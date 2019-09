Ya empezaron con las críticas y hablan de la gran simulación en el evento del ‘Grito’ en México

MUCHOS LO HAN ALABADO. Otros, por el contrario, lo califican de ‘El gran simulador’. Tal vez unos y otros tengan algo de razón.

El ‘Grito’ en sí mismo fue austero. En el balcón principal no hubo invitados. Ni familiares. Ni políticos.

Solo él.

Tampoco otros balcones se abarrotaron de gente ajena al evento republicano.

Él ha llevado al Zócalo y a sus alrededores, a un millón de personas. Pero esta vez, según Protección Civil, solo asistieron 80 mil. Aunque él calculó que fueron 120 mil.

Pues sí, fue un evento austero.

Le gente en la histórica explanada tomó aguas frescas de distintas frutas, de diferentes sabores. Hubo saldo blanco. La multitud exhibió un admirable comportamiento.

Nada que reprochar. Ah, sí: excepto algunas ‘cosillas’.

Por ejemplo, el verdadero boato estuvo en el interior de Palacio Nacional. Allí estuvieron los embajadores. Los invitados especiales. Los grandes capitanes de las finanzas de México. El gabinete en pleno —incluyendo a MANUEL BARTLETT DÍAZ, el titular de la CFE—, así como los representantes de las dos cámaras legislativas.

Y gobernadores y liderazgos de todo tipo —incluyendo a NAPITO— y algunos más.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR supo ocultar muy bien todo esto. El escrutinio social no vio nada de esto.

Más de ocho mil soldados debidamente uniformados se dieron cita en el Zócalo. Y decenas de tanquetas (cuando le preguntaron a AMLO por esto, dijo que los militares estaban allí para cuidar a la gente que ‘es buena’. Y las tanquetas son para que las admire la gente ‘mañana durante el desfile’).

Tampoco se vio la valla. Pero ahí estuvo. Y los soldados que cuidaban a la gente, fueron estratégicamente colocados supongo que por aquello de las dudas.

Fue la gran simulación. Pero le salió muy bien al presidente de la Cuarta Transformación.

Ahora bien, si usted es de esos ciudadanos acuciosos con la información que se genera todos los días en los medios, seguramente ha escuchado a los expertos en diferentes espacialidades, referirse al signo que se está presentando como una alerta preocupante que tiene inquietos a unos y a otros.

De acuerdo con uno de esos analistas, el signo más significativo, es el recorte presupuestal que realizó el Gobierno de AMLO a los jóvenes del programa ‘Construyendo un futuro mejor’.

El recorte casi alcanzó el 40 por ciento, que no es como decir enchílame otra gorda ni mucho menos.

Honestamente, caro lector, empiezan a brotar los signos de la inconformidad social. AMLO sigue siendo un presidente endiabladamente bien posicionado. Pero ya no está solo en su pedestal. Le acompaña un nutrido contingente de mexicanos desilusionados.

De hecho, se está definiendo esa porción de la ciudadanía que ha dejado de creer en él. Son los mexicanos pensantes. Los que producen. Los que tienen una mejor educación. Los que tienen capacidad de ver más allá del discurso idílico que hace soñar a los que nada tienen. A los que ya le endosaron un cheque en blanco a López Obrador.

Curiosamente, lo que más asusta a esa parte de la sociedad, es que nada parece que pueda hacerse para que Morena pierda las elecciones intermedias del 2021.

Al menos hasta ahora.

Y pensar que aún no cumple su primer año de Gobierno.

A ver qué pasa.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

LA VERDAD SEA DICHA, hay encuentros que despiertan un gran interés por la calidad de los políticos…

Esto no tiene vuelta de hoja…

Lo mismo puede ser la ‘buena’ calidad de los personajes o por la pésima reputación de los mismos…

En el caso que me ocupa, es por lo primero. A nadie se le puede escapar que RICARDO ANAYA, excandidato del PAN a la presidencia de la República, es un político joven con capacidad e inteligencia política…

Es hábil, magnífico en el debate, si bien su juventud lo hizo cometer errores que le impidieron ser un verdadero rival para AMLO…

Lo cierto es que Anaya se reunió hace unos días a tomar café con su correligionario de partido, el chihuahuense GUSTAVO MADERO…

¿Qué tiene de extraordinario todo esto?...

Bueno, hay antecedentes de que entre ellos surgieron grandes diferencias que los llevaron a la confrontación y el distanciamiento… En algún momento, pareció que esta separación era irreversible, pero finalmente ambos comprendieron que el PAN se iría a pique si no se reconciliaban los grandes liderazgos de ese partido…

Así las cosas, buscaron un lugar sin mucho público, bebieron café, conversaron y, al final, se les vio un rostro de satisfacción que dio lugar a que columnistas y comentaristas políticos especulasen que fue un contento…

Levantaron ampolla, pues…

Naturalmente, el fotógrafo que los capturó con su cámara, también captó el monto de la propina que eran unas cuantas monedas y, al anexo, un mesero y una leyenda: ‘No se vayan a quedar pobres’…

¡Ah, raza!...

POR CIERTO, OTRO CON QUIEN RICARDO ANAYA se reunió hace algunas semanas, es el sonorense ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, de quien se dice está determinado a ser candidato del PAN a la gubernatura de Sonora…

Y NO ES POR NADA PERO EN GUAYMAS está llamando la atención y despertando interés el trabajo discreto pero efectivo, que realiza al frente del Comité Directivo Municipal del PRI, GINES VALENTÍN…

De hecho, hace poco más de ocho días estuve en el bello Puerto y pude constatar el cambio que era notable, visible en la fachada del edificio partidista…

Ni hablar: al César, lo que es del César…

MIENTRAS TANTO, ALGUNOS COLEGAS han mostrado su inquietud por lo que ellos ven como algo muy serio, en torno a los nombramientos que se habían realizado en corporaciones municipales…

Desconozco los detalles así que no abundaré en este tema, aunque por otra parte, también llama la atención el hermetismo que ha guardado el secretario de Seguridad Pública Estatal, DAVID ANAYA COOLEY…

¿Qué pasa con este joven funcionarios oriundo de Cajeme?...

De él se tienen las mejores referencias, se le considera honesto, muy entregado a su pasión, el trabajo realizado al frente del C-4, primero, y después del C-5 pero…

Pero algo no cuadra…

Es verdad que la coordinación está dando frutos, pero también lo es que la violencia en Sonora no cesa…

Y nadie dice nada, nadie explica nada…

¡Ah, qué las hilachas!...

¡OH, LA LÁ! RECIBÍ un video en mi celular en el que un cajemense, enarbolando la Bandera Nacional da el ‘Grito’ en pleno Casino Central…

De pronto no identifiqué la voz del orador hasta que alguien mencionó al médico veterinario JOSÉ (El Chito) ZAMORA VALENZUELA… No cabe duda: ¡a innovador no hay quien lo supere!...

Es todo.

Le abrazo.

