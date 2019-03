¿Y ahora qué? ¿Decretar el año de la reconciliación con el mundo entero?

NO SÉ SI YA LO VIO usted. Lo cierto es que desde que empezó a circular en redes —Milenio.com— ha tenido un ‘jalón’ espectacular entre los cibernautas.

Fue un buen amigo mío quien me llamó para decirme que me había reenviado el video. Le dije que sí lo vería. Pero la verdad sea dicha, no tenía el menor deseo de hacerlo.

Después de todo, soy uno de tantos millones de mexicanos que todas las mañanas, a primera hora, se prenden del televisor para ver las conferencias de prensa mañaneras.

Confieso que ya me hice adicto a ellas. No lo niego. Veo y oigo al predicador así no esté de acuerdo con muchas de sus ocurrencias.

Bueno, el caso es que antes de iniciar estos Rumbos me dije que sería una falta de respeto para mi amigo entrañable no ver el video. Lo abrí ¡y casi me voy de espaldas!

Al pie de un templo maya, aparece la pareja número uno de México. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y BEATRIZ GUTIÉ- RREZ.

Él, impoluto en su guayabera blanca. Ella, de casual.

Ahí estaba nuestro presidente de la Cuarta Transformación. Tuve la impresión al escucharlo que en su fuero interno sentía que ya no le bastaban los retos domésticos del país. Se la estaban agotando los grandes desafíos. Y los de los discapacitados y adultos mayores, y los ninis, y los becarios de las escuelas, ya no eran nota.

Ahora extendería su cobertura de reivindicador. No solo eso: con el sabio consejo de la primera dama que en el video le susurra lo que a él se le olvida, ha decidido decretar el Año de la Reconciliación Histórica.

Por lo pronto, nuestro presidente de la Cuarta Transformación, informa que envió una carta al rey de España y otra al Papa FRANCISCO, en las que les pide que se disculpen con México, pero más específicamente, con los pueblos originarios.

Hizo un somero recuento de agravios que los españoles y la propia Iglesia Católica de los tiempos de la Conquista, realizaron con los pueblos originarios.

Y a la iglesia, le reprocha que levantaron iglesias sobre los templos de las naciones tribales. Ah, pero no paró en eso.También él, López Obrador, pedirá disculpas a nuestros indígenas y al país en su conjunto por la persecución, matanzas y exterminio que sucesivos gobiernos llevaron a cabo contra los yaquis y los mayas.

Menciona a PORFIRIO DÍAZ, a los gobiernos de la posrevolución y aún de la revolución. Para que vea usted, caro lector, que vamos bien. Ya crecimos. Ahora vamos por la disculpa de los españoles y del Vaticano por las ofensas a nuestros antepasados.

En su rosario de hechos imputables a la Madre Patria y a la Iglesia Católica, no escapa la relatoría de hechos que tienen qué ver con nuestros próceres: la excomulgación de nuestros salvadores, como el padre Hidalgo, como el padre Morelos.

Nuestro presidente de la Cuarta Transformación, va con todo. Y decir todo, es cobrar todas las ofensas que a lo largo de la historia nos hicieron.

¡Juro por lo más sagrado que ni en más frenéticos sueños imaginé que la vida me alcanzaría para ver lo que estoy viendo!

De hecho, estaba convencido que después de LUIS ECHEVERRÍA, no volvería a conocer a un presidente de mi país, con tales alcances de miras.

Echeverría quiso ser secretario general de la ONU. Quiso ser Premio Nobel de la Paz. Quiso ser el líder mundial de los países del Tercer Mundo.

Por fortuna para México y para los mexicanos, el sexenio se acabó.

¿Reacciones?

Ayer en la tarde circuló la noticia: España respondió que no se disculpará.

Tengo, para mí, que AMLO ha superado en escasos cuatro meses, a Echeverría y a VICENTE FOX juntos.

Como diría el legendario Jarrín: ¡Ave María, qué mal me siento!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! No cabe duda: la muerte persigue a los periodistas…

Apenas digeríamos los casos de los dos comunicadores asesinados en Sonora —uno en Hermosillo y otro en San Luis Río Colorado—, y nos llega la infausta noticia del asesinato del periodista de deportes de Sinaloa, OMAR IVÁN CAMACHO, cuyo cuerpo terriblemente golpeado, fue hallado bajo un puente en el Municipio de Salvarado, Sinaloa…

Camacho era locutor y tenía un portal. Estaba encargado de cubrir eventos deportivos y había viajado a Salvador Alvarado a cubrir un juego de beisbol de una liga local…

Era muy joven…

Por las características del homicidio, se infiere que su muerte no está vinculada al crimen organizado…

Curiosamente, a partir de que las autoridades de Sonora resolvieron en 7 días el crimen contra el periodista de San Luis Río Colorado, en cuyas pesquisas resultó que el narco no había tenido nada que ver sino que se trataba de un asesinato pasional, las autoridades de Sinaloa se están tomando las cosas con calma…

Nada se especula…

Como debe de ser, caray… MIENTRAS TANTO, EN TUCSON celebró su cumpleaños número 60, un viejo conocido de los cajemenses: NINO AIDI… “He invitado a mis mejores amigos a mi cumpleaños”, les habría dicho a sus invitados el empresario francés, con orígenes árabes y desde hace tiempo, más mexicano que el tequila…

En la foto que me fue enviada, aparecen RICARDO BOURS CASTELO, exalcalde de Cajeme y auto-confeso aspirante a gobernador por la vía independiente; RODOLFO (dueño del ex hotel San Jorge— y ENRIQUE VALENZUELA; JUAN CARLOS PARADA, JUAN ADOLFO SCHARRAIDT, ERNESTO VARGAS GAYTÁN, JUAN DIEGO COTA, el senador ARTURO BOURS y ROBERTO SALMÓN…

¡Larga vida para ellos!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, estoy convencido que en esta hora tan confusa para México, la prensa no ha escapado al clamor de una sociedad agraviada por tanta impunidad, abuso de poder, de complicidades desde el Gobierno y las redes sociales, siendo tan bendecidas por millones de seres humanos porque vinieron a darle a los pueblos olvidados una ventana de libertad de expresión, también sirven para que fluya, el desbordado, el caudal de resabios acumulando en la conciencia y en la memoria de muchos…

No siempre los más buenos seres humanos, por desgracia…

Pues sí: la prensa está siendo atacada con saña en redes. Y a los periodistas como representantes de ella…

¿Calumnias?...

Lamentablemente, mucho de lo que se dice es verdad pero mucho es mentira…

La prensa, con todos sus defectos, cumple una función maravillosa y esto es una realidad…

Y MIENTRAS TANTO, AYER se dejaron ver por rumbos de El Bronco, feudo gastronómico de JUAN RURICO LÓPEZ y BETO LÓPEZ, el Zurdo de Cananera ENRIQUE GUERRERO y el abogado FRANCISCO CHONG RIVAS… Y POR ÚLTIMO, HOY me acompañará en mi espacio en el programa de radio Contacto Ciudadano, que conducen MARY VERDUGO ROSS y RITA VERÓNICA QUINTERO, el licenciado BULMARO PACHECO MORENO…

Ya veremos que se nos ocurre…

Es todo.

Le abrazo.

rumbosmrivas@outlook.com