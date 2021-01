"Nosotros no robamos elecciones ni hacemos fraudes": AMLO responde a ataque del PAN

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, en su conferencia diaria, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió al Partido Acción Nacional (PAN) no preocuparse por los comicios del 2021, pues aseguró que su gobierno y el partido al que pertenece "no hace fraudes electorales ni se ha robado elecciones".

De acuerdo con la información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño respondió a la petición que Acción Nacional hizo al Instituto Nacional Electoral (INE) para mantenerlo vigilado y evitar que favorezca a Morena en el proceso electoral del próximo año.

Nosotros somos distintos, tenemos convicciones, somos demócratas. Entonces que no se preocupen, nosotros no hacemos fraudes, no nos hemos robado elecciones, así de sencillo, y vamos a ser respetuosos de las leyes electorales", expuso.

Asimismo, López Obrador comunicó que las giras de trabajo que realiza los fines de semana estarán limitadas en el 2021, por lo que sólo acudirá a las entidades en donde no haya restricciones, con el fin de no violar la ley electoral.

Que no se utilice presupuesto público, ni en gobiernos municipales estatales ni el gobierno federal, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, como lo hacían, que no se rellenen las urnas, como era la costumbre; que no se falsifiquen las actas, que no voten los finados, que no acarreen, que el ciudadano vaya por su propia voluntad, en fin: que no haya fraudes", resaltó.