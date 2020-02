"Voy y voy con todo" EGC… no hay pacto, ni habrá alianza

Esta semana le tocó turno a Ernesto Gándara, de estar con columnistas de la Mesa Cancún y antes de que iniciaran las preguntas fue claro, directo y contundente “voy y voy con todo” obvio en referencia a la candidatura del PRI al Gobierno, cuidadoso Ernesto, por aquello de los tiempos electorales.

Le pregunté de entrada sobre la cena de hace algunos meses que sostuvo con Ricardo Bours y Antonio Astiazarán, la cual muchos interpretaron como el inicio de una búsqueda de pacto o alianza entre los tres y fue su respuesta, fue una cena de amigos y cada quien trae sus respectivas agendas.

Así pues, con lo dicho por Ernesto, ha quedado sepultada cualquier tipo alianza, pacto, lo cual confirmó ya también Ricardo Bours, en su gira de esta semana por municipios del norte, concretamente en Puerto Peñasco, reiteró que no se baja y si hay una alianza “será con panistas, no con el PAN”, así pues ni con Antonio Astiazarán.

De hecho la diputada Dolores de Río, de gira esta semana aquí en Ciudad Obregón, confirmó que la decisión del CEN del MC en Sonora, es que van solos.

¿Qué significa esto? ¿Qué repercusión tendrá esto rumbo al 2021?, pues que veremos a los 3 en campaña y esto implicará una dispersión del voto, que para algunos significa que esto beneficiará al candidato(a) de Morena, pero lo dudo. ¿Por qué? por el desgaste de ejercicio de alcaldes de ese partido, sobre todo en el sur, son un desorden y desastre; Rosario Quintero, Sergio Pablo Mariscal y Sara Valle.

A esto habría que agregar el desgaste del ejercicio de Gobierno de AMLO, el país mal en todos los rubros, incertidumbre, desconfianza, así que quien mejor trabaje en alianzas ciudadanas con grupos, estructuras, será el próximo gobernador.

Como siempre volviendo al tema de la charla con Ernesto, un buen ejercicio, se queda ya a finales de este mes y a partir de marzo, giras, visitas a municipios, tal como lo hacen Ricardo y Toño.

Le cuestione en cuanto a Cajeme, la renovación de dirigencia PRI y el hecho de que los grupos de siempre tengan injerencia y le di los nombres; Rogelio Díaz Brown, Faustino Félix, Juan Leyva, Raúl Acosta y pues me dio a entender el ‘Borrego’ que le apuesta a la unidad y a que se den acuerdos.

De acuerdo a fuentes consultadas Guillermo Silva, uno de los operadores desconfianza de Ernesto, está interviniendo, mediando y así debe ser Cajeme, es la segunda plaza importante.

Desde mi punto de vista, si la CTM con Chacho Amavizca, se quedan con la dirigencia, flaco favor le hará a Gándara, esto a sabiendas de que Javier Villarreal, será quien tendrá control y al estilo de él, gansteril como es, querrá negociar posiciones para una central que políticamente no aporta nada.

En el tema del agua del No al Novillo, y la lucha de productores, respondió que hay que buscar soluciones y le fui claro en el DDRY, te esperarán como candidato, a ver qué propuesta lleva, ya que sienten lejanía del Gobierno Federal y estatal en una lucha en donde no se han respetado resoluciones judiciales.

También señaló Ernesto, que tiene una relación fluida con la gobernadora Claudia Pavlovich, quien ha estado al margen y ya señaló también que no está de acuerdo que haya candidato ‘oficial’, en fin, como dije, un buen ejercicio y charla con Ernesto Gándara.

Y pues a prepararnos como ciudadanos, veremos a 3 buenos amigos; Ricardo Bours, Ernesto Gándara y Antonio Astiazarán, en campaña, debates, que creo será de altura, de propuesta y no permitirán ataques a sus equipos de campaña, eso vendrá de Morena y también del Gobierno Federal, tal como lo señale, se utilizarán instrumentos de Estado para amedrentar, coaccionar… al tiempo.

