Se deterioran apoyos educativos y desaparece programa nacional de convivencia escolar

Ciudad de México.- De acuerdo con información proporcionada por Milenio, los apoyos educativos tales como el programa de convivencia escolar se ha estado deteriorando mientras que las escuelas permanecen cerradas por la pandemia de Covid-19.

Se precisó que primero fue el parche al Programa de las Escuelas de Tiempo Completo cuyos reducidos recursos ahora derivarán de La Escuela es Nuestra, pero no ocurrió lo mismo con el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), que sí desapareció por completo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

Los docentes por su parte, no descartan seguir trabajando con las estrategias que ya han implementado y los cuadernillos que les quedaron de años anteriores, consideran que la actualización en temas de orientación emocional es fundamental, más en tiempos de pandemia.

Oficialmente no nos han informado nada, solo sabemos que ya no estará presente el próximo año porque nos dimos cuenta que no está en el presupuesto".