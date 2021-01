Claudia Sheinbaum: "El estado debe garantizar la vacunación universal y gratuita"

Ciudad de México.- La mañana de este martes, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, precisó que el Estado tiene que garantizar la vacunación universal contra el Covid-19 y agregó que ahora que la producción de la vacuna es limitada no sería justo ponerla a disposición del mercado.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la iniciativa privada podrá comprar vacunas en el extranjero y la mandataria capitalina aseveró que cuando ya sean aprobadas distintas vacunas de otras marcas comenzará una producción mucho más masiva y será más fácil su adquisición.

En México aún, inclusive, en los peores momentos del neoliberalismo, se dio la vacunación gratuita por el ISSSTE, por el IMSS y por los servicios de salud, y eso es algo fundamental que hay que seguir manteniendo, porque si no llegaríamos a una situación en la que el que no tiene recursos económicos no podría vacunarse, y creo que en eso todo estamos de acuerdo", expuso.