ODRACIR

Sostuve varias reuniones en la Fiscalía Anticorrupción por el Caso North Collect con el MP y una muy productiva con el fiscal Odracir Espinoza, este tema lleva dos vertientes, pero vinculadas, la creación de una empresa ‘fantasma’ para cobrar en el Oomapasc y el predial en el Ayuntamiento, que como ya es de todos conocido, al no cumplir expectativas y por presiones, rescindieron contratos en diciembre del año pasado.

Como ya es un tema que he tratado, lo nuevo que les puedo señalar, es que se agregó a la denuncia y carpeta, los nombres de la tesorera Karina Montaño y el propio alcalde, Sergio Pablo Mariscal.

¿Por qué?, porque no estaban facultados ambos, ni como edil ni como tesorera para haber celebrado un contrato para cobro de prediales a una empresa externa, fue ilegal, en ningún municipio de la entidad, ni del país se puede hacer esto, de hecho nadie, solo aquí en Cajeme, se aventaron esta barbaridad.

¿Qué sigue? Pues a esperar los dictámenes, quizás lleve tiempo, pero habrá y ya con ese informe, de acuerdo a como venga, pediré a diputados que soliciten informe a la FAS y le den trámite correspondiente.

En lo personal solicité el ejercicio de acciones penales contra funcionarios, la reparación del daño, que devuelvan los millones que sustrajeron y para Sergio Pablo Mariscal, solicitaré llegado el momento juicio político y destitución del puesto; el diputado del PAN Gildardo Real, me reiteró esta semana, voluntad política para este caso, reconociendo que el más avanzado es el de Navojoa.

INTOLERANTE

Para Ripley lo ordenado por el alcalde Sergio Pablo Mariscal, para la sesión de esta semana y las que sigan, llenó el recinto de policías, como si no hicieran falta en las calles y colonias, para enviar mensaje de amague a ciudadanos que protesten y tener que registrarse, nomás falta que ponga un arco de seguridad.

O sea que aparte de ineficaz, de tener una ciudad destrozada e insegura, ahora pretende acallar voces, críticas, protestas, a lo que tienen derecho ciudadanos, de plano va de mal en peor, los medios de comunicación, redes sociales, seguirán teniendo en su inacción, errores, declaraciones erróneas, como gobernante a su mejor fuente de información.

ALCALDESA, UBER

Y hablando de la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, quien trae un desdoren, denuncias en FGR, FAS y su expediente ya está en el Congreso, ya tiene otro negocio que maneja un familiar directo a través de presta nombre.

Trae una flotilla de 9 automóviles, 6 trabajando en Navojoa y 9 en Hermosillo, con la aplicación Uber, los automóviles fueron adquiridos en conocida agencia de la calle Pesqueira y ya tiene semanas trabajando.

¿De dónde las mulas Pedro? Y la infraestructura de la ciudad, deteriorándose día con día, ahora se entiende porque regidores asistieron al Congreso esta semana para exigir a diputados aceleren proceso contra la alcaldesa.

UN MES

Y siguiendo con las ocurrencias e improvisaciones de alcaldes del sur, aparte de corruptelas, a la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, solo le duró un mes el nombramiento que le dio a una reportera, Angélica Medina como titular de la Unidad de Protección Civil… le tiró la toalla.

Y para sustituirla, peor nombró a un agente de Tránsito, Mario Alberto Madueño, que seguramente no sabe nada del tema, pero en la transformación de cuarta que hay en Guaymas y en el sur, poco importa eso.

Y pensar que este nuevo funcionario se sentará en las Mesas de la Paz, que se hagan en el municipio, cual si fuera estratega, junto con mandos militares, Marina, y el jefe local, el capitán Andrés Cano Ahuir, quien al igual que la alcaldesa, están amenazados por la delincuencia organizada y los crímenes siguen en el Puerto.

SEGURIDAD

A propósito del tema de seguridad, en visita a Cajeme, esta semana del titular de SSP David Anaya, señaló que para que haya resultados, falta articular acciones por parte de la FGR y le doy la razón.

¿Por qué?, porque la Delegación de la Fiscalía en la entidad que encabeza Pavel Núñez, tiene el nada honroso 32 lugar, el último pues, en carpetas de investigación, dicho en otras palabras no dan seguimiento, no hacen nada.

