Diputados de Sonora afirman que el plan “nueva normalidad” podría ser un ‘arma de doble filo’

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras más de 40 días de confinamiento para evitar la propagación de coronavirus, el Gobierno Federal anunció el plan para regresar a lo que llamaron la “nueva normalidad” y rescatar la economía; sin embargo, esta podría ser un ‘arma de doble filo’ pues se podrían presentar más casos y complicar la situación.

Para la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Madeleine Bonnafoux, actualmente hay poca transparencia ya que no se han aplicado las pruebas suficientes de COVID-19, por lo que existe un riesgo de que la pandemia sea más grave de lo que se ha reportado.

Nos preocupa mucho la supuesta disminución de la curva de contagio, ya que es la justificación para arrancar el plan, aunque esta no está basada en evidencias, además no existen protocolos de salud en las empresas y trasportes públicos. Hay varias dudas de la veracidad del semáforo sobre la trasmisión ya que el Gobierno no ha sido transparente”.

En ese mismo sentido, Jorge Russo, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) el manejo a conveniencia que ha estado teniendo el Gobierno en las cifras de decesos y contagios, no ha generado la confianza de los mexicanos.

La verdad es que no se puede tener certeza en los números reales. Por ello, no es conveniente autorizar que los municipios regresen a sus actividades normales. No negamos que la gente necesite ir a trabajar o que les falten ingresos, pero no se puede decir a ciencia cierta que es seguro iniciar las actividades y que no haya contagios".