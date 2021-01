"Espero que el presidente no interfiera en las elecciones": Lorenzo Córdova

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles inició la precampaña para la elección más grande en la historia de México y el actual consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, realizó algunas advertencias como el que a partir de hoy todos los servidores públicos, desde gobernadores, senadores y diputados, alcaldes y hasta el mismo presidente, tendrán que tener cuidado con lo que dicen, limitar sus críticas de índole partidista y no incurrir en proselitismo.

De acuerdo con la información proporcionada por Milenio, sobre un fuerte choque con el mandatario tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, el representante del INE expuso que esperaba que eso no tuviera que pasar.

Yo espero que no. Porque el INE es el árbitro de la contienda, no un actor político. El presidente sí es un actor político de primer nivel y entiendo que el presidente en ese sentido haga política. Pero el INE no hace política, aplica la ley, aplica la Constitución", dijo.