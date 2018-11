Ya no son unos cuantos: suman cientos los que presagian tiempos borrascosos

Y CONTINÚAN LOS SUCESOS INÉDITOS: RAYMUNDO RIVA PALACIO y CARLOS LORET DE MOLA, prácticamente coincidieron en sus columnas de ayer en un mismo tema: el que tiene qué ver con el resquebrajamiento en el equipo económico del presidente electo.

El personaje central, se llama GERARDO ESQUIVEL, y aunque virtualmente ya tenía nombramiento de subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, según Riva Palacio en una acalorada reunión a puerta cerrada López Obrador habría exhibido a Esquivel por sus propuestas en materia de partidas presupuestarias.

En algunas partes, Riva Palacio parece enredarse y se torna inentendible.

Pero luego retoma la congruencia.

Riva Palacio habla de ‘asunto generales’. De una reunión con un López Obrador dando ‘manotazos’ sobre la mesa. Como quien dice, regañando a Esquivel y responsabilizándolo de las turbulencias en los mercados y la caída de la Bolsa de Valores.

Entre otras cosas.

En este punto, Riva Palacio pierde la brújula. Confunde a los lectores cuando, sin darle secuencia a sus relatos, pasa a otra esfera.

Por ejemplo, se saltó hasta el nombramiento de Gerardo Esquivel como vicegobernador del Banco de México.

Y desliza que AMLO pudo hacer inventado lo de la ‘regañada’ a Esquivel y su consecuente renuncia a la subsecretaría de Hacienda, para aplacar las sospechas de que el presidente electo está intentando invadir la autonomía del Banco Central.

¿Cómo la ve, caro lector?

El sospechosismo se justifica, no crea usted. Sobre todo porque resulta un contrasentido que mientras en una supuesta ‘cena de negros’ a puerta cerrada Esquivel habría sido exhibido humillantemente ante todo el equipo económico, renuncia al cargo virtual de subsecretario de Hacienda, y enseguida es nombrado nada menos que vicegobernador del Banco de México. De hecho, se rumora que la intención es que a mediano plazo pueda saltar a la presidencia de esa institución.

Pues sí, tiene sentido.

Por su parte, Loret de Mola coincide en casi toda sus partes con el artículo de Riva Palacio.

Solo hay una variable: el comunicador de Televisa señala que según ‘tres fuentes directas’ Esquivel estaba ‘herido’ con López Obrador porque él creía que sería nombrado secretario de Hacienda, en lugar de CARLOS URZÚA.

Y que este, por su lado, se sentía incómodo de tener como subsecretario a Gerardo Esquivel.

En otras palabras: que Urzúa veía en Esquivel a un potencial sustituto suyo en Hacienda.

En suma: hay broncas grades en el gabinete económico de AMLO.

Y todo esto ha trascendido a los inversionistas, a empresarios, a corredores de bolsa. Y todo junto, ha generado chubascos y vientos huracanados.

Dejando de lado a los prestigiados analistas, algunos expertos en finanzas han afirmado que el gran problema son las portentosas promesas que AMLO ha hecho ante diferentes grupos sociales y hasta a sectores tan emblemáticos como el de las Fuerzas Armadas.

No hay que olvidar que en una reciente intervención del presidente electo ante militares, se comprometió a ‘doblar’ el salario a militares en situación de retiro.

Esta es la cuestión, señor mío.

No hay duda de que López Obrador está lleno de buenas intenciones. El problema —dicen los expertos— es que no ha dicho de donde va a sacar el dinero para pagar el costo de esos proyectos.

De hecho, esto se habría puesto sobre la mesa en la reunión a que hacen referencia Riva Palacio y Loret de Mola.

Y Esquivel queda como el ‘rebelde’ del equipo porque en el presupuesto de Egresos, recortó presupuestos en agricultura y en otros renglones igualmente sensibles como la educación.

Esquivel se fue por el realismo económico y esto chocó con un gabinete que quiere empezar repartiendo ‘el tesoro nacional’ a diestra y siniestra.

Así las cosas, pues.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! La nota que seguramente hoy estará en muchos medios escritos y electrónicos —y claro, en digitales, que ya está desde ayer— es la que generó PACO IGNACIO TAIBO II, un hombre de letras nacido en España pero radicado en México durante toda una vida, izquierdista hasta llegar al fanatismo, seguidor a ultranza de López Obrador y nominado a ocupar el puesto de secretario de la Cultura en el próximo Gobierno lópezobradorista…

El problema es que Taibo II enfrenta una traba constitucional para ocupar dicho puesto…

Pues bien: ayer fue entrevistado y le preguntaron en qué va el proceso de su nombramiento, qué se está haciendo, cómo se va a lograr esta aspiración…

Taibo II dijo que se reformará la Constitución para poder asumir con todas las de la ley dicho cargo, y que mientras tanto, el presidente López Obrador enviará a la Cámara de Diputados un edicto —o algo así— para que él pueda hacerse cargo del puesto a manera de encargado del despacho…

Hasta aquí toda iba bien pero, patán por naturaleza, este paladín de las izquierdas no pudo ir contra su naturaleza y soltó una expresión de carretonero sin importarle que estaba frente a varios medios…

Si usted vio la entrevista en la tele, sabrá de qué estoy hablando…

Naturalmente, cientos de mensajes atiborraron las redes sociales… Lo menos que le dijeron fue ‘gachupín patán’, algo que en lo personal me parece injusto pues esta clase regional de alguna parte de España, no tiene la culpa de que unos cuantos tengan este comportamiento…

No es cosa de razas, sino de individuos a quienes los libros no pudieron darle un cierto pulimiento…

¿Por qué será que muchos seres cultos —profundamente cultos— tienen debilidad por las procacidades y la patanería?…

Es ese el gabinete de AMLO…

MIENTRAS TANTO, UN COLEGA cita en un whatsapp, que ERNESTO MUNRO PALACIO, dirigente del PAN en Sonora, y declarado seguidor de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, habría dicho estar dispuesto a poner en prenda todas sus propiedades para ayudar a completar la fianza de 140 millones de pesos (algunos dicen que son nada más 40 millones. Vaya usted a saber), que un juez le impuso al exgobernador de Sonora para llevar en libertad sus procesos judiciales…

El punto es que en redes sociales se dividieron las opiniones. Unos aprueban la decisión de Munro, y otros la cuestionan abiertamente…

Particularmente, ya admiro la nobleza y lealtad de amigo de este hombre, que antepone el principio de la amistad a cualquier otra circunstancia o factor…

Así, justamente, concibo la amistad: por encima de todo y sin juzgar conductas o actitudes…

Con este rasgo, Munro nos muestra esa cara sublime del concepto de la amistad, más allá de si la persona favorecida merece tanta fidelidad y desprendimiento…

Las cosas como son…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Me extendí en mis comentarios y el espacio ya no me da para más… Tenía en mente comentar con usted sobre algunas incidencias del evento de la despedida al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO…

Ya será después… Sobre todo porque el profesor ONÉSIMO MARISCALES, LUIS CARLOS HINOJOS y GILBERTO DOMÍNGUEZ, fueron mis vecinos de asiento…

Ya después…

Es todo.

Le abrazo.

