"No voy a salir en Año Nuevo": AMLO cancela viaje a Chiapas por Covid-19

Ciudad de México.- La mañana de este martes, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que su viaje a Palenque, Chiapas, donde pasaría el Año Nuevo, quedó cancelado debido a que se dedicará a supervisar la ampliación de camas y equipos en hospitales de la Ciudad de México, ante el repunte de contagios por Covid-19 en la capital.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño aseguró que sí se cuenta con capacidad hospitalaria, sin embargo, busca garantizar que no falte equipo médico.

Ya tomé la decisión de que no voy a salir en fin de año, nos vamos a quedar aquí, ya no vamos a salir porque estamos ampliando el numero de camas y equipando hospitales en la Ciudad de México, para atender enfermos. Tenemos disponibilidad, pero no queremos confiarnos, queremos estar seguros y garantizar que nadie se quede sin equipos", comentó.