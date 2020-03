Vaya candidato a comisionado de Atención Víctimas

Hace unos días en Sesión de Congreso donde se iba a nombrar a Sergio Cuellar, como Comisionado de Atención a Víctimas a pesar de estar planchado su nombramiento, se echaron para atrás de último momento y se declaró desierto el nombramiento.

Así pues llegará otra terna al Congreso pero hay un detalle, un problema desde el Congreso y también la intervención del presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Aldo Padilla, va el nombre de Sergio Ruiz Rocha, para que sea el titular de tan importante puesto, que hoy toma mucha relevancia, a como está la violencia en el país y en algunos municipios de la entidad y sobre todo contra mujeres.

Este personaje tiene un expediente, una averiguación con el número 485/2015 por no cumplir con obligaciones familiares y es aquí donde al parecer intervino Padilla, y hubo petición a la Fiscalía de ‘congelar’ el expediente.

¿Quiénes de las bancadas del PRI y Morena están detrás de este personaje que incluyeron en la lista? ¿El PAN? ¿Quién propuso a esta persona en Palacio?, es evidente que alguien ocultó información a la misma gobernadora Claudia Pavlovich.

Es obvio que este día o mañana la señora gobernadora, tomará cartas sobre esto, hay un expediente y exigirá una explicación a esto y ya veremos el curso que lleve este tema que llegará al Congreso nuevamente.

UN DÍA SIN MUJERES

Y a propósito de mujeres, hoy día de protestas a nivel estatal, nacional y mañana lunes un interesante ejercicio local y a nivel país, Mujeres sin salir de su casa, sin laborar, sin hacer absolutamente nada, para ver la importancia y rol que tienen en la sociedad como; madres, esposas, empresarias, ejecutivas, empleadas, políticas, funcionarias.

En lo personal espero que esto sea un éxito y pondrá de manifiesto que las mujeres son los ‘pilares’ primeramente de la familia y cada vez más en el mundo de los negocios y en la política.

Obviamente la señora gobernadora Claudia Pavlovich, se sumó a este movimiento y se quedará en casa con sus hijas, así que a mi estimado Sergio Torres, le tocará hacerla de todo mañana lunes, al igual que a todos los que apoyen este movimiento.

Como era de esperarse el presidente Andrés Manuel López Obrador, no estuvo acuerdo, le quita reflectores, ha tenido unas últimas dos semanas muy malas encuestas, marcan ya una tendencia a la baja en su popularidad y sobre todo como gobierna.

Patético e inadmisible el enojo y malestar que mostró en gira por su tierra Tabasco, en Macuspana, fue abucheado por la gente, un presidente debe mostrar temple, algo que no tiene definitivamente AMLO, mostró ira, coraje y eso no se puede permitir en un público en un jefe de Estado.

Solo espero que hoy y mañana no salgan a relucir las feministas, las del ‘Trapo Verde’ quienes están a favor del aborto, matrimonios igualitarios y quieran desvirtuar este movimiento de hoy y mañana y sobre todo la actitud de Morena.

EBC… SE MUEVE

Tal como comente en anterior colaboración, el exgobernador Eduardo Bours, se está moviendo en la capital del país, es conocida su relación y amistad que lleva con el dirigente, Alejandro Moreno, con quien ha sostenido reuniones, una de ellas en casa del empresario Claudio X González.

Es un hecho de que apoyará a su hermano Ricardo, quien buscará la candidatura al gobierno por MC, en eso no habrá duda, pero tampoco hay que olvidar que Eduardo, es militante del PRI, partido que lo llevó a la gubernatura.

Hay otro detalle, la renovación de dirigencia del PRI en Cajeme, está parada. ¿Por qué?, porque se busca un perfil, una fórmula, afín al exgobernador, ante esto le pregunté a un allegado, Bours ¿Tendrá injerencia, un rol Eduardo, en el proceso del PRI rumbo al 2021?, y me respondió… “Todavía no” y esto conlleva algo, claro que tiene lectura.

Así pues, Eduardo Bours, se mueve, no en balde la reunión de varias horas con su equipo hace un par de semanas. ¿Qué es lo que se trae?, en las próximas semanas y meses previo al arranque oficial del proceso electoral el 1 de octubre, lo sabremos.

RBC21

Otra productiva gira por el norte de quien virtualmente será el candidato por el MC a la gubernatura, Ricardo Bours, anduvo por Cananea, Agua Prieta, y otros municipios del Río y cada vez se ve más gente en los encuentros y sumando voluntades, incluso de otros partidos, ahí la lleva.