Y por otro lado, Anaya, señala también que se necesita más presencia de elementos federales y en efecto, sobre todo en el sur, donde las bandas del crimen organizado hacen lo que quieren, a eso súmenle el déficit de policías, más los que están del otro bando, sobre todo municipales, el crimen uniformado como dice Alfonso Durazo.

Y pues bien por la reunión de gobernadores con Durazo, incluida la gobernadora Claudia Pavlovich, con titulares de la Sedena, Marina, de este tipo de encuentros hay que esperar que den resultados, las mentadas Mesas de la Paz locales, no sirven para nada y asisten funcionarios que nada tienen que hacer ahí, por ejemplo ¿qué puede aportar Bernabé Arana? ¡Por favor! ¿Los alcaldes?, que les informen nomás.

¡11 Años!

Increíble, inadmisible que una niña de 11 años del Poblado Miguel Alemán, de la Costa de Hermosillo, se levante a las 4 A.M. todos los días y en una de esas ‘Vans’ que últimamente han tenido accidentes y muertos, vaya a diario, tras dos horas de camino al Valle de Guaymas, a trabajar en un campo agrícola y al término de la jornada, de regreso, otras dos hora y todavía ver por su abuela.

Esto no tiene nombre, duele, lacera, no es posible esto, niños trabajando, no se puede permitir esto, que lamentablemente se da por condiciones de pobreza, pero no puede ser.

El productor y dirigente Antonio Gándara González, tomó nota y sostuvo reunión esta semana y debe dar seguimiento el titular del Trabajo Horacio Valenzuela, y los mismos productores deben tener conciencia, no pueden permitir eso en sus campos, medidas y castigos severos es lo que se necesita y mayor corresponsabilidad social de productores.

JUNTA LOCAL

A propósito de temas laborales, malestar en el gremio de abogados laboristas de Ciudad Obregón, por el cambio de quien preside la Junta Local, ha llegado proveniente de la Junta de Navojoa, licenciada Graciela Martínez, y al parecer llega precedida con malos antecedentes de acuerdo a abogados.

Todo parece indicar que con un familiar directo y con la colaboración de un ‘despacho divino’ de Hermosillo, se negocian fallos, así que deberá investigar esto Horacio Valenzuela, barruntos de tormenta se avecinan en Cajeme.

LA CUMBRE Y VALERIA

Vaya con el mensaje y controversia que generó Valeria Moy Campos, directora de la organización ¿cómo vamos?, en la Cumbre de empresarios que se celebró en Hermosillo, por los números que presentó de cómo va la economía de la entidad y el país.

Señaló que Sonora, ocupa el primer lugar en acceso de la información, quinto lugar en progreso social y ¡27! Lugar en acceso a conocimientos básicos y cuestionó el crecimiento en materia de empleos y que hay un crecimiento de la economía informal, entre otras cosas.

Y algo que caló y que dijo al final de su disertación a los empresarios, que llegaron de varios municipios al advertir; “no se callen, no pierdan la voz, hay que decir las cosas por su nombre donde presentar datos duros es mal visto, si tenemos miedo, es el principio del fin”.

Esto me hizo recordar a Maquio Clouthier, Andrés Marcelo Sada, José María Basagoitti, entre otros dirigentes que levantaron la voz y a nivel local, Adalberto Rosas, Javier Castelo, entre otros.

Hoy vemos a nivel nacional, a pocas voces, al dirigente de Coparmex Gustavo de Hoyos, cuestionando y a nivel estatal, el dirigente Arturo Fernández. ¿Y los demás dirigentes? Y lo preocupante, la sumisión el pasado miércoles en la ‘tamaliza’ en Palacio Nacional, con la farsa de la rifa y los millones que manejará el presidente de manera discrecional.

Como era de esperarse, vino reacción del secretario de Economía Jorge Vidal, dando a conocer que en enero de acuerdo a datos del IMSS en Sonora, se generaron 9 mil empleos y que la entidad, a pesar de las circunstancias, ocupa el cuarto lugar en el rubro.

También hay que ponderar que Moy, como otros dos ponentes, el exministro de Finanzas de Argentina, Ricardo López y Axel Kaiser, México, debe aprender de los errores cometidos en sus países y ven un escenario difícil para nuestro país, que no es otra cosa, no lo dijeron literal, no podían, pero las políticas erróneas y el populismo de AMLO, llevarán al país al precipicio.