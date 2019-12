Y Morena sigue manteniendo sus mejores expectativas en la figura del nativo de Bavispe Alfonso Durazo

RAÚL NAVARRO GALLEGOS, secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, presentó el paquete de Presupuesto por el Gobierno de Sonora. A pesar de los recortes y de la rigidez financiera que ha imprimido a la dinámica económica el Gobierno Federal, el monto de lo presupuestado por la administración de CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, asciende a 70 mil 262 millones de pesos, que no es como decir enchílame otra gorda ni mucho menos.

Déjeme decirle que tuve la oportunidad de leer el texto detenidamente y ciertamente está debidamente soportado con datos y argumentos perfectamente entendibles aún para aquellos que nada saben de economía.

Navarro conoce la idiosincrancia de los políticos de Sonora y cuenta con una basta experiencia en este renglón para no saber que hay que explicar las cosas con manzanitas y canicas.

Sabe, igualmente que el 2020 no será un año fácil ni para Sonora ni para ninguna otra Entidad.

De hecho, antes de leer el presupuesto, tenía muy claro que la prioridad de Claudia y de su equipo de colaboradores en el área de las finanzas son los rubros de la salud, la educación y, muy principalmente, la seguridad.

Todo esto lo explicó con meridiana claridad el contador público Navarro Gallegos, por cierto, oriundo de Cajeme.

Esta comparecencia tuvo lugar el miércoles con las Comisiones de Hacienda del Congreso del Estado.

Según se supo, entre los legisladores y el secretario de Hacienda, hubo una buena coordinación y una estupenda comprensión del momento que vive Sonora.

Las cosas como son: Raúl Navarro y los diputados locales, se conectaron bien en puntos específicos. Verbigracia: el periodo de recortes financieros por el que atraviesan los Estados. Sonora no es la excepción.

El Gobierno requiere un financiamiento por un monto de mil 300 millones de pesos y esto es lo que los legisladores tenían que discutir y, en su caso, aprobar.

¿Por qué la urgencia?

Porque es un recurso que el Estado puede pagar con un manejo disciplinado de las finanzas públicas y para esto Raúl Navarro se pinta solo.

Me cae que sí.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

CREO QUE USTED DEBE RECORDAR que a principios de la semana anterior, yo comenté en estos Rumbos que Sonora tiene algunos de sus ciudadanos en puestos federales, y dos, en especial, muy bien posicionados…

No es ningún secreto que el más poderoso de todos, es ALFONSO DURAZO MONTAÑO, aunque en algún momento alguien intentó dar un ‘madruguete’ con un reportaje publicado en El Sol de México, en el que prácticamente ‘destaparon’ al obregonense ALEJANDRO ESQUER VERDUGO, efectivamente muy poderoso secretario particular del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

El impacto mediático levantó olas en los cochupos cafeseros pero no duraron más de un par de semanas…

Tan sorpresivamente como se formaron, las olas se desvanecieron…

En charla con políticos muy experimentados, he recogido una versión que me parece tiene mucha lógica: los sonorenses no conocen a Alejandro Esquer debido a que el nativo del viejo sector de Plano Oriente, en Ciudad Obregón, siempre se ha mantenido a la sombra de su jefe, siempre discreto, siempre callado…

Por eso, Durazo se mantiene en la primera línea de Morena para lo que se viene en Sonora en 2021…

De cualquier modo, Esquer Verdugo y Durazo son los sonorenses con mayor poder político en la estructura del Gobierno de la Cuarta Transformación…

Hay un huatabampense, OCTAVIO ALMADA, actual jefe de Ayudantía del presidente AMLO, que debe ser tomado en cuenta, y según veo yo las cosas, existe la cierta posibilidad de que su jefe le dé un empujón para que en la próxima repartición de curules una de ellas sea para él…

Podría ser de representación proporcional (pluris, pues), o por elección popular…

Tengo, para mí, que el Tavo Almada no tendría muchos problemas para ganar en las urnas…

Bueno, digo yo…

Sonorense es, igualmente —y de Plano Oriente, en Ciudad Obregón— ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, quien, para sorpresa de pintos y colorados, a la chita callando, fue designado para ocupar la Dirección General de Asuntos Jurídicos nada menos de la poderosa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana…

Pese a todo, Andrés sigue siendo el hombre sencillo, humilde y excelente amigo que ha sido siempre…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, me reportaron que a principios de esta semana desayunaron juntos en el restaurante El Embarcadero, del Hotel Marina Terra, de San Carlos, el director general de PEMEX LOGÍSITICA, JAVIER GONZÁLEZ, y BULMARO PACHECO MORENO…

González es el responsable de que haya gasolina en las 12 mil 500 gasolinerías del país…

Saque cuentas, dilecto lector….

HABLAR DE EL EMBARCADERO, me lleva a recordar que está pendiente un cafecito con MAURICIO MONREAL, el director general del Marina Terra, bajo cuya dirección ha crecido y consolidado su prestigio…

OTRO ENCUENTRO QUE POR ESTOS días debe concretarse aprovechando que anda visitando a sus familiares y amigos en su terruño, es con ELISEO MORALES RODRÍGUEZ, notario público en Cananea y exdirector de Bienes y Concesiones en el Gobierno de EDUARDO BOURS CASTELO…

Él estuvo por acá desde el pasado lunes 16 de este diciembre, atendiendo la invitación para acompañar a su exjefe en el convivio con motivo de su cumpleaños…

En este viaje, le acompaña su primogénito, ELISEO MORALES…

¡Feliz estancia en tu terruño, querido amigo!...

Y A TODO ESTO, ¿USTED NO SE HA ENTERADO de algunas tragedias que llegan a lo más profundo del sentimiento humano, aunque se trate de un ajuste de cuentas?...

Viene a cuento lo anterior, por un ‘levantón’ que se registró hace unos días en Ciudad Obregón, en el que la víctima fue un hombre joven que se encontraba conviviendo con su familia en su vivienda…

De pronto llegaron varios tipos fuertemente armados y, con lujo de violencia, lo subieron a un auto y se llevaron…

Lo más desgarrador fue el dolor de la madre del muchacho, que vio como golpeaban y se llevaban a su hijo…

Sus gritos y sus lágrimas fueron captados por las videograbadoras y esto fue lo que me devastó por dentro…

He preguntado aquí y allá a jóvenes que acostumbran ver las noticias por las redes y me asombra su indiferencia…

¿Qué más nos falta por ver?...

Y VOLVIENDO A LA POLÍTICA, JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA inició ayer una saga de programas denominada ‘Revisión 2019’, en la que da a conocer entrevistas y reportajes sobre sucesos verdaderamente trascendentales…

Exhibe, sin regateos ni concesiones, los compromisos no cumplidos por el presidente AMLO y esto causó sorpresa porque, hasta ayer, el comunicador había mostrado prudencia en su relación con el Gobierno Federal…

