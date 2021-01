Delfina Gómez es investigada por el INE por retener salarios ilegalmente en Texcoco

Ciudad de México.- De acuerdo con información proporcionada por Animal Político, el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abierta la investigación sobre la retención del 10 por ciento de salario a 435 empleados de Texcoco, esto durante la administración de Delfina Gómez, quien en ese momento era la presidenta municipal.

Entre las más recientes pruebas recabadas en el pasado mese de noviembre, se encuentras las explícitas declaraciones de empleados, quienes aseguran que fueron obligados a entregar una parte de su sueldo con amenazas de ser despedidos.

Según informa la investigación del INE, las retenciones de salario cada quincena durante tres años sumaron 12 millones 44 mil pesos que terminaron en la bolsa del Grupo de Acción Política (GAP), la organización a la que Delfina Gómez pertenece y que es liderada por Higinio Martínez Miranda, el actual senador de Morena.

No han podido perseguirnos en nada porque es dinero que no era de la administración, no era dinero público, sino era dinero del funcionario que libremente decidía entregar a cuenta de algunos beneficios y por eso no hay fraude, ni robo ni mal manejo de dinero", manifestó Martínez.