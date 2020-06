AMLO celebra centenario de Venustiano Carranza en CDMX

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana, conmemoró el centenario de Venustiano Carranza, acompañado de autoridades de la Segob, Semar y Sedena, en el Palacio Nacional.

Es la foto donde están aquí sentados Francisco Villa en la silla presidencial. Emiliano Zapata no se quiso sentar en la silla presidencial porque sostuvo que estaba embrujada, yo no sé si estaba embrujada o no pero antes de que yo llegara la mandé a limpiar”, confesó el presidente durante la ceremonia.