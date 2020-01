Y la liebre de la sorpresa saltó por otro lado: Eduardo Bours y López Nogales estuvieron en Abelandia

DESDE SU ASIENTO DE ATRÁS, en la Suburban, el empresario de origen sinaloense RODOLFO GÒMEZ URBALEJO, exclamó: “Esta fue la verdadera sorpresa. Y nos gustó a todos”.

--¿A qué te refieres, Rodolfo?—preguntó JUAN PEDRO ROBLES. –

A Eduardo Bours. Si no estoy equivocado, no venía a Abelandia desde hace once años. ¡Sin duda fue la sorpresa de esta edición de Abelandia!

El sol se perfilaba lejano del crepúsculo cuando abandonamos el rancho de Los Murrieta. Eran las 4:30 de la tarde. BULMARO PACHECO y RODOLFO VÁZQUEZ, se habían programado para iniciar el regreso un poco después de las cinco y media de la tarde.

--¿Tú quieres irte más temprano?—me preguntó el Borrego ERNESTO GÁNDARA CAMOU.

Le dije que sí. “Pues nosotros te llevamos. De hecho, si quieres ahorita mismo nos vamos”.

En ese momento alguien se acercó al grupo para comentarnos que acababa de llegar el exgobernador EDUARDO BOURS CASTELO. “¡Ah, vaya, es la sorpresa!”, me dije.

Para entonces, habían transcurrido varias horas desde que otro exgobernador, este sí que nunca había visitado Abelandia, había hecho acto de presencia. ARMANDO LOPEZ NOGALES (1997—2003), ya había hecho una muy eficaz pasarela.

Cuando Eduardo Bours, López Nogales y RICARDO BOURS posaron para la foto, yo ya estaba a bordo de la Suburban de Ernesto Gándara. A la distancia, divisé a RODRIGO BOURS CASTELO, Regidor de la Comuna cajemense.

Una hora de trayecto platicando con el Borrego Gándara, fue muy reconfortante para el columnista. Y lo fue desde la perspectiva del que ejerce un oficio cada vez menos valorado en su significado.

Se dio, natural, la oportunidad de una conversación sincera, desprovista de formalidades políticas. Sin demagogia, sin simulaciones.

--¿Se mantiene el compromiso, Ernesto?

--Claro que sí. Ricardo y yo hemos mantenido la comunicación constante y sostenemos el compromiso.

--¿Y Toño Astiazarán?

--Con Toño nada ha cambiado. Estamos esperando que sus cosas se reafirmen y yo te digo, con absoluta sinceridad, que si llegado el momento las encuestas no me favorecen, de inmediato me sumaré a quien figure arriba en la aceptación ciudadana.

--¿Tienes confianza en que el pacto se mantendrá firme?

--Sí la tengo.

--Acabo de ver, antes de partir, que el exgobernador Eduardo Bours hizo acto de presencia.

--Así es. Ya lo saludé y platicamos los tres, él, Ricardo y yo. Por ahí anda un video circulando.

--¿Qué significa esto?

--Que las cosas van bien. Que estamos unidos en un propósito común, que no quiere decir que el proyecto de campaña sea uno solo, no es así, porque cada uno tenemos nuestra propia agenda. Te repito: llegado el momento, se sumarán fuerzas para hacer frente común contra el partido en el poder. Palabras más, palabras menos, en este tenor giró mi conversación con el exalcalde de Hermosillo, exsenador y exprecandidato del PRI a la Gubernatura.

¿Qué impresión me quedó de Abelandia 2020?

Espléndida. Más definida que la del año pasado. Con más representatividad en la concurrencia.

Para empezar, la doble sorpresa de dos exgobernadores entre los asistentes. Uno que no se dejaba ver desde hace once años y el otro que aparece por primera vez.

Para quienes aman al PRI, aun cuando no militen activamente en ese partido, fue congratulante ver a Eduardo y Armando platicando alegremente. Pero también lo fue ver a Eduardo y al Borrego Gándara, y en la tercia a Ricardo, debatir e intercambiar impresiones a la vista de todos.

El video no miente.

De hecho, anda circulando desde el sábado en la tarde, robándole raiting a la información originada en Navojoa en torno a la bronca entre la alcaldesa MARIA DEL ROSARIO QUINTERO y el líder del Sindicato del Organo Operador del Agua Potable, a quien la munícipe, en un arrebato del cólera, destituyó.

Lo cierto es que ninguno de los contertulios de Abelandia provenientes del Sur del Estado, trajo a colación el sainete de Navojoa.

¿Algo que me llamara la atención? Esta fue una pregunta que me hizo ayer en la tarde un entrañable amigo mío que no pudo asistir a Abelandia.

Y aquí mi respuesta: ver a López Nogales tocado con una cachucha de beisbolista con la leyenda de “Ricardo Bours”. Y ALN la exhibió con notoria alegría.

(Se lo comentaba yo a un viejo conocido en un receso de mi peregrinar por Abelandia. La singular precampaña de RBC y EGC, me llevó a recordar unas declaraciones que en 1927 hizo el Presidente PLUTARCO ELÍAS CALLES en relación con una exposición que habían hecho los candidatos presidenciales, opositores a Obregón, ARNULFO R. GÓMEZ y FRANCISCO SERRANO. Lo dijo así: “Qué les parece esta campaña de dos aspirantes a la presidencia en la que al parecer es irrelevante cual de los dos sea el candadito?” Era un pacto entre los dos generales que terminó en una masacre).

Aquí no va a haber masacre ni nada que le parezca. Pero a nadie se le puede escapar que se trata de una situación atípica e inédita.

Porque resulta que el propio Ernesto Gándara venía luciendo su cachucha anaranjada con el nombre de Ricardo Bours, hasta que, en Cajeme, se la solicitó un amigo suyo.

Particularmente, me dio mucho gusto saludar a OMAR GUILLÉN PARTIDA y al Diputado local LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, así como al Secretario y al Sub-Secretario de Agricultura en el Estado, respectivamente, JORGE GUZMÁN NIEVES y JUAN LEYVA MENDÍVIL, disfrutando, plácidamente, de una suculenta y exquisita charola de carnes fritas y chicharrones de cerdo. También por ahí el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, MIGUEL ANZALDO.

Según la opinión autorizada del colega HUMBERTO ANGULO ESPINOZA, pocas veces se habían topado con estos manjares de nuestra cultura gastronómica.

DONATO MOTA, desde Huatabampo, en el equipo de PRÓSPERO IBARRA OTERO, y de allí mismo, el exalcalde de la tierra de los generales, CHABETO IBARRA GUERRA.

Por supuesto, la presencia del borreguista por excelencia del Sur de Sonora, MANUEL MONTAÑO.

Y FERNANDO FÉLIX. Y UN DÍA ANTES, TOÑO ASTIAZARÁN, EXALCALDE DE GUAYMAS Y EXDIPUTADO LOCAL Y FEDERAL.

JUNTOS LLEGARON JULIÁN LUZANILLA, ENRIQUE PALAFOX, TOÑO CUADRAS, CUTBERTO NAVARRO, LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN, su primo GUSTAVO MENDÍVIL AMPARÁN, ALBERTO FLORES CHONG, el exsecretario de economía en el Gobierno de López Nogales, ROBERTO GONZÁLEZ LABORÍN, por cierto, emparentado con la familia Gándara Laborín.

ARNOLDO (“Soy de Álamos y no me la recargo”) ESQUER, recuperando un poco de peso y el agridulce sabor de boca con la noticia que el DR. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ, Director de UMAE Noroeste, en breve dejará este cargo para asumir la representación del IMSS en Guanajuato.

Triste noticia para quienes constatamos su calidad de ser humano y su enorme capacidad profesional, pero muy bueno para el desarrollo de su carrera profesional.

¡Que le vaya bien, querido Marco Antonio!

Bien por Abelandia, bien por la política.

Es todo

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com