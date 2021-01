Hipólito Mora, fundador de autodefensas, registra precandidatura por el gobierno de Michoacán

Morelia, Michoacán.- El fundador de los grupos de autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, se registró formalmente como precandidato a la gubernatura del estado por el Partido Encuentro Social (PES).

Luego de cumplir con los requisitos que establecía la convocatoria del partido, el empresario de 65 años dijo que la premisa de su precampaña será hablar con la verdad y además agradeció a los presentes “por la oportunidad” que se le brinda.

Lo que me ha hecho distinto, sin tratar mal a nadie, es que siempre he hablado con la verdad. Siempre me he manejado así y lo voy a seguir haciendo... siempre he tratado de luchar por los demás y creo que haberlo hecho por tantos años, me pone en un lugar diferente a muchas personas", expresó el político.