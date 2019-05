Venezuela: Un viaje al futuro en México

Existen millones de mexicanos que aseguran que lo sucedido en Venezuela no se puede repetir en México.

“López Obrador no es izquierdista. Ni siquiera tiene una formación de izquierda. Su ADN es del PRI”, insisten en definir la actuación del presidente de México.

Pero habría qué recordar que AMLO sí es un populista.

“Si por ayudar a los pobres me dicen populista, apúntenme en la lista”, aseveró con cierta presunción en una de sus conferencias de prensa mañaneras.

El populista no necesariamente es un personaje identificado con la izquierda. La Rusia de Lenin y Stalin tuvo en ambos personajes con formación marxista-leninista, a líderes que utilizaron la mentira para amasar un liderazgo dictatorial, intolerante y represor de las libertades más elementales.

También lo fue Juan Domingo Perón, admirador de otro populista de derecha, Benito Mussolini. También lo fue Fidel Castro Ruz, de abierta filiación izquierdista y que a tres años de su muerte se ha revelado que poseía una fortuna calculada en 900 millones de dólares.

El mismo estilo de Hugo Chávez en Venezuela y su sucesor, Nicolás Maduro. Ignorantes en lo esencial, pero una enorme carga de demagogia y espíritu ruso-castrista.

Un perfil muy similar al de Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. Y si por sus obras los conoceremos, muchas de las acciones políticas del ahora titular del Poder Ejecutivo en México son una imitación de las acciones llevadas a cabo por Hugo Chávez.

Al finalizar el Siglo XX, con la llegada de Chávez al poder, miles de venezolanos dijeron lo mismo que muchos mexicanos dicen ahora: “Imposible que Venezuela se convierta en otra Cuba”.

Los hechos, demostraron que sí se podía. En México sucederá lo mismo si no se detienen las absurdas medidas populistas de López Obrador.

Su intolerancia y delirio de poder nos llevará a la ruina y al control total del Estado por encima de las libertades que con sangre de miles de mexicanos se lograron y fortificaron a lo largo de dos siglos.

En estas horas, Venezuela no duerme y su gente sale a las calles a expulsar al dictador.

Es un como un viaje al futuro de México.

Ayer se llevó a cabo una reunión más de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con la presencia de todos los mandatarios estatales y el presidente López Obrador… En un alarde de diplomacia, estos líderes regionales continúan manifestando su apoyo al presidente, algunos esperanzados en lograr arrancar al Gobierno Federal apoyos para sacar adelante a sus entidades federativas… La gobernadora Claudia Pavlovich no es la excepción… Con un comportamiento institucional cien por cierto, abraza al presidente… Ella determinó seguir ese camino, a pesar de que las acciones de López Obrador ya han golpeado en varios rubros a Sonora y los sonorenses… Hoy es día 1 de mayo y no se ha informado que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, haya firmado el compromiso para autorizar que el subsidio a la tarifa eléctrica de verano empiece a operar… Se ha dicho que luego del compromiso público del presidente y de la firma de ese acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, el subsidio es un hecho… Está autorizado, sí, pero solo de saliva… También se asegura que existen antecedentes de que ese compromiso se ha firmado en meses posteriores a mayo, que es cuando inicia el cobro de tarifa de verano… La realidad es que nos deja en la inseguridad jurídica esa falta de formalidad… El que se diga que el subsidio continúa, no pasa de ser un buen deseo.

Continúan con sus acciones los operadores del transporte público en Hermosillo, azuzados por los exconcesionarios organizados en Sictuhsa, exigiendo una indemnización al Gobierno del Estado… Siguen inmovilizadas decenas de unidades en el llamado “Centro de Pernocta”… Esto ha provocado mucho daño a la población, la más vulnerable, la que utiliza el camión diariamente hasta en cuatro ocasiones… Las negociaciones continúan, pero todo tiene un límite… Debería de ponerse un término a la insensatez y actuar en consecuencia por parte de la autoridad responsable… Una acción de Gobierno que reimponga el orden, sería aplaudida por toda la comunidad.