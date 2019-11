Vergonzante actitud de los ‘operadores’ que montaron el acto de RSP en Cajeme

MI AMIGO DE MUCHÍSIMOS AÑOS, entrañable, me miró fijamente como expresando con la mirada una duda razonable.

Dijo: “¿estás hablando en serio en eso que publicaste hoy?”.

--Claro que sí. ¿por qué te sorprende?

--¿No te parece que estás muy viejo para andar con esas cosas? ¿Cómo es posible que tu larga experiencia hayas caído en el juego de esos chapulines que lo mismo han sido priistas que perredistas, luego aliancista del magisterio, morenistas y ahora andan haciéndole el caldo gordo a la maestra Gordillo? ¿Por qué pensaste que las cosas tendrían que ser diferentes? ¿De veras crees —o creías— que todo es distinto? ¿Qué todo cambió solo porque lo dice López Obrador en las mañaneras?

Esta plática fue ayer, a media mañana. Él había leído mi columna muy temprano y ahora estaba hablando conmigo por teléfono.

--Claro que no. De la maestra nunca he tenido dudas.

--¿Y del nieto sí? ¿Y del yerno sí? ¿Qué no te acuerdas donde puso a su yerno Elba Esther Gordillo cuando era todopoderosa en el sexenio de Felipe Calderón? Este nieto Fujiwara trae en el ADN lo corrupto. Es sangre de ella. Tiene la escuela de ella.

A las 10 de la mañana ya había visto el video que grabó DANIEL HUERTA, a través de las redes sociales. El reportero —supongo que lo es y si no lo es, sería un desperdicio pues este comunicador ha impuesto un estilo de conectividad con la gente muy coloquial, muy colorido, con el lenguaje muy a la mexicana que tanto gusta a la raza— narró lo que estaba pasando afuera de la Arena Itson.

En los reportes que yo había recibido el domingo, solo se decía que el evento en la Arena Itson había sido un éxito en asistencia lo cual, en efecto, había ocurrido.

Lo que mis fuentes no me reportaron es que la mayor parte de esa audiencia se había logrado en base al acarreo con voluntades compradas con promesas de 200 pesos por persona más la consabida torta y refresco.

En el reporte de Daniel Huerta, se informaba que la gente estaba muy enojada —lo expresaba con otras palabras— porque no les habían pagado los 200 pesos y ni siquiera la torta les habían dado para mitigar el hambre.

El comunicador entrevistó a varios ‘acarreados’ de distintas poblaciones del sur de Sonora, lo mismo de Etchojoa que de Huatabampo y de otros poblados. Se calcula que había más de cinco mil personas.

Afuera de la Arena ITSON, sobre la explanada, había cientos de personas. Estaban furiosos. Y a cada pregunta del reportero, contestaban con palabras altisonantes. Les mentaban la progenitora a los operadores, algunos morenistas, otros, ex-panistas y varios priístas o que lo fueron.

Como DENISSE NAVARRO, por ejemplo, que posó repetidamente con RENÉ FUJIWARA, el nieto de ELBA ESTHER GORDILLO.

En este particular caso, me parece que si por la víspera se saca el día, Denisse Navarro ya abandonó las filas del PRI.

Ahora podría vérsele en actos de Morena, vía Redes Sociales Progresistas.

Y es que RSP no es un partido. Es una agrupación política que seguramente estará adherida a Morena.

Esto explicaría porque muchos morenistas andaban organizando el acto.

Honestamente fue vergonzante ver un evento que se supone nace para insertarse en un contexto político diferente a lo que también supuestamente ya se fue, con las mismas prácticas marrulleras que fueron características de la era que dicen que ya no existe.

Acarreo de gente con la promesa de un pago por hacer presencia en un acto que nadie sabía qué diablos representaba, qué beneficio dejaría a los asistentes.

Expanistas desprestigiados con FRANCISCO BUENO AYUB, como coordinador del evento. Priístas resentidos con el que fue su partido durante media vida tomándose la foto —la selfie, pues— con el nieto de la maestra.

Como decía: lo que sería un evento para dejar la simiente de Redres Progresistas Sociales, se convirtió en un zafarrancho cuando la multitud enardecida a gritos exigían a los coordinadores los 200 pesos que les habían prometido por venir a llenarles la Arena ITSON a los operadores.

No hubo pago ni tortas. Ni refrescos. Y aquí fue donde la puerca torció el rabo.

Además de lo básico que era la comida y los 200 pesos (algunos dijeron que les habían prometido hasta 500 pesos, vaya usted a saber) la gente exigía el pago de combustible y de flete de los camiones.

Fue todo un escándalo.

Incluso, algunas redes publicaron que fue tanta la indignación que la gente mantuvo privados de su libertad en el interior de la Arena, a operadores y funcionarios del INE.

Para quienes ignoran quién es FRANCISCO BUENO AYUB, se le considera un ‘mapache’ electoral del padrecismo y en Guaymas dejó un mal sabor de boca.

Es posible que los dirigentes nacionales de Redes Progresistas Sociales, no se hayan enterado del sainete que se armó en la Arena ITSON, pues ellos abandonaron el lugar y se fueron a comer a Los Arbolitos de JUAN DIEGO COTA.

Como verá usted, lo que sucedió ayer fue una vergüenza y tengo la impresión de que para los cajemenses de bien, la Asamblea de RSP fue, como quien dice, “debut y despedida”.

Me cae que sí.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME CONTARLE UNA HISTORIA: hace algunos meses en Empalme una empresa gasera construyó una instalación en el patio de varias viviendas luego de que un miembro de esa familia dio su autorización…

El alcalde de Empalme, que fue donde ocurrió esto, FRANCISCO GENESTA SESMA, empezó a recibir quejas de algunos vecinos y decidió tomar cartas en el asunto…

Vale la pena consignar aquí que, en ese entonces llegó hasta mi refugio de trabajo una carta con el mismo reclamo. Demandaban apoyo para dar a conocer las irregularidades en que había incurrido la empresa gasera…

Confieso que me resistí a publicar la carta porque todavía no se tenía certeza de nada y no quise lastimar a terceros con algún comentario infortunado…

Ahora he recibido una segunda carta en el que la misma persona me informa que está agradecida con el alcalde Genesta Sesma, por haber escuchado sus reclamos y haber actuado en consecuencia…

O sea, mano dura, como la vara del membrillo: se dobla pero no se rompe…

Bien por Genesta… Las cosas como son…

MIENTRAS TANTO, ESTE VIERNES de enfrente la Unión Ganadera Regional de Sonora, estará de fiesta grande pues tendrá reunión de carácter nacional en Hermosillo…

HÉCTOR PLATT, presidente de este organismo, convocó a todas las asociaciones locales del Estado, a que se reúnan en la capital para analizar y revisar lo que corresponde hacer frente a la nueva realidad en el país, en la que acechan al gremio ganadero peligros reales económicos que deben de atajarse con prontitud antes de que sea tarde…

Exprofeso para encabezar este gran evento, viene desde la sede nacional el presidente de la Confederación Nacional Ganadera…

Permítame contarle que justamente de esto se habló el pasado sábado en la convivialidad que algunos cenecistas y la directiva de la UGRS, tuvieron en la finca La Media Luna, propiedad de DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, y donde los dos gremios, el campesino y el ganadero, tuvieron un interesante acercamiento para estrechar lazos de mutuo apoyo…

En ese encuentro estuvieron, además del anfitrión y de Héctor Platt, JULIÁN LUZANILLA, DANIEL TRELLES BRAVO, GUILLERMO MOLINA PAZ, RUBÉN MOLINA MOLINA, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ RÍOS, HORACIO VALENZUELA IBARRA, secretario del Trabajo, IVÁN PLATT MAZÓN, ANTONIO CUADRAS, entre otros…

Es todo.

Le abrazo.

