 Zafarrancho en el Congreso; eligen a Luis Mario Rivera Aguilar y Morena pide reponer proceso de elección

La falta de oficio político, esa pequeña dósis que viene hacer la diferencia entre el político profesional y el político de a mentis, el de cochi, pues, que llegó al cargo ora vía plurinominal o de panzaso y aquellos que se colgaron de la popularidad de López Obrador, se volvió a poner de manifiesto ayer jueves que en el Congreso del Estado se presentó el momento de elegir al diputado que estará al frente de la mesa directiva del Congreso durante el periodo permanente.

Esa falta de oficio político no le permite ver a la jefa de la bancada de Morena, la señora Ernestina Castro, que el hecho de que su partido sea mayoría en el Congreso tendrán que ir por todas las canicas y que nomás sus chicharrones truenen, como ya lo quisieron hacer ver desde inicios de la presente legislatura en que llegando, llegando, la señora enseñó muy gacho el cobre y sin decir agua va, intentó correr a todo el equipo administrativo del Congreso al grito de, quítate tu, para ponerme yo.

Lo que no contaba es que tanto el oficial mayor del Congreso como la mayoría de sus colaboradores son gente con amplio y retorcido colmillo político lo que les valió para ponerla en su lugar y esta hiciera el peor de sus ridículos.

Esa misma falta de oficio le ha llevado a la señora, por cierto, a confrontarse no solo con la mayoría de sus pares en la llamada Casa del Pueblo, sino hasta con algunos políticos y políticas como es el caso de la alcaldesa de Hermosillo, la señora Célida López, la que sí sabe de asuntos de la cosa pública, como exdiputada que es y en calidad de mientras pidió la renuncia de la señora como jefa de la bancada morenista, a la que calificó de incapaz e inservible.

Tú no estás para saberlo, lector, pero de buena fuente se sabe que, de no haber sido por la intervención de Alfonso Durazo, --de quien según la señora se sabe protegida porque según ella, el cargo se lo debe al de Bavispe-- la sangre hubiera llegado al río, porque doña Célida no hubiera cejado en su intento de desbancar a Morticia de los pobres, no obstante a la bendición de san Alfonso.

Todo lo anterior viene a cuento porque ayer que se eligió al diputado que estará encabezando la mesa directiva del periodo permanente, a la señora y compañía se les hizo bolas el engrudo y con todo y que son mayoría en el Congreso se los llevaron al baile, eligiendo los diputados, a propuesta de la diputada del PAN, Alejandra López Caballero al representante del Verde Ecologista, Luis Mario Rivera Aguilar.

Ocurre que a doña Ernestina se le aparecen los fantasmas y no obstante a que ya se había efectuado la votación oficial, como en el viejo barrio, intentó hacerla “de pleito ratero” a fin de que se repusiera la votación en un vano y necio intento de salirse con la suya e imponer a uno de los suyos en el cargo para el que ya habían elegido a Rivera Aguilar.

Con lo que no contaba la doña es que una vez hecha la elección --22 votos a favor de las fracciones del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PAS-- no se aceptan reclamaciones y ni el intento de reventar la sesión, como se observa en el video que circula en redes sociales, podrían modificar esto que ya es oficial y contra lo que no hay defensa no obstante a que la señora los acusa de haberles dado “madruguete”.

En calidad de mientras y en tanto señalamientos van y vienen, el diputado electo para presidir la Comisión Permanente, Luis Mario Rivera Aguilar ya les dijo a los chamaqueados morenistas que él no piensa renunciar al cargo de presidente de la mesa directiva del Congreso durante el periodo permanente, ya que él fue electo, así por la mayoría de los diputados.

Y por si quedara duda, les precisó textualmente:

"Para empezar es una decisión que se tomó por la mayoría, yo no puedo ir contra eso tampoco, yo soy parte de un colectivo legislador donde todos valemos lo mismo, todos tenemos los mismos derechos y esta es una decisión ya tomada".

En tanto la aún presidente del Congreso, la exalcaldesa de Hermosillo, María Dolores del Río, se vio en la necesidad de suspender la sesión ante los varios intentos que hiciera la también diputada morenista, Yumiko Palomares de arrebatarle el micrófono, trasladando la continuación de los trabajos legislativos para el próximo martes 30 de abril, fecha en que concluye su mandato y por no haber condiciones para continuarla.

Y la que por lo visto, no entendió que la elección de la permanente ya se dio, en todos sus términos es la señora Castro, quien al hacer uso de la voz le dijo a quien quiso escucharla que se debe llegar a un acuerdo entre todos los coordinadores de los grupos para poder continuar con la sesión y elección de la mesa directiva de la permanente.

Lo dicho. No entendió.

Por lo pronto, y ante la suspensión de los trabajos legislativos, quedan en el aire el análisis y posible aprobación de siete dictámenes que tendrán que esperar mejores tiempos.

En opinión de los legisladores del PRI, tanto el jefe de la bancada, Rogelio Díaz Brown, como Armando Alcalá, convocaron al diálogo y respeto a los acuerdos tomados en el marco de la legalidad, así como hicieron un llamado a privilegiar el interés de los sonorenses y de mejorar el marco normativo a la vez que lamentaron la actitud de los diputados de Morena de anteponer el interés por la presidencia del Congreso al trabajo legislativo.

Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com