Muy significativo y de relevancia el video que subió de una grave irregularidad, un desfalco, una ‘tranza’ de muchos millones que hizo Vicente ‘Mijito’ Terán, el cacique del municipio con una colonia que construyó en el municipio a varios kilómetros de la ciudad… y nadie se quiso ir a vivir allá, se quedó a medias, derrumbada, con carretera de concreto hidráulico, con tendido eléctrico.

Este desvío y desfalco se hizo en el sexenio de Guillermo Padrés, pero quienes tienen que dar una explicación en cuanto al tendido de la red eléctrica, es el extitular de Sedesson y actual diputado Rogelio Díaz Brown, al igual que la exsubsecretaria Irma Terán, hija del ‘Mijito’ quien recientemente dejó de ser diputada del PRI, se fue a la bancada del PES, se casó con su coordinador.

No pasó nada, ni pasará y es aquí cuando se cuestiona a contralorías, sistemas anticorrupción, comisiones y comités anticorrupción, fiscalías etc… no actúan y si hay denuncias, procesos llevan años, y si le sumamos amparos y falta de voluntad política, pactos, pues seguiremos en las mismas.

TOÑO, ERNESTO

Y a propósito de aspirantes, esta semana por venir gira de Antonio Astiazarán por Cajeme, con su plataforma de Energía Limpia, que le ha dado buenos resultados, ahí la lleva también el virtual candidato del PAN, lo único que falta, es saber como ‘Toño’ se tiene que sacudir a Guillermo Padrés y su equipo.

Por su parte Ernesto Gándara, este fin de semana en la Ciudad de México, en sus últimas reuniones como miembro del CEN y ya para fines de este mes se queda en Sonora.

Tuvo un problema en una pierna que requirió cirugía y se la llevó estas semanas en reuniones privadas, pero ya el mes que entra reinicia visitas a municipios.

OTRO DESVÍO… AHORA 11 MILLONES

Y hablando de las mismas, pues como ya es conocido por todos salió a relucir otra supuesta irregularidad en el Ayuntamiento de Cajeme, no entraron a caja 11 millones de pesos en relación a una obra, equipamiento, permisos, obvio el nombre del titular de Obras, José Carlos Galindo, salió a flote.

El regidor independiente Rodrigo Bours, quien preside Comisión de Hacienda, interpuso la denuncia en Sesión de Cabildo y tal como otras que ha hecho con documentos probatorios. ¿Dónde quedaron esos 11 millones?, saquen conclusiones, no es difícil saber a qué bolsillos fueron a parar.

Como siempre el alcalde Sergio Pablo Mariscal, salió con sus peroratas de siempre; él encabeza un gobierno transparente de manos limpias y que este y otros casos, son mediáticos y de golpeteo.

Al margen de esto, pues el asunto se turnó al contralor Pepe Guerra, a quien escuché en una entrevista de radio que le hicieron y dio sus argumentos en cuanto a procedimientos, tiempos, que incluso pueden llevar años, incluso señaló que está de por medio su prestigio, su familia.

El punto, el fondo tal como el caso de Agua Prieta, es que no pasa nada, con denuncia o sin ella y la población dando cuenta de esto, viendo y dando cuenta de rapacidades de funcionarios robándose millones del erario y repito, no les pasa nada y mientras las contralorías no sean autónomas y no tengan dientes las cosas seguirán igual.

Ahí están los casos de las alcaldesas de Guaymas, Sara Valle y de Navojoa, Rosario Quintero, administraciones opacas con supuestos y evidentes actos de corrupción y ni se diga aquí en Cajeme, con Sergio Pablo Mariscal, ya están denunciados ante autoridad correspondiente y a ver qué pasa con sus procesos, reitero, la gente quiere resultados y obras, lo que no se ve en el sur, ciudades cayéndose y funcionarios llenándose los bolsillos, esto ha sido la transformación de cuarta de Morena.

¿OTRO PROGRAMA?

El Organismo Operador de Agua de Cajeme (Oomapasc) acaba de lanzar otro programa para recuperación de cartera lo que pone en evidencia el fraude que fue la contratación de la empresa ‘fantasma’ North Collect, fueron varios los millones desviados y esperemos que la FAS y Congreso actúen llegado el momento.

La edición de TRIBUNA sobre este tema se la hice llegar al fiscal Odracir Espinosa, al igual que documentación adicional que demuestra que fue ilegal que la precitada North Collect cobrara el impuesto predial, lo que nunca hizo, pero sí le metieron facturas de comisiones por varios millones de pesos.

Y a propósito de agua, confirmo el término del trasvase de agua de la Presa ‘Molinito’ a la que dejaron con 21 millones de metros cúbicos, fueron 80 millones de metros cúbicos los desfogados, una parte llegó a la Presa ‘Abelardo Rodríguez’ y otra buena parte se trasminó pero lo bueno es que se recuperan los mantos freáticos, por aquello de utilización de pozos.

Igualmente confirmó próximo arranque de la segunda potabilizadora de la ‘Sauceda’ y con esto, seguramente, el cierre de una de las bombas del Novillo, menos trasvase de millares de metros cúbicos, lo que significará ahorros para el organismo operador de agua de Hermosillo y disponibilidad del vital líquido para el Yaqui.

SEGUNDA VUELTA

Esta semana el PAN presentó iniciativa para que el año que entra se dé una segunda vuelta en el caso de que el candidato ganador a la gubernatura no gane con 50% o más de votos, algo que se ve muy difícil.

Primeramente se tendría que dar una reforma en el Congreso de la Unión, ¿Ustedes creen?, no creo estén dadas las condiciones para eso, no creo haya voluntad política de partidos, incluso de Morena, ya dieron cuenta es desgaste que se traen y no se repetirá lo del 2018.

Segundo, el proceso electoral en Sonora, lo veo muy cerrado, se perfilan candidatos competitivos; Ricardo Bours, Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán, más el candidato(a) de Morena y a ver si tiene coalición con el PT y PES, que a como están las cosas, se duda.

Todos ellos van a jalar su buena cantidad de votos, pero no veo un escenario que quien gane se lleve más del 50 por ciento de la votación, habrá dispersión del voto.

¿Qué porcentaje se llevará el candidato ganador? ¿30 por ciento? ¿Un poco arriba de ese porcentaje?, esa es la realidad de lo que se viene, yo más bien le apostaría a un gobierno de coalición, en el caso de un escenario así, cerrado, pero eso ya estaría en la visión de quien gane la contienda.

¿DESTAPE?

Habrá sido por la presencia de Jorge Arce y Julio César Chávez en Guaymas, pero vaya poder de convocatoria y operación y no precisamente quirúrgica, sino política del secretario de Salud, Enrique Claussen, el pasado viernes.

Tener un evento de más de 4 mil personas en el Puerto, y a como están las cosas en el Puerto y con la alcaldesa Sara Valle, no es cualquier cosa.

Ya se está comentando la posibilidad y a como anda el PRI, la posibilidad de que el secretario de Salud, pueda asumir la candidatura la alcaldía.

Esto sin lugar sería inédito, sería el tercer miembro de la familia ante tal aspiración, fue su padre, don Enrique Claussen Bustillos, alcalde, Otto, su hermano y ahora la posibilidad de que Enrique, asuma ese reto.

Veremos cómo se dan las cosas en los próximos meses, si se le acomodan las calabazas, obvio habrá reacciones a favor, en contra, lo que sí no queda duda es que Claussen Iberri, conoce de elecciones, es un excelente operador político y trae una buena plataforma, es secretario de Salud, veremos que decisiones toma llegado el momento y si hay ‘palomita’ del candidato del PRI a la gubernatura, Ernesto Gándara.

FONDO… A LA MITAD

De acuerdo, Bloomberg, calificadoras y analistas, se confirma lo que el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa, les dijo en corto a empresarios de Sonora, en visita que hizo el año pasado, el presidente está sacando dinero de Fondo de Contingencia.

Este fondo hecho por presidentes “neoliberales” del PRI y PAN, era de 220 mil millones de acuerdo a Bloomberg, bueno pues el hecho es que AMLO ya le sacó la ¡mitad!, en el 2019, eso es algo en lo que no estuvo de acuerdo Urzúa y fue uno de los motivos de su renuncia.

¿A dónde fueron a parar esos 110 mil millones?, pues buena parte a Pemex, lo cual registraron como ingreso petrolero, una ilegalidad ¿yyyy?, con un presidente que no tiene contrapesos, esto y más puede hacer y otra parte a programas clientelares y obras faraónicas, en donde ya salió a relucir el nombre de Alfonso Romo, como socio y reviraron que no es él… sino un ¡hermano!

¿Por qué el presidente le entró al Fondo de Contingencia? Los ingresos fiscales están a la baja, obvio, hay incertidumbre, hay menos inversión, ya está saliendo lana fuera del país buscando refugio en otros países.

¿Qué va a pasar este año? ¿Se acabará el presidente este Fondo? ¿Qué sigue? Este presidente me hace recordar a Luis Echeverría y como terminó ese sexenio y consecuencias.