puebla, perderá el PAN ese par de bastiones, será duro el golpe, para después pasar en el 2021 a la elección intermedia de AMLO, en juego 13 gubernaturas, incluida Sonora y la estrategia está definida, pasamos de las porras y abucheos a la asfixia en el Presupuesto, veremos la capacidad, oficio, prudencia y tolerancia de la gobernadora Claudia Pavlovich, que si sumamos lo sucedido esta semana, la ruta está trazada.