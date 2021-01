AMLO solo se presentará en estados donde no haya elecciones durante el 2021

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expuso que durante sus visitas o giras por el país mexicano, sólo irá a estados donde no haya elecciones, asegurando que con esto se respetarán las leyes electorales.

Que se garanticen elecciones limpias y libres y que sea el pueblo el que elija, que no haya compra de votos como había en los últimos tiempos; que no se trafique con la pobreza de la gente como se hacía en el antiguo régimen".

No se preocupen, nosotros no hacemos fraudes, no nos hemos robado elecciones, así de sencillo y vamos a ser respetuosos de las leyes electorales. Voy a ir donde esté permitido de acuerdo con la ley electoral y voy a hacer lo que también la ley me permita, no puedo violar la ley, vamos a ser respetuosos", comentó.