Tatiana Clouthier: "Mario Vargas Llosa ha andado un poco distraído"

Ciudad de México.- Mario Vargas Llosa no está al tanto del apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha brindado a los pueblos indígenas, así lo consideró, Tatiana Clouthier, diputada de Morena.

La diputada aseguró que Vargas Llosa no ha estado al tanto de los 100 días de Gobierno y las acciones incluyentes de López Obrador para con las comunidades originarias.

Soy una amante de Vargas Llosa como lectora, creo que ahorita no está ubicado en el contexto, Andrés Manuel lleva en el gobierno 100 días, si esta disculpa le piden que se la pida a Peña Nieto por no haber hecho lo correcto, a Felipe Calderón por no haber hecho lo correcto, y así me voy para atrás, pero Andrés Manuel tiene 100 días y si alguien ha sido incluyente con los pueblos originarios en muchísimas vertientes ha sido el Presidente actual”, puntualizó.