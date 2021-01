'El Mijis' critica a AMLO y el tema del aborto: "Los derechos humanos no consultan"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso que se consulte a las mujeres sobre la legalización del aborto para que no sea una decisión impuesta por el gobierno, palabras que no le cayeron nada bien a César Carrizales ‘El Mijis’.

A través de Twitter, el diputado local por el Partido del Trabajo (PT) publicó un mensaje en el que sentencia lo dicho por el mandatario de México y asevera que los derechos no se consiguen a base de consultas, sino que se establecen debates donde impere la razón.

¡Ahí sí no, jefe! Los derechos humanos no pueden consultarse; las mayorías jamás deberán decidir sobre los derechos de las minorías. Si fuera así, igual y la esclavitud aún no terminaría y las mujeres seguirían sin votar”, expresó ‘El Mijis